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歐陽五

歐陽五：向「右」轉的西方 需要什麼

【明報文章】這個夏天注定熾熱非凡——英國新任首相剛剛出爐，法國議會選舉塵埃落定，美國總統選舉的系列辯論還將持續……2024年是全球選舉集中之年，世界上有超過一半人口會在今年迎來選舉，未來的國際格局也將在此埋下伏筆。

不過，有關世界的走向，有觀察人士已從近期選舉窺得一二：6月歐洲議會選舉，極右翼政黨席位顯著增加，必定會影響歐盟的諸多決策；剛剛結束的法國議會選舉投票，同樣是極右翼政黨佔據優勢，中間派和左翼需聯手抗衡；而美國方面，從首場電視辯論後的民調來看，特朗普的支持率也顯示了「右翼」勢力強大。有媒體斷言，歐洲甚至整個西方政治風向都在加速「右轉」。這是否預示着在全球範圍極右翼浪潮即將到來？

歷數十年全球化 今社會高度分化

在一般政治話語中，西方左派一直代表進步力量和變革力量，而右派則被視為保守力量。但實際上，二戰以來，西方左右派政治都發生了很大變化：中產階級的壯大，使左右兩派都傾向居中路線；在內政方面，歐洲甚至有「左右合流」傾向。英國剛剛勝選的工黨，雖有左派之稱，惟其經濟稅收政策與保守黨並無太大差別，外交上堅定地依靠北約、繼續支持烏克蘭，具有保守色彩。而法國異軍突起的極右翼國民聯盟（RN），在經濟問題上則是「左傾」的。

新問題的出現，令左右派再次分野。過去數十年的全球化，帶來了前所未有的財富，也導致了前所未有的收入差異和社會高度分化。這種差異和分化，不但存在於國與國之間，也存在於社會內部，例如全球化使大資產階級賺得盆滿缽滿，卻造成普通勞工失業。那麼到底是繼續推行全球化，還是迅速上岸、「獨善其身」，這成為不同政見者之間的主要分歧。逐漸地，是支持自由貿易還是保護主義，是否執著於本國利益優先，如何看待移民、環保等議題，成為左右翼勢力新的政治分界線。

世界需要理性與合作

當下西方可謂「內外交困」：一面是技術進步所產生的人工智能和機械人正在減少就業，一面是全球化促動資本和技術在全球範圍流動，難以形成以國家為界限的利益壁壘。近年各國經濟復蘇乏力，例如2023年法國GDP（本地生產總值）增長0.9%，德國收縮0.3%。右翼勢力能夠得到支持，也是因為不少右翼政客把「攘外」當做「安內」的工具。

而如今，加速「向右」的世界需要什麼？

首先是理性。當下西方政治「右轉」，雖有其社會根源，但仍然夾雜着民粹主義等情緒。當下對民眾來說，支持西方極右翼政黨，更像是因「內外交困」產生恐懼、焦慮、無望而拚命抓住的「救命稻草」，並非深思熟慮後認可的良方。而對決策者來說，更應清醒認識到，通過經濟民族主義等製造分裂的辦法來解決問題，猶如抱薪救火，只會加劇各類複雜的矛盾衝突。

其次是合作。不可否認，世界加速「右轉」會增加國際合作的難度，惟各國合作的需求並沒有減少。過去一年，全球氣候變化愈加明顯，極端天氣頻現，全球合作以應對氣候變化迫在眉睫。而人工智能等新技術的爆發式發展，也使相關市場、倫理規範亟需各國保持溝通。即使有分歧，各國也有國際合作的內生動力。

比如，英國雖在對外關係——尤其是對華關係上——持保守態度，但在氣候變化合作方面對中國開了個口子。此外，中法在人工智能合作上已有諸多共識。而中美，即使分歧再大，也希望在上述兩個領域保持溝通。

在世界不可避免地加速「右轉」的情况下，用「合作面」撬動「分歧面」，或許是未來國際關係保持平衡的重要法寶。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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