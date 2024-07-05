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姚志勝

姚志勝：香港拼經濟的基本思路

【明報文章】雖說香港時下市場低迷，但始終是旺財的風水寶地，機遇遠大於挑戰。社會寄望李家超行政長官能舉賢用能、集思廣益，帶領香港加快振興經濟。有朋友建議筆者就此做些分析、提點建議。本人的基本看法有3點：

其一，香港經濟與國家發展緊密相連，舉世矚目的三中全會即將召開，其主題就是進一步全面深化改革開放、推進中國式現代化。香港的發展必須扣住國家的這個主旋律，這是香港拼經濟必須把握的大方向。

其二，發展新質生產力是國家經濟工作重點，這是香港經濟的新機遇。通過發揮香港國際金融專業服務中心的優勢，提高內地製造業附加值，支持國家發展新質生產力，做大做強佔香港GDP（本地生產總值）超過90%的服務業，這是香港拼經濟的最大着力點。

其三，融入國家發展大局，需樹立做大蛋糕的全局觀念和共贏思維，要防止只顧分蛋糕的局部觀念甚至是利己思維。香港要求國家的挺港舉措，應該是既有利於國家發展大局，又能夠壯大香港經濟的政策措施，而不是僅僅對香港有利的安排，例如將內地本來就疲弱的消費力分薄來香港。這是香港拼經濟需要避免陷進去的誤區。

大方向：緊扣國家改革開放主旋律

改革開放是我們國家大踏步趕上時代的重要法寶。習近平主席強調：「推進中國式現代化，必須進一步全面深化改革開放。」今天中國的發展，面對紛繁複雜的國際國內形勢和各種困難阻礙；要解決這些問題，實現新的更大發展，從根本上還要靠改革開放。即將召開的中共二十屆三中全會，就是這個主題。

2018年習主席會見港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時，充分肯定港澳同胞在國家改革開放進程中的作用和貢獻。他說：國家改革開放，港澳同胞是見證者也是參與者，是受益者也是貢獻者。

香港的發展，一直緊扣國家發展戰略。習主席特別提示香港：一國兩制是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台。我們要充分認識和準確把握香港在新時代國家改革開放中的定位，抓住新機遇，實現新發展。正如今年七一回歸日李家超特首的萬字長文所說，要積極主動融入國家發展大局，主動對接「十四五」規劃，做好粵港澳大灣區建設，成為「一帶一路」倡議的首選功能平台，為香港注入源源不絕的發展動能。這應該是香港拼經濟的基本方向。

着力點：擴展新質生產力的「新服務」

香港需要大力發展新質生產力，這是香港拼經濟最大的現實着力點。不過一些人在談新質生產力時，多是局限於創新科技產業。這種看法，至少是不全面的。經民聯最近公布的《發展香港新質生產力研究報告》，不僅有利於我們認識和把握新質生產力的具體構成，而且能幫助我們找到香港發展新質生產力的着力點，很受啟發。本人認為，香港發展新質生產力應把握兩個特點。

第一，不是平均用力，而是既全面推進，又抓住重點。新質生產力可從三方面理解：一是以戰略性的新興產業和未來產業為代表的「新製造」；二是以高附加值、生產性的服務業為代表的「新服務」；三是以全球化和數字化為代表的「新業態」。以創新科技為代表的「新製造」，是本港短板，必須補上；同時，香港還需營造全球化和數字化的「新業態」。但比較而言，香港作為全球重要的金融與專業服務中心，最大強項是「新服務」。本港整體服務業佔GDP逾90%，若香港能有效擴展新質生產力中的「新服務」，本港經濟不可能不興旺。

第二，不是單打獨鬥，而是與內地優勢互補、攜手發展。香港發展「新製造」、營造「新業態」，離不開內地的支持；香港拓展「新服務」，更需以內地龐大的製造業為依託。統計數據顯示，GDP中生產性的服務業所佔比重，美國超過50%，歐洲約40%，我國只有約17%至18%。香港不僅是全球服務業主導程度最高的經濟體之一，而且營商法律和體制與世界主要經濟體接軌。香港如果發揮優勢，與內地製造業結合，「新服務」將有巨大發展空間。

避免誤區：積極「造血」而非被動「輸血」

中央最近推出惠港政策，將內地旅客訪港購物免稅額調升至1.5萬人民幣。雖有人認為這個免稅額度還不夠，但在內地市場低迷、急切需要刺激消費的大背景下，國家仍將寶貴的民眾消費力分撥給香港，這種「利益讓渡」體現了中央對港的關愛。

我們都知道，香港是國家的「掌上明珠」；香港有求，內地必定有應。本人認為，香港應認真考慮和研究，向國家多提幫香港「造血」的積極措施，少提為香港「輸血」的被動安排。例如可建議中央發揮香港是「雙循環」重要銜接點的優勢，支持香港打造「雙循環」的生產產業互聯網交流平台，為內地和國際企業提供平台，開展各種業務的跨境對接、交易、專業服務等。據專家測算，構建這樣的平台，可帶來數以千億元的經濟增長。這樣的挺港措施，可以「做大蛋糕」，為國家和香港帶來巨大收益，香港也將因為構建跨境產業互聯網交流平台，帶來大量高消費人流，可謂是「多贏、共贏」。

作者是全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[姚志勝]

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