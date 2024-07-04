明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
周曉嵐

周曉嵐：回望兩年施政 你感到幸福嗎

【明報文章】今年7月1日香港特區成立紀念日，亦是現屆政府上任兩周年的日子，政府向市民闡述未來3年施政藍圖。本屆政府在上任初期矢言希望建立「以結果為目標」的施政方針，強調當局的務實有為施政風格，為各項政策設定關鍵績效指標（KPI），讓市民感受到幸福感和獲得感。

兩年過去，市民如何評價政府工作，及政府施政如何令市民對香港前景有信心？

財赤下大灑金錢辦盛事 難免予人負面觀感

現屆政府上任時，香港正經歷疫後復常階段，政府期望全面復常後海內外遊客會重臨香港，以帶動本地經濟。因此當局在復常初期策劃了不少宣傳推廣計劃如「你好香港」、「日夜都繽紛」等，期望以一系列盛事活動吸引遊客，從而推動消費市道。但政府花費不少公共資源支持盛事活動後，卻無系統化評估籌備活動對於推動整體經濟的效益。

財政司副司長黃偉綸被問「夜繽紛」活動有否KPI，他回應指「KPI就係每個活動做好啲囉」。政府以公共資源籌辦活動，卻未清晰闡述活動的經濟成效，亦未考慮如何收回成本。現時政府面臨連年巨額財赤，可是當局卻在籌備盛事上大灑金錢，難免予人好大喜功、慷納稅人之慨的負面觀感。

過去兩年，市民逐漸感受到經濟下行的影響，疫後復蘇步伐放緩，部分經濟數據遜於預期，各行業亦要面對恢復開關後的直接競爭，這無疑令經營環境雪上加霜。今年5月零售銷售價值按年跌11.5%，今年首5個月總零售銷售價值跌6.1%，不少零售及餐飲業者反映現時經營情况較疫前還要惡劣。在經營成本上漲及市道轉差等多重影響下，不少企業未能捱過挑戰而被迫結業。

據地產界發表的《2024年第一季街舖空置分佈調查報告》，本港店舖空置率為9.6%，部分核心商業區空置率更達雙位數。店舖空置率只反映整體市道其中一個面向，私人企業開業和結業涉及眾多因素，不能單憑店舖結業反映經濟狀况。惟在核心商業區見到「吉舖」處處，難免打擊投資者對長遠經濟市道的信心。當商舖結業倒閉情况不斷出現，政府絕不應以個別事件的態度看待事情發展。

有立法會議員向商經局質詢，政府有否統計店舖結業及開業數目；局長回應指政府無統計店舖開業結業數字。數天後，特首回應有關結業潮現象，卻搬出數據指每10間結業的同時有16間開業，即開業較結業多，故他對本港經濟仍感樂觀。

特首與局長互相矛盾的回應令人費解，除了使人質疑為何一時無統計，一時又搬出對政府有利的數據，更甚的是特首對現時經濟狀况的掌握與一般市民感受到的，存在不少落差。特首把現時商店結業潮歸因於部分企業的經營模式不能因時制宜，以致未能適應疫後新經濟常態。特首的回應難免予人「離地」、漠視中小微企實際經營困難的負面觀感，對於正在苦苦經營的老闆和從業員並無幫助，亦令人質疑為何特首不能坦白承認經濟出現下行趨勢，及經濟活動減少、企業經營困難等市民共同認知的事實呢？是否承認經濟表現未如理想，便會偏離「由亂到治、由治及興」的官方宏大敘述呢？

政府需帶領市民認清困難挑戰

過去數年香港面對政治、經濟層面多重衝擊，無疑令不少市民對前景感悲觀。作為負責任及有為的政府，除了向外宣講本港情况、「說好香港故事」，亦需帶領市民認清現時面對的困難與挑戰；一味唱好香港狀况，或低估負面因素的衝擊，只會令政府與市民的距離愈來愈遠，無助政府團結廣大市民共同跨越經濟下行的挑戰。市民需要政府維持社會有序運作，以持續帶動社會和經濟發展；另一方面，政府亦需市民的支持，以落實長遠對社會有利的政策。只有政府真正了解市民需要、鼓勵市民發聲，而政府用心聆聽市民聲音，才可令市民真正感受到由治及興帶來的幸福感和獲得感。

作者是民主黨前沙田區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周曉嵐]

上 / 下一篇新聞