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陳帆川

陳帆川：媒體如何部署「特朗普2.0」

【明報文章】美國總統大選辯論令拜登的形勢急轉直下，很多非特朗普支持者看完辯論後，也不得不為「特朗普時代」再臨做好準備。對特朗普又愛又恨的新聞機構，又應該如何部署？

拜登在辯論中表現不濟，特朗普卻較4年前「瘋子罵街」的風格有明顯進步。事後，跟特朗普政策相關的股票價格上漲。美媒報道，矽谷創投家轉為支持特朗普，一來懷疑拜登能力，二來期待特朗普減少規管的政策對科技企業有利。雖然科企崇尚自由主義，跟特朗普的政治取態大相徑庭，但利益當前，政治靠邊站。

這種立場上不支持、但很可能受惠於「特朗普2.0」的界別，還包括新聞媒體。雖然特朗普常跟新聞機構對着幹，揚言要將媒體告上法庭，惟站在實際利益來說，特朗普猶如全球媒體的「流量密碼」，每逢媒體報道其惹火言論，都會帶來可觀的電視收視和網站流量。媒體4年前由特朗普過渡到拜登時代，最大的轉變並非跟政府關係改善，而是流量暴跌。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）前主席Leslie Moonves說過，他們2016年大幅報道特朗普可能對美國不利，但對他們機構來說卻是好極，資金滾滾而來（「It may not be good for America, but it's damn good for CBS.」）。站在另一角度看，重視公信力的《紐約時報》即使克制地報道特朗普，避免淪為其傳聲筒，也得益於公眾對特朗普政府的懷疑，帶動訂戶人數急增。

媒體會否為了顧及盈利而左右報道，比起它們的政治立場，更加影響公信力。美國3名大學學者對不同年齡、政治立場和社會階層人士做了30多次訪問，發現受訪者對新聞機構的不信任，主要來自媒體的盈利模式。受訪者普遍認為，傳媒要博取流量方能賣廣告賺錢，因此無可避免會左右報道。雖然傳媒減少依賴廣告收入，着重提升用戶體驗去增加訂閱，但很多受訪者並沒有在意。

負責是次研究的美國猶他大學傳播學副教授Jacob Nelson撰文指，傳媒一直以來提升公信力的做法，或者捉錯用神。《紐約時報》和《華盛頓郵報》等媒體都致力提升報道透明度，公開調查報道的製作過程、解釋消息來源的處理方法等，藉此令公眾信任他們沒有既定政治立場；但今次研究顯示，公眾其實更加懷疑傳媒會否為了賺錢而影響報道。

特朗普的呼聲日高，大選仍充滿變數，對媒體來說是難得的擴張機會。業界如何在維護公眾信任與把握業務機遇之間取得平衡，或將稍稍地影響大局。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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