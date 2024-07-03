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2024年7月3日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：以改革開放為坐標 替香港定位／文：陳景祥
聞風筆動：法律界重提企業拯救立法 政府興趣缺缺 ／文：李先知
劉銳紹：假作真時真亦假 無為有處有還無——回歸27年民心、「愛意」和「敵情」的轉變
周浩鼎：安心謀發展 奮力創明天
施麗珊：加學費亦應強化支援窮學生
管浩鳴：公屋制度需要優化 勿讓深層矛盾升級
田方澤：學生能力國際評估 給我們什麼啟示
筆陣：以改革開放為坐標 替香港定位／文：陳景祥
【明報文章】今年是香港回歸祖國27年，由於不是5、10之數，沒有盛大慶祝。然而在7．1回歸前，中央有兩件大事公布，頗堪香港細味。
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筆陣：以改革開放為坐標 替香港定位／文：陳景祥
聞風筆動：法律界重提企業拯救立法 政府興趣缺缺 ／文：李先知
劉銳紹：假作真時真亦假 無為有處有還無——回歸27年民心、「愛意」和「敵情」的轉變
周浩鼎：安心謀發展 奮力創明天
施麗珊：加學費亦應強化支援窮學生
管浩鳴：公屋制度需要優化 勿讓深層矛盾升級
田方澤：學生能力國際評估 給我們什麼啟示
聞風筆動：法律界重提企業拯救立法 政府興趣缺缺 ／文：李先知
劉銳紹：假作真時真亦假 無為有處有還無——回歸27年民心、「愛意」和「敵情」的轉變
周浩鼎：安心謀發展 奮力創明天
施麗珊：加學費亦應強化支援窮學生
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田方澤：學生能力國際評估 給我們什麼啟示
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