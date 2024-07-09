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溫卓毅

溫卓毅：大學質素保證——值得廣傳的香港故事

【明報文章】本港高校揭發有學生用假學歷申請入學，交予警方跟進執法。此事固然將對「中國學生群體的學術誠信」產生很大的負面影響，但亦從側面反映了，香港高等教育的質素保證機制運作良好。坊間鮮有提及的大學質素保證機制，卻是香港能否建設成為國際專上教育樞紐的制度基礎，值得以此為例，向世界「說好香港故事」。

歷屆特區政府一直將香港發展成國際專上教育樞紐定為策略方向；其中一個主要政策目標，就是吸引更多的非本地學生來港就讀，營造國際化的校園環境之餘，亦期望他們畢業之後留港發展，令中西文化薈萃香江。

為吸引世界各地學生和家長的眼球，政府及院校宣傳推廣往往突顯一些直觀易明的指標，例如國際排名、知名教授、亮麗前景，再搭配各項便利措施，如優厚獎學金、完善的校園設施及學生宿舍、寬鬆的非本地畢業生留港／回港就業安排等。從每年入學申請的競爭激烈程度看，這種宣傳推廣策略可謂十分成功。

產業化思維下 教研過程變服務貿易

繁華背後，不乏隱憂。非本地學生對香港院校文憑趨之若鶩，卻大多不甚了解一紙文憑背後的「含金量」是如何煉成。事實上，從大學教育資助委員會及其轄下的質素保證局，乃至各高等教育院校，都有一套完備的學術質素保證機制，從入學新生質素、資源運用、教與學過程等角度，確保每一名文憑獲得者都具備相應的學術能力。

可惜，在產業化思維下，坊間容易將百年育人的教研過程，簡化為「一手交錢，一手交文憑」的教育服務貿易。這種顧客心態的有趣例子，就是每年4至7月畢業季時，總有內地學生向本港院校要求改變既定安排，提前或延後畢業時間，以便取得具有中國特色的應屆畢業生身分，在內地應聘、報考公務員、遷移戶口時多一些迴旋空間。

學術及資歷的質素保證機制，絕非一成不變。政府、院校及專業團體須不斷回應公眾對專業質素的關注，透過既定程序，審視及改善質素保證機制。最新例子包括醫務衛生局基於課程評審報告的建議，提出修訂《牙醫註冊條例》，增設牙科畢業生實習要求；以及律政司建議由法律教育及培訓常設委員會探討，是否需要將《憲法》及《港區國安法》等相關法律列為課程獨立必修科。

優質高等教育 乃軟實力有效來源

不同國家和地區，都期望透過高等教育國際化、文化交流等方式，構建自身的軟實力，營造有利自身發展的國際環境。需要注意的是，唯有優質的高等教育，才是軟實力的有效來源。

是次覆核入學申請資料事件，客觀上向外界發出明確信號，表明香港院校重視學術誠信及質素，有利於推廣「留學香港」品牌。在成功篩掉渾水摸魚之徒後，更能夠吸引德才兼備的高端人才來港讀書就業，真正提升香港的軟實力。

作者是香港教育大學助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[溫卓毅]

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