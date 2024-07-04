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梁家權

梁家權：香港人如何看待AI新聞

【明報文章】人工智能（AI）愈趨普及，新聞業已開始積極應用相關技術於新聞製作，包括從網絡擷取資料、整理和分析數據、產出新聞內容。不過迄今為止，大部分有關AI新聞應用的討論，主要圍繞新聞機構如何建立AI新聞室，較少探討讀者如何看待AI新聞。以往，讀者之所以信賴新聞，是因為他們相信所接收的新聞內容是由一群專業記者主理。但如果未來新聞是交由電腦處理，會怎樣影響讀者對新聞的觀感呢？

英國牛津大學路透新聞研究所最近公布的年度《數碼新聞報告》（Digital News Report），就探討了上述問題。該研究所在今年1至2月，於全球47個國家和地區開展網上問卷調查，當中在28個地方（包括香港）加設一些跟AI相關的題目。該研究的整體結果已經發表（註）；而在這篇文章，筆者則利用香港的數據分析本地情况。

港人留意AI程度較低

首先，調查問及受訪者有幾大程度聽過或閱讀過有關AI的資訊。如圖1所示，在整體2005名香港受訪者中，只有四成（40.7%）對AI有大或中等程度的留意；而過半（54.3%）受訪者卻表示只有小程度留意，甚至是無留意。這四成水平，是低於所有28個受訪地區的平均（45%），亦低於達五成水平或以上的美國、德國。不過，香港水平就與英國情况相若（同樣是四成），也高於日本（約三成）。

如果按背景資料細分，本港男性（45.5%）比女性（36.6%）更留意AI。而年紀愈輕的人，愈留意AI：在19至40歲群組裏面，有近半（48.8%）是中等至大程度留意AI；但在41至60歲和61歲或以上群組裏面，相應比率均低於四成。在教育程度方面，不出意料地，學歷愈高的人對AI更加留意：擁有大專或大學學歷者，過半（52.8%）是中等至大程度留意AI，遠高於其他較低學歷者的三成多比率。

抗拒AI取代真人記者

當新聞機構引入AI技術，其中一大考慮是應用程度的深或淺。上述調查問及兩種應用AI的情况，分別是利用AI作為主要製作新聞的工具，但配以真人監督；以及維持真人記者作為主體，但利用AI加以輔助。讀者如何研判這兩種情况？

如圖2顯示，本港受訪者對維持真人記者作為主要新聞製作人更為放心（56.4%）；而對AI主導的放心程度只有三成（30.1%），同時表示不放心的比率則更高（35.4%）。這個結果反映，縱然AI是炙手可熱的科技潮流，惟現時公眾對其信任程度還不太高。

最不放心AI主導政治和罪案新聞

調查進一步問及，若然真的需要以AI主導去製作不同類型新聞，讀者又有何反應呢？如圖3顯示，本港受訪者對AI主導製作的政治和罪案新聞最不放心，兩者的不放心比率均有四成多（分別是42.9%和42.3%），遠高於只有兩成多的放心比率。要解讀這個結果，我們可以從基本的新聞價值角度去理解——由於政治新聞牽涉管治、權力、權利、政策，受訪者認為這類新聞需要謹慎處理，故交給一群真人記者負責，更為妥當；而罪案新聞則關乎法律、治安、人身安全，亦相當重要，故也不宜交由AI處理。

相比之下，受訪者對於AI主導製作其他較軟性的新聞，則較為放心：近四成（37.9%）表示放心AI主導商業新聞，而文化藝術（43.8%）、體育（44.5%）、名人或娛樂（41.9%）新聞的比例更高，達四成以上；另外，科學和科技新聞的放心比率為最高，接近五成（48.4%）。這或許是AI本質上是屬於這個範疇，令受訪者認為兩者存在較少違和感。

總結而言，上述分析帶出兩大要點：第一，現時港人對AI發展認識不深，也缺乏高度信任；第二，他們對於使用AI的深淺程度和應用於不同新聞類型上的取態，存在明顯差異。故此，新聞機構需仔細考慮該何時和如何運用AI，務求能夠提升自身工作效率之餘，亦能滿足讀者需要，爭取到他們信任。

註：Arguedas, A. R. (2024). Public attitudes towards the use of AI in journalism. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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[梁家權]

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