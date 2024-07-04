周曉嵐：回望兩年施政 你感到幸福嗎

兩年過去，市民如何評價政府工作，及政府施政如何令市民對香港前景有信心？

財赤下大灑金錢辦盛事 難免予人負面觀感

現屆政府上任時，香港正經歷疫後復常階段，政府期望全面復常後海內外遊客會重臨香港，以帶動本地經濟。因此當局在復常初期策劃了不少宣傳推廣計劃如「你好香港」、「日夜都繽紛」等，期望以一系列盛事活動吸引遊客，從而推動消費市道。但政府花費不少公共資源支持盛事活動後，卻無系統化評估籌備活動對於推動整體經濟的效益。

財政司副司長黃偉綸被問「夜繽紛」活動有否KPI，他回應指「KPI就係每個活動做好啲囉」。政府以公共資源籌辦活動，卻未清晰闡述活動的經濟成效，亦未考慮如何收回成本。現時政府面臨連年巨額財赤，可是當局卻在籌備盛事上大灑金錢，難免予人好大喜功、慷納稅人之慨的負面觀感。

過去兩年，市民逐漸感受到經濟下行的影響，疫後復蘇步伐放緩，部分經濟數據遜於預期，各行業亦要面對恢復開關後的直接競爭，這無疑令經營環境雪上加霜。今年5月零售銷售價值按年跌11.5%，今年首5個月總零售銷售價值跌6.1%，不少零售及餐飲業者反映現時經營情况較疫前還要惡劣。在經營成本上漲及市道轉差等多重影響下，不少企業未能捱過挑戰而被迫結業。

據地產界發表的《2024年第一季街舖空置分佈調查報告》，本港店舖空置率為9.6%，部分核心商業區空置率更達雙位數。店舖空置率只反映整體市道其中一個面向，私人企業開業和結業涉及眾多因素，不能單憑店舖結業反映經濟狀况。惟在核心商業區見到「吉舖」處處，難免打擊投資者對長遠經濟市道的信心。當商舖結業倒閉情况不斷出現，政府絕不應以個別事件的態度看待事情發展。

有立法會議員向商經局質詢，政府有否統計店舖結業及開業數目；局長回應指政府無統計店舖開業結業數字。數天後，特首回應有關結業潮現象，卻搬出數據指每10間結業的同時有16間開業，即開業較結業多，故他對本港經濟仍感樂觀。

特首與局長互相矛盾的回應令人費解，除了使人質疑為何一時無統計，一時又搬出對政府有利的數據，更甚的是特首對現時經濟狀况的掌握與一般市民感受到的，存在不少落差。特首把現時商店結業潮歸因於部分企業的經營模式不能因時制宜，以致未能適應疫後新經濟常態。特首的回應難免予人「離地」、漠視中小微企實際經營困難的負面觀感，對於正在苦苦經營的老闆和從業員並無幫助，亦令人質疑為何特首不能坦白承認經濟出現下行趨勢，及經濟活動減少、企業經營困難等市民共同認知的事實呢？是否承認經濟表現未如理想，便會偏離「由亂到治、由治及興」的官方宏大敘述呢？

政府需帶領市民認清困難挑戰

過去數年香港面對政治、經濟層面多重衝擊，無疑令不少市民對前景感悲觀。作為負責任及有為的政府，除了向外宣講本港情况、「說好香港故事」，亦需帶領市民認清現時面對的困難與挑戰；一味唱好香港狀况，或低估負面因素的衝擊，只會令政府與市民的距離愈來愈遠，無助政府團結廣大市民共同跨越經濟下行的挑戰。市民需要政府維持社會有序運作，以持續帶動社會和經濟發展；另一方面，政府亦需市民的支持，以落實長遠對社會有利的政策。只有政府真正了解市民需要、鼓勵市民發聲，而政府用心聆聽市民聲音，才可令市民真正感受到由治及興帶來的幸福感和獲得感。

作者是民主黨前沙田區議員

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[周曉嵐]