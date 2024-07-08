明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
關卓妍

關卓妍：自助組織與專業社工 是共生共同體

【明報文章】自助組織的領導者，是了解自己群體需要的「專家」。由傳統華人宗親會文化到合作社，已滲透着自助組織的基因。

現時香港約有300個不同殘疾類別或復康性質的自助組織。自助組織是一群面對相同需要及困難的「過來人」，集結在一起發揮自助互助精神，推動彼此關顧，變成新生的互助力量，同時連接社會令自己「被看見」。而社工就是憑着專業知識，與這批過來人一起肩負着推動社會共融及改變的使命。

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》風起雲湧，引發社會再次討論社工專業自主的命題。筆者認為，自助組織與社工是不能夠分割的——社工擔當與弱勢社群一起發聲去抗衡不公義的天職；而其中一項專業特色，就是「去專業化」。我們相信群體有能力代表自己，而社工謙卑聆聽，運用對個人、環境及政策的評估分析，輔以不同臨牀和實務技巧，平衡利弊，透過與自助組織共議共識，各自發揮所長去改善社會。

自助組織乃重要社會資本

香港失明人協進會（協進會）於1964成立，是香港第一個自助組織，一直由視障人士管治，為香港自助運動的先驅，推動着視障及復康服務發展，並成為成立自助組織之參考模式。

隨着服務拓展，協進會於1980年代開始聘請職員，到後來陸續招聘社工，延續前輩對社會變革的追求。

如大眾透過共同參與去發展持續性的服務，以提供解決社會或特定群體問題的方案，就可以是社會資本。而不少文獻都認同，自助組織是重要的社會資本：他們透過與不同持份者協作，織出符合自己需要的點、線、面網絡，令服務以不同形式演變創新。

綜觀歷史洪流，由殖民政府的隔離及救濟年代，步至今日「平等社會參與」，視障人士亦由受助角色，轉化為服務提供者。協進會由最初幾十名會員，經歷1960年代末的社會動盪，再經歷回歸到「由治及興」的今天，一步一腳印走過60個寒暑。

協進會早於1980年代便參與世界盲人聯會，與海外視障人士交流，以新思維擴闊視野及會務維度。回首當年從推動失明人士特殊教育到融合教育，以視障按摩及接線生作主導職業出路，到現時高舉DEI（diversity, equity, inclusion）的就業出路；從推動無障礙社區環境，擴展到數碼共融倡導工作，同是全靠視障會員的前瞻卓見及無私參與。

今天自助組織百花齊放，協進會並不是唯一。筆者從事復康及自助組織工作超過25年，見證不同自助組織的社區教育及倡議工作成果——由宏觀的關注藥物名冊、照顧者津貼及支援、殘疾人及康復計劃方案，到實務的公共泳池無障礙措施安排、人工關節收費、鐵路月台空隙閃燈誘發腦癇症發作等，這全是組織領袖及會員深耕細作，及社工以專業知識作輔助的成果。

不同聲音 可成美妙和弦

過去幾十年，不少自助組織先驅者為殘疾群體爭取了不少福祉，造就了今天雖不至完善，但亦「比下有餘」的對殘疾人士關注的社會氣氛。但今天以國家安全為首要和「由治及興」的新世代，自助組織又會否自我審查？走前一步，會否又擔心動輒得咎，而放下為群體發聲的使命？社工的專業自主與勞工及福利局長孫玉菡所指出「要平衡社會利益」，是否存有衝突？

筆者認為，不同聲音，可以破壞和諧，也可以成為美妙和弦。若社會能夠善用自助組織及社工專業，更能令香港成為適合不同群體的宜居城市。在政策制訂上，自助組織更具先天有利條件成為政府的合作伙伴，可擔當下列角色：

（1）諮詢者——及早察覺群體的問題及需要，提供「落地」意見，避免花額外時間和資源在完成項目後才小修小補。

（2）協調者——自助組織動輒有幾百到幾千名會員，倘能夠善用組織平台，能更有效做到特首曾提及的「上情下達、下情上報」及收集意見。

（3）敲鐘者——社會和諧、安居樂業是每個人的夢想，自助組織最能貼近「民間地氣」，自必可「洞悉先機」，及早向持份者反映情况，避免發酵至不可收拾。

冀政府勿視自助組織社工為對立者

筆者認為，自助組織與社工是共生共同體，盼望政府不要把自助組織和社工視為對立者，及只具象徵意義的諮詢團體。同時，自助組織亦要提升自己的角色及能力，不要放下倡議及關心社會事務的使命，並需要邁向實證為本，在相關議題上由微觀到宏觀之層面都要顧及，令群體意見更具代表性及影響力。

參考資料：

（1）潘友為〈自助組織如何發揮社會影響力〉，2021年9月9日（網址shohub.hksr.org.hk/course/leader1-2/?tid=935）

（2）《亡目無礙》（2014年），香港失明人協進會編著

作者是註冊社工、香港失明人協進會總幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[關卓妍]

上 / 下一篇新聞