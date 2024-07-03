周浩鼎：安心謀發展 奮力創明天

中央挺港的措施，最近連續出手，包括進一步開放更多自由行城市、提升內地遊客在港購物免稅額；再加上送贈一對新熊貓，這確切是為香港旅遊經濟注入強心針。

今屆特區政府在過去一段時間，亦就一些重要事宜取得成果，包括為《基本法》第23條立法，在立法會全票通過《維護國家安全條例》並完善國安機制後，香港方能安心謀發展；創科產業發展中亦有大量投入，包括設立新型工業發展辦公室等，幫助未來的新型工業企業，協調應對一眾政府部門的要求。

香港仍是東方明珠 非如外部勢力污衊

我們雖亦面對不少別有用心的外部勢力，經常製造各種造謠及抹黑，為的是要打擊香港的國際地位，進而打擊我們祖國，然而我們必須堅定信心，把真實情况展現出來。

我們從許多不同數字可以看到香港具吸引力的一面，決非如別有用心的外部勢力所污衊：去年一整年，訪港旅客數字已復返至3400萬人次；而旅發局4月16日公布，初步統計顯示今年首季訪港旅客達1123萬人次，同比增長1.5倍。

香港其實仍是吸引內地及世界遊客的東方明珠，每逢任何大型展覽舉行，灣仔會展總是人頭湧湧，吸引不少外國參展商及參與者，從中見到來港商務客的需求仍是相當龐大。

另外，有逾20家重點企業選擇落戶香港；美國一家超大型的國際級速遞物流企業，也在香港國際機場大幅投入資源，擴充其物流基地，為應對日後整個大灣區的物流需求。而本港家族辦公室總量，根據今年3月德勤報告估計，就有逾2700個。

上述這些其實都揭示了，香港對國際投資者來說仍具相當吸引力。當然，我們仍需竭盡所能，繼續優化各項配套，加強香港競爭力。例如在聯通世界方面，筆者認為往來歐洲、北美的航班還可以繼續加強。一直以來，外國商會代表都反映有需要加強航班服務，例如加密航班，有助降低成本。這可增加商務客的選擇，對香港商務往來有很大幫助。

非中國籍永久居民可申「回鄉證」 中央贈港好禮物

對於七一公布的一連串好消息，筆者格外歡迎中央政府向非中國籍香港永久居民提供持證形式的證件往返內地。中央政府為本港永久居民非中國籍者，提供類似「回鄉證」形式的持證安排往返內地，這種「一卡在手」的形式，對相關居民往返內地將更方便。

此措施，對於香港展現背靠祖國、聯通世界的一面，有積極意義，亦是中央送給香港在聯通世界方面的一份好禮物。

長期居於香港、默默耕耘的外籍人士，有此往返內地的新安排，日後可使用持證通道，為他們提供更大的便捷。此舉讓外籍者可以居於香港這個華洋共處的國際都市，又可保持便捷往返及聯通內地，增加誘因使他們選擇長居香港。

香港有整個祖國作後盾，中央政府對我們全力支持。香港現在正如今年慶祝回歸酒會上的背幕打出的字句——安心謀發展，奮力創明天。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]