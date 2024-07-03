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施麗珊

施麗珊：加學費亦應強化支援窮學生

【明報文章】在千億元公共財赤下，政府積極檢討各項公營服務收費。繼公營醫療服務、公屋租金、水費之後，最新建議是增加資助大學學費。早前政府宣布將已凍結27年的大學學費「解凍」，由2025/26學年起連續3年加費，加幅介乎5%至9%，幅度高於年度通脹。以現時年度學費4.21萬元計算，3年後將加至4.95萬元。以目前4年制學士計算，將來完成學位要準備近20萬元交費。同時，副學位學費亦由目前一年1.5萬元，逐步上調至3年後近1.8萬元。當局強調加費與政府財政狀况無關。但檢討收費的建議，與近兩年財赤狀况同時出現，時間上總難免予人兩者有一定關聯之感。

加費看似難免 未討論免費專上教育

事實上，大學資助學位多年來獲政府大量資助開支，每年各資助學士的人均教學開支，因修讀學科各異，金額介乎12萬餘至近30萬元，但學生只需繳付每年4.21萬元學費。計及大學教育對個人成長和日後職業發展帶來的經濟、社會效益，實在是物有所值。

再者，政府在1990年代早已訂下目標，資助大學學費應設定在足以收回平均學生單位成本的18%水平（成本收回率），但過去20多年一直無加學費，成本收回率更跌至最新的12.5%新低，似乎加費是應該的，遲來的加費已令過去的資助學位學生「佔了便宜」。

以上論述，乃從固有觀念思考資助大學教育之政策目的。30年後的今天，本港經濟發展已走向新台階，社會對人力資源的要求亦不斷提升，值得大眾思考：究竟推行多年的中小學12年免費教育，乃至計及3年優質幼稚園教育，是否需與時並進，顧及社會發展、人力培育、經濟發展水平，本港是否具備條件進一步延伸至大學教育，即推行19年免費教育？

當然，面對當前龐大的公共開支，似乎短期內難以落實。用較俗套話說：政府已很大幅度資助你了，是否貪得無厭？這必然涉及社會如何理解大學教育，及其在特定地區、時代和社經發展水平下的定位，必牽涉一場大辯論。從實際角度出發，「應否加費」已無討論空間；問題是加幅是否合理，乃至在加費下如何減少對基層貧窮專上學生的影響。

現時建議未來3年總加幅17.6%，只是追回以往應加而未加的，似乎無從置喙。政府強調在加費下，會確保沒有學生因經濟能力而未能接受專上教育。基本原則正確，同時便應檢視及完善現行學生資助制度。

非所有窮學生獲全額資助

對於家庭有一定經濟能力的學生，固然可自費或申請「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」（NLSFT）；對於清貧專上學生，則主要透過「資助專上課程學生資助計劃」（TSFS），以支付學費及取得生活費貸款。

然而，若參考TSFS申請資格，不難發現其並未全面考慮所有貧窮戶的狀况。根據申請要求，申請人的「調整後家庭收入」需低於一定水平，才可得到介乎全額乃至不同百分比、共5級的資助。不過，若參考同期住戶月入中位數一半為貧窮線作對比，會發現現時全額（100%）學費資助的入息限額過低，並非所有貧窮住戶都可得到百分百學費減免。

以4人家庭（或3人單親家庭）為例（見表），4人住戶月入23,850元屬貧窮線之下，惟現時月入20,650元以上至22,710元以下的申請人，最多只可獲75%助學金和貸款；月入22,710元以上、26,807元以下，最多更只有50%助學金和貸款。就是來自5人或6人貧窮家庭的申請人，亦未能得到全額助學金，令清貧專上學生只能多做兼職應付學費。

為此，當局在調整學費之餘，亦要檢討學生資助的申請資格，確保所有貧窮學生不受加費影響而減少所得的教育支援。

另外，雖然該計劃計算收入的公式，已考慮到個別家庭成員或會患病而加入「可扣減醫療開支」（目前上限每年2.3萬餘元），惟扣減幅度過低。單以普通傷殘津貼受助人每月金額（2070元）及交通補助金（335元）估算，年度資助額已近2.9萬元，當中亦未計及其他因疾病產生的開支，反映扣除金額過小。此外，家庭入息計算方面，該計劃亦只計算申請人家庭同住的未婚兄弟姐妹全年收入的30%，以較真實反應申請人家庭經濟水平，但並非所有申請住戶的同住未婚兄弟姐妹都有供養家庭。可見，目前計算方式將高估申請人的負擔能力。

檢討生活費借款 改資助增抗貧力

有意見認為，一年學費只加2000餘元，學生只要多做點兼職，自可應付新增學費。其實很多專上學生早已在課後做兼職、打散工（例如私人補習、餐飲、零售服務），固然可增加生活經驗及幫補生計，但其機會成本是進一步放棄大專校園生活：「上莊」（加入學會）、參加學生活動等變得「奢侈」，小組討論學習時間更為緊絀，最終只能減少校園活動，提早走進職場維生。

隨着社會進步，政府應考慮改善學費資助的申請資格，亦要強化對基層專上學生的生活支援，將現時以貸款支援生活費改為資助。當局可安排獲生活資助的學生參與指定的社會服務和職場實習，以換取生活費，並輔以專業人士擔任師友，強化大專生投身職場前的生涯規劃，同時可以減輕貧窮專上青年的未來債務負擔，增強脫貧防貧能力。

培育下一代，始終是回報最高、影響最深遠的投資，亦體現對基層青年的關愛。既然政府說加費並非因為財赤，今年10月的施政報告應考慮納入上述建議，加強支援專上教育的基層青年。

作者是香港社區組織協會副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[施麗珊]

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