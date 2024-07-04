柳泂喆：駐香港韓國總領事館成立75周年：回顧韓國與香港關係及展望發展方向

藉着駐香港韓國總領事館成立75周年的契機，我希望回顧韓國與香港關係；基於今年5月在首爾舉行的韓日中領導人峰會的成果，也介紹駐香港韓國總領事館未來發展雙邊關係的計劃。

（二）韓港關係現况

75年前，韓國首艘出口船「AngdoHwan」號載着魷魚和寒天開往香港，這就是韓國對外貿易的開端。1949年5月，韓國首批駐外公館之一於香港開館，而且香港韓人會（Korean Residents Association Hong Kong Ltd.）也同步成立。以韓國與香港的交易為始，韓國開啟了通過出口發展經濟之路，成為全球貿易大國。

上世紀60至70年代，因韓國採取出口主導型經濟政策，大批企業與貿易商社進駐香港。一些派外人員，到期卻不回國，仍留在香港，為韓人社會的發展作出貢獻。而韓人社會與香港社會的緊密交流，也促進了互相的發展。2003年非典型肺炎（SARS）爆發期間，許多韓國駐外人員沒有回國，反而發起了「我愛香港（I Love Hong Kong）」活動，這使香港人十分感動；2020年新冠病毒（COVID-19）大流行時，也通過幫助供應口罩，為香港渡過危機助上一臂之力。如此，韓人社會與香港社會同甘共苦，維持着不解之緣及密切的關係。

如今，約有1.6萬名韓國人活躍於香港社會的各個領域，包括貿易、金融和旅遊等；約有150名韓國教授在香港優秀的大學做研究；約有1500名留學生在香港學習；約有400名韓國金融家在香港國際金融市場工作。韓人社會已成為香港社會的重要組成部分。

韓國與香港之間緊密的經濟關係，仍是現在進行式。截至2023年，雙方交易總規模高達270億美元；而在累計投資額方面，香港向韓國投資額約達96億美元，韓國向香港投資額約達331億美元。至2023年，進駐香港的韓國企業數目為146家，特別有21家韓國金融公司進駐香港這個國際金融中心，成為了參與全球金融市場的橋頭堡。

人員交流也與經濟關係一樣活躍。新冠疫症爆發之前的2018年，韓國與香港的互相到訪人次約為210萬；新冠疫症結束後，人員交流自去年逐漸呈現恢復趨勢，2023年約有80萬人次互相到訪。今年第一季到訪香港的旅客中，韓國人人數排名第二（中國大陸與台灣除外）。

韓國與香港之間對於文化的興趣和感情，也非同尋常。香港作為世界文化藝術中心，不斷舉辦包括BLACKPINK、IU等的K-pop演唱會，並於今年3月舉辦了大中華地區首次「KCON HONG KONG 2024」，可稱為韓流的核心地區。今年，包括藝術愛樂樂團（Hankyung arte Philharmonic Orchestra）在香港演出、香港管弦樂團（Hong Kong Philharmonic Orchestra）和香港小交響樂團（Hong Kong Sinfonietta）在韓國演出等，兩地在古典音樂、傳統藝術、演出、展覽等各個文化藝術領域，均有積極的交流。此外，明年起，香港中學文憑考試（DSE）的丙類其他語言科目將增設韓語考試，預計將帶來更積極的溝通和交流。

（三）隨着韓中交流增進，深化韓港合作

韓國與中國作為鄰國，一直保持着密切的關係。1992年韓中建交時，兩國交易規模約為64億美元；至2023年，約為2677億美元，增長了41倍。在累計投資方面，中國向韓國投資的規模約為74億美元，韓國向中國投資的規模約為936億美元，成為雙方重要的經濟伙伴。藉着2022年韓中建交30周年，兩國就經濟合作質化升級、加強戰略溝通、深化朝鮮半島問題合作等方面的必要性達成共識，此後一直在各個領域開展合作。

今年5月13日在北京舉行的韓中外長會議上，雙方同意促進各個層面的交流，包括推進地方政府之間的交流等。隨後，韓國總統尹錫悅與中國國務院總理李強，以在首爾舉行的第九次韓日中領導人峰會為契機，於5月26日舉行了會談，就「經濟合作是促進彼此經濟及民生的重要動力」達成共識。

基於韓中兩國合作的政策基調，總領事館也計劃致力於深化發展韓國與香港的關係。

（四）韓國與香港關係的未來發展方案

（1）增進互相了解

關係發展的基礎是互相了解。我們總領事館的各個級別，由總領事到工作人員，均積極與香港政府、工商界、學界、媒體等各界人士交流意見，努力增進韓國與香港之間的了解。

我們將與駐香港的大韓貿易投資振興公社（KOTRA）、韓國農水產品流通公社（aT）和韓國觀光公社（KTO）等公共機構同心合力，不分公共或私營部門，繼續更加積極地促進與地方政府、教育機構及企業等各行各業的互相了解。

下半年，我館會通過舉辦討論韓半島重大問題的韓半島研討會，以及展望中國和香港情况的研討會，鞏固互相了解；並且通過出版介紹香港整體狀况及商業、金融、就業等各個領域的書籍，提高香港在韓國的可見度。

特別考慮到總領事館成立75周年，我館計劃擴大今年10月舉行的韓國國慶酒會規模。我們誠邀香港政府和各界人士，共同紀念過去75年的友好關係，一起確立未來的合作與發展的決心。我們將通過舉辦各種文化及經濟活動，創造表達韓國文化精髓及介紹韓國企業的機會。

（2）經濟合作

儘管今年雙方交易額有望大幅增長，但為深化及擴大投資、交易等經濟合作，仍需加大努力。我們將發掘及宣傳韓國與香港的魅力，並以此為基礎，積極促進初創、風險投資及中小企業投資等人員、企業和組織之間的交流。上半年，我們總領事館舉辦了香港政府的資本投資者入境計劃（CIES）說明會，及香港政府的中小型企業（SME）支援政策說明會，而且正在籌備旨在分享香港作為全球金融中心的重要性及探索合作方式的專家論壇。我們還會致力擴大受香港市民喜愛的韓國農、畜、水產品的供應。

（3）文化交流

駐香港總領事館與韓國文化院透過舉行各種公共文化外交活動，例如每年秋季舉辦的韓國「十月文化節」（Festive Korea）和韓國文化周等，與香港市民分享韓國文化。今後，我們將繼續為韓國與香港文化藝術家提供促進積極合作的平台。與此同時，除了K-pop等韓流之外，我們希望通過傳統表演、獨立音樂、電子競技（e-Sports）等各種文化活動，與香港人分享更多的韓國文化。

我們將透過10月舉辦的第14屆韓國文化節中的音樂會、表演和展覽等約40個節目，來介紹涵蓋傳統與現代的韓國文化，希望更多香港市民能夠參與活動，並享受韓國文化（活動資訊請參閱駐香港韓國文化院網站(kcchk.kr)）。

（4）韓人社會與香港社會的合作

總領事館與韓人社會，將為香港社會的發展竭盡全力。我們會繼續及擴大各種支持活動，例如舉辦可享受韓國美食和文化的「One Mind Market」；為主修韓國研究的香港大學生提供獎學金；在港韓國企業積極進行企業社會責任（CSR）活動；參與大口環根德公爵夫人兒童醫院賣物會（Sandy Bay Charity Fair）；以及支援香港青年的音樂教育等。總領事館及韓人社會，將繼續與香港並肩同行。

（5）社會問題，政策合作

韓國與香港有老齡化、低生育率、環境污染等共同的社會問題。如果我們同舟共濟、齊心協力，就各自面臨的社會問題分享經驗和意見，這對彼此都會有所幫助。我們希望與香港政府和學術專家透過舉辦研討會等方式，一起推動政策合作。

（五）結論

自1949年總領事館成立至今的75年來，韓港關係基於對彼此的關懷和關愛，一直保持着互惠互利的關係。基於過去75年來累積的合作成果，我們將盡最大努力，確保韓港關係在下一個75年得到進一步的發展。我們希望香港政府和市民能給予極大的關注和支持。

作者是韓國駐香港總領事

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[柳泂喆]