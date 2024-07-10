劉銳紹：三顧頻煩天下計 中原父老望旌旗——從政治、經濟、國際、思想前瞻三中全會

（1）政治形勢不變 人事不礙穩定

──綜觀而言，在中國特色的國情下，政治是穩定的，習近平繼續掌控和主導形勢沒有改變。且看三中全會已延遲了至少大約5個月（黨章規定每年至少舉行一次中全會，上次「二中」在去年2月舉行），但仍取得共識而不見異議，已可不言而喻，不會出現像美國總統拜登面臨退選的黨內壓力。

外國觀察中國政局如何？也許只是觀察而無法影響，故只能在宣傳戰上交鋒。當然，如能解釋「三中」延遲的原因，保持黨章的嚴肅性，將有利於中共的宣傳戰。

──在「三中」前，一批高官下馬和被追查，包括前外長秦剛、兩任前國防部長李尚福及魏鳳和，此外還有一批部級高官出事；相信「三中」將處理他們的黨職或黨籍問題。不過，外界早已消化這些消息，有關程序只是例行公事，無關重要。外界關注的反而是另外兩個問題：

其一，這些高官都是2012年以後才上升的，有些更是「坐直升機」，他們為什麼獲提拔後「變質」？這當然有其自身問題，但官場和坊間傳聞已久甚至被視為「行之有效」的「有權不用，過時作廢」，又是否「永恒的催化劑」？國人想知得更多。

其二，相信「三中」將會繼續三令五申地「反貪腐」，惟到底是選擇性地執行？還是嚴格按規章制度執行？這個老問題近年還有發展，不少人已懂得算計「政治成本」和「風險成本」：要麼官職愈大愈好，增加安全系數；要麼留於中層和基層，不向上鑽，在只屬「阻嚇性反貪」之下享受「罪不責眾的官場習慣優勢」，減少出事機率。這些都是內地研究「反貪腐」的學者和智囊，近年公開但低調提出的問題。只要多看內地刊物（即使是「滲沙子」），就會發現這些積累和演化的問題了。

──不過，儘管如此，我仍感到「三不憂」：

一不擔憂國際圍堵，因為中國有自己的合縱連橫，例如英國國勢下滑，工黨上台馬上表示對華友好，中國隨即承接表態；

二不擔憂科技封鎖，因為封鎖只能減慢中國的科技步伐，但扼殺不了，有些科技還可以突破和超前，例如遙感和探月技術；

三不擔憂經濟制裁，因為中國人也是經濟動物，主流和正途不怕，支流和歧途也不遑多讓，完全適應國際的利害因素。

可見，中國要着力解決的是內部問題，外國和外部勢力只是干擾戰而已。

（2）政治加經濟才是問題

──外界和國人觀察「三中」的重點，其實主要在經濟問題，順手拈來的已有很多。例如官方重視的「三農問題」（即農業、農村、農民，多年的中央一號文件都以「三農」為題），隱憂近年浮面（在此不贅）。全國人大常委會上月通過《農村集體經濟組織法》，意在拯救農村經濟。惟眾所周知，曾被捧為「集體主義」典範的華西村模式早已破滅，人去村空，如今是否認為舊法新用可治病？還是大病亂投醫？

又如財赤問題，地方去年佔全國稅收的54%，支出卻佔全國86%；向中央伸手，但中央也有財政和財赤問題。那麼，未來加稅或加費與否？已是「三中」一大焦點。內地官員和學者早前也就加稅或減稅的問題爭議不休：減稅可以刺激民間經濟，但不利官方財政；加稅（即使幅度溫和）則會引起民怨。怎麼辦？斷不應走回昔日多印鈔票的道路（因會引起通脹）。

再如公務員冗多的問題，有內地學者認為這是財赤的原因之一，建議大幅削減公務員。惟與此同時，去年中共黨員增加了100多萬，黨員人數逼近1億，有利於推行黨的政策，但黨資和國庫如何釐清？又是民眾關心的問題。

由此派生的問題更為棘手。例如中央和地方既遇財赤，又遇上老齡化時期，退休金發放已成為一大難題，於是只能考慮把退休年齡推後（消息指男女劃一延至65歲）。好，這樣也可以發揮餘熱；可是，年輕人的就業問題不是又變得更困難嗎？

──凡此種種，一環緊扣一環，必須從結構上解決，官場內外也有不少有心人正致力於此，所以言路必須暢通。但近日「三中」舉行在即，網上屏蔽又慣性加強。其中一篇經濟文章引起專家學者重視，它引用多種數據，深入和理性探索及建言（共3萬字，該作者花了14個月完成），但在微信出現不久即被禁閉。學術和文化界憂慮：眼前不是應該「三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心」嗎？為什麼連捧心獻策的文章都不能存在？也許有人擔心這類文章與官方口徑不符，惟不由分說地扼殺，不是更削足就履嗎？

──所以，人們都說中國沒有經濟問題，有的是政治經濟問題。中國有延續和發展（外國稱「崩而不潰」）的方法，只要有強大的行政系統和「穩定機器」就行了。這確是中國的特色，也是西方無法學習的「法寶」。國人面對如此情况，也會順其勢頭，希望國富民強同時兼備。既然如此，官方是否可以把各種意見和建議，視為鞏固管治基礎的苦口良藥，甘之如飴，不是更好嗎？

（3）意識形態是溫泉 不是戰場

──近10多年來，意識形態是不會放鬆的領域，在重要活動前後更不用說。國人已經習慣，不會對抗，有需要則學習，更多的是各自選擇和分析，自我從心所欲不踰矩。但人們近年發現，意識形態和思想教育不單在政治信念上加強，並已擴大到日常生活層面。例如電影，無論長片、短片，如參與國際影展，均須向當局「報備」，違者禁和罰。外界一般相信，引發這政策的是探討疫情「動態清零」的《一部未完成的電影》在法國康城影展引起關注。但如果不是善忘的話，如今當時得令的張藝謀，不是同樣軌迹嗎？

更有甚者，一些已取得「龍標」（公映許可證）的電影，例如正面宣傳抗日戰爭的《援軍明日到達》也遭撤檔。這就教人莫名其妙了：當局到底是慣性享受禁令？還是發現「禁過才吃香」的奧妙，乘機暗渡陳倉？

──近期另一個值得關注的思想教育，是中央軍委政治工作會議，特別選擇在延安舉行，主要是「反圍剿」和保存實力策略，在某程度上反映今天國內外形勢，「軍心教育」是眼前更不會放鬆的一環。國人也不會反對，惟期望「三中」帶來的不單是有效的經濟改革，還有溫泉式的思想環境。

說到這裏，只想出現杜甫的「三顧頻煩天下計，兩朝開濟老臣心」，而不想出現後面的兩句：「出師未捷……」不說了，自己找吧！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]