梁敬國：應用BIM 尚待何時

循序漸進 推進智慧城市規劃步伐

2018年發展局撥款10億元設立建造業創新及科技基金，鼓勵業界採用包含BIM在內的創新建築科技，並規定3000萬元以上的工務工程項目必須採用BIM技術。該技術在整個項目生命周期中具諸多優勢，涵蓋勘察、可行性研究、規劃、設計到施工等各階段。此外，其具有與其他先進建築科技結合的巨大潛力，以優化運作和保養，從而協助設施及資產管理。BIM模型還包含豐富的建築資產信息，可通過與地理信息系統的整合，達至推進智慧城市規劃的步伐。

為提高業界對BIM的接受程度，筆者建議當局須繼續研究BIM於內地及海外地區的成功例子，令社會充分了解和體會應用此技術的好處。參考新加坡政府，其在推行BIM時便提出了五大策略，包括公共部門先行、宣傳成功個案、消除障礙、建立BIM能力和潛力，及獎勵早期採用BIM的作業者。此舉不但減省工程耗時及延誤，亦避免工程費超出預算。

處理圖則的部門須互相協調

普及BIM的其中一項條件，是需有完善及成熟周詳的計劃，並由政府牽頭，跨部門提前部署，按部就班，一步一步推行；同時收集各持份者意見，適時調整目標，方能為日後全面推行打好基礎。執行細節上，為確保處理數據的連貫性，政府應鼓勵發展項目在整個審批過程中繪製和採用同一個BIM模型，而該模型必須能夠容納各專業設計，以確保各方面的數據在共享平台中無縫整合，協助相關人士做宏觀分析。

因此，在推動業界更廣泛採用BIM的過程中，相關部門須有充足的處理、統籌及協調能力，特別是中央處理建築圖則制度的參與部門，應有一套標準及清晰的處理流程，從而確保各部門就應用BIM處理項目做好準備，包括工作文化的轉變；並為員工配備所需技能、軟件和硬件，共同迎接這項新科技。

現時社會裏愈來愈多人討論及關注BIM發展，但香港在應用上仍遠遠落後於其他地區及國家。於2023 年施政報告中，行政長官李家超宣布政府會就業界應用BIM擬備建築圖則並呈交部門審批，公布有關路線圖，引起社會關注及熱烈討論。實際上，業界早在多年前已對應用BIM做足全盤準備，甚至投入不少資源培訓相關領域專才，提升競爭力。BIM的應用，目前在香港可說是「萬事俱備，只欠東風」。

萬事俱備 只欠東風

為維持香港建造業在地區和全球的競爭力，我們必須極速加快步伐，才得以有機會追上全球採用BIM技術的趨勢；更重要是放眼世界，參考其他地區及國家的部署和應用心得。當不同持份者已為採用BIM做好準備，自然寄望整個建造業齊心協力，在政府支持下更廣泛應用BIM。

雖然政府過去致力推動業界更廣泛採用BIM，並提到最終目標是「由政府和法定機構開始，再逐步擴展至私營界別，務求在2029年全面採用BIM製作和審批建築圖則」，然而不少業界人士對實際推行的時間表存疑；亦有人不解為何進度緩慢，不利香港整體發展。要是我們再蹉跎多5年，屆時恐怕計劃就趕不上變化了。

作者是香港建造商會執行總監

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[梁敬國]