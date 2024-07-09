狄志遠：強拍門檻 不容輕降

城市發展 不應犧牲小業主權益

首先，舊區重建對香港的長遠發展至關重要。香港有大量老舊樓宇，亟待翻新或重建，特別是那些「三無大廈」（沒有業主立案法團、居民組織及管理公司）。這些樓宇不僅影響市容，更可能存在安全隱患。因此，我支持政府加快重建舊區的整體方向。

然而，在追求發展的同時，小業主的權益絕不能被忽視。對於政府提出降低強拍門檻的用意，我理解，但不容忽視這種做法可能帶來的負面影響。以下幾點，值得我們深思。

（1）區域差異化處理：政府提議同時降低「指定地區」和「非指定地區」的強拍門檻，但我們應該優先處理「指定地區」的重建需求，這些地區的樓宇普遍較為老舊，重建需求更為迫切。對於「非指定地區」，政府應該保持更加審慎的態度。

（2）對小業主保護不足：許多小業主是年長者，他們的物業不僅是居所，更是其畢生積蓄的結晶。貿然降低強拍門檻，可能會令他們在與發展商的談判中，處於更加不利的位置。

（3）替代方案考慮不足：政府應該更多地考慮協助業主維修樓宇，而不是過度依賴強拍機制。

（4）長遠影響評估不足：降低強拍門檻可能可以加速重建進程，惟我們也需要考慮這或會帶來的社區結構改變及長期社會影響。

我已提出修正案，建議剔除降低「非指定地區」強拍門檻的條文。這不是為了阻礙發展，而是為了確保發展的過程中，不會犧牲弱勢群體的權益。

立法者為市民把關 須盡力確保公平性

作為立法者，我們肩負着為市民把關的重任；即使只剩下不多的時間，我們也必須盡最大努力確保立法的公平性。我呼籲所有立法會同事，特別是關注基層的政黨，認真考慮這個修正案的重要。

基於以上考慮，我提出以下建議：（1）維持「非指定地區」現有的80%業權份數強拍門檻，優先處理「指定地區」的重建需求；（2）加強對小業主的保護措施，包括提供免費法律諮詢和設立公正的調解機制；（3）制訂更全面的樓宇維修支援計劃，向業主提供更多選擇；（4）考慮設立補償基金，為受強拍影響的小業主提供適當支持。

讓我們共同努力，確保這項修訂能夠真正推動舊區重建，同時切實保障小業主的合法權益。我堅信，只要我們用心平衡各方利益，必能找到一個可促進發展又保護權益的最佳方案。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]