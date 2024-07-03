劉銳紹：假作真時真亦假 無為有處有還無——回歸27年民心、「愛意」和「敵情」的轉變

先旨聲明：以下觀點沒有統計數字，無從量化，但有一定代表性。這裏只作概括表述，既有實例，也有政治心理學角度，希望由微知著，各方擇善而從。

（1）普羅大眾進入「無感時代」

──所謂「無感時代」，乃指市民對官方和宣傳機器的說話、政策，已產生免疫力甚至絕緣，毫無感覺；與自己切身利害有關的，多一點關心，否則充耳不聞。市民從新媒體獲取信息（包括民生和消閒的），已逐步取代官方渠道和傳統媒體。不少朋友用戲謔的語氣對我說：「香港還有電視台嗎？」即使是新媒體，也會出現兩極走向；對官話的內容，尤其如此。

更有甚者，市民的「無感」顯示對官方已不存幻想，對自己過去的努力也不再存幻想。這種「心死」才值得注意。

──「無感」的表面原因很簡單，因市民只能順其自然；此時此刻，平靜過日，不問世事更好。所以，按照自己興趣和能力適度吃喝玩樂，或安心靜修，最為普遍。但這也有另一種潛意識。即使北上消費，既有內地優越和自己選擇的原因，也有對官方政策不悅的因素。例如「盛事之都」變成「盛事疲勞」，甚至積累了「當局已把內地利益凌駕香港利益」的情緒。不喜歡到內地的，乾脆到外國去，這就是對官方的指向和行動毫無感覺、不想服膺的自主行為。這不是挑起不滿，而是一種近年發展起來的實際民情，不宜忽略。

──市民有這種潛在的反感和反彈情緒，因近年的傷痕還未撫平，不會按官方「由治及興」的計劃而消減，反而會因為不斷失去公民權利而繼續潛伏。市民認同「由亂到治」，願意共探因果，惟不會感到昔日參與合法的遊行有錯。眼前的靜止不等於接受現狀，於是大家平心靜氣過日子，也在等日子。

（2）新舊建制的「愛意」最複雜

──近年來建制人士也逐漸出現新舊之分，他們都有追隨和支持官方政策之意，但也有「愛意濃淡」、純度和形式不同之別。外界一般印象是：新建制比舊建制「更愛官方、更精忠」，意見更切合（或迎合）官方需要，實質比上級和內地人士更「左」。

有舊建制人士對我說，以前他們對上級的指示有兩點態度：若政策有錯，他們會嘗試勸諫，即使無效果，執行時也不會做「加碼派」，以免效果更差；此外，不會「以身相許」，拚命向上級提出火速達到目的、急就章但欠周詳的方法。可惜如今在某些事情上，證明新建制「對了」，舊建制靠邊站。

──最近有兩個值得注意的事例。新建制對舊建制的不滿已逐漸浮面，說：「你們還停留在40多年前？時移世易，就得跟上形勢。」舊建制說：「適應新形勢和新常態，也要着重能否興利除弊。」新建制斬釘截鐵說：「只要相信好，就是好。」換言之，「相信」是必要，冷靜分析利弊是其次。

另一個例子是，新建制在內部批評鄧小平的聲音愈來愈多和普遍，而且愈來愈具體和「有深度」，例如指鄧小平設計「一國兩制的寬鬆程度太大了」，而且「漏洞太多，讓人有機可乘」。言下之意就是令他們今天「執行困難」，所以不合時宜，要修改。

毋庸置疑，官方至今仍肯定鄧小平和一國兩制的方向，但上述意見分歧過去不會浮面，如今成為爭辯，到底是新舊建制的想法和利益矛盾？還是「新歡舊愛」對上級意旨的理解不同？「示愛方式」不同？看誰能滿足上級需要和幫助解決問題？這些都不是我們凡夫俗子可以理會和理解的了。

──令舊建制派更憂慮的是，近年有一些事例顯示，新建制派所提的建議是他們自己也不相信可行或有效的；他們只相信「假作真時真亦假」，情話多說就是真。他們強迫自己相信，也希望權力來源相信。最近，「輕量級」的建議例如：對為外國媒體服務的留港本地居民，應加大壓力，使他們知難而退；極端的建議例如：在3次或5次選舉中無投票的選民（證明他們「不重視選民權利」），可以取消其資格，這樣就可提高投票率、當選人得票率和認受性了。幸好，這種意見只是一家之言，至今未得到重視，惟也反映投其所好的傾向，必須警惕。

──面對如此情况，關鍵是擁有權力的官方怎樣分辨「愛意」？到底是「共赴巫山的真愛」？還是一起服下甜蜜毒藥的飲鴆止渴？一切都在能否理智取捨之間。從近期官方言論可見，理智仍可保持。例如北京和香港均強調必須維持及用好普通法、保持國際優勢、做好內外聯通，這些都有利「由治及興」。在此基礎上，努力防止「假作真時真亦假」的「愛意」，還要用言行（內部的也好，公開的更好）教訓這些「愛人」不要自作聰明，才能遏制阿諛奉承的歪風。

（3）「內敵」「外敵」的不同選擇

──在官方眼中，「內敵」主要是「不聽話的泛民人物、破壞和滋事分子」。其實，這些人近年已沉寂下來，即使有不同意見，但不會構成威脅。必須認識的是，這些人沉寂下來，不是因為「被壓平、打扁」，而是根據主流民意，一面堅持立場、穩守初心，一面安靜思考、尋找新方向。官方不宜只從鬥爭思維看問題，否則只會把一國兩制的活路堵死。

所謂「無為有處有還無」，放在今天，可以解讀為：本來可以無為而治（像2003年前的形勢），從「無為」中取得「有處」（成果）；倘事事都要自己擁有，到頭來卻是「有還無」。對大局有何好處呢？

──「外敵」則不言而喻了，以美國為首的西方陣營也。不過在提高警惕的同時，必須看清內裏乾坤。美英等國歷來只重香港經濟利益，當它們用其他方法不能有效時，就會退而求其次。當年英國與中國處理香港「九七」問題時，首先提出「三條條約有效」論，但後來不是節節後退嗎？如今中美在香港角力，美國駐港前總領事史墨客從美國利益出發，建議美國不能把香港與內地等同視之，應維持香港駐美經貿辦，因為香港仍遠較內地自由（詳見《明報》昨日「聞風筆動」專欄）。所以，未來值得觀察和努力尋找切入點，把中美關係穩定下來。

──更高明的是，無論是「內敵」或「外敵」的意見，也可以審慎思考、因勢利導，至少內部處理如是。取其善處，比「假作真時真亦假」的「綿綿愛語」更有實效哩！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]