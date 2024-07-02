歐陽五：和平共處非「舊瓶」 還應裝更多「新酒」

這種擔憂又不局限於美國本土。俄烏衝突已經兩年多，巴以衝突亦已持續了8個多月。全球「自由貿易」成為「過去式」，「小院高牆」愈疊愈高；「相互依存」變得「武器化」，制裁手段愈來愈多；「安全高於和平」、「安全優於發展」，成為多國心照不宣的選擇；以「內捲」取代團結、以「自保」取代合作，成為追求國家利益的默認路徑。

中國學者閻學通近日接受港媒採訪時一針見血地指出：「我們正處於科學技術進步，但國際政治倒退的時代。」

也在上周，中國舉辦了「和平共處五項原則發表70周年紀念大會」，越南、緬甸、埃及、埃塞俄比亞、南非、日本、韓國、意大利、法國、克羅地亞等多國的前政要和代表參會，並發布了《和平共處五項原則發表70周年紀念大會北京宣言》。

予他國定心丸 營造友好國際環境

10年前，在一甲子之際，中國官方也舉辦了紀念活動，內地有學者撰文〈舊瓶裝新酒的「和平共處五項原則」〉，指出和平共處五項原則所具有的理論意義與現實價值，能夠穿越時空、歷久彌新。又10年過去，筆者以為，和平共處五項原則非但依然沒有過時，且愈顯其平實、珍貴，既非「舊瓶」，還應裝更多「新酒」。

對中國而言，得益於與世界多國的和平共處，在過去數十年間取得了高速、穩定的發展。在新的動盪變革期，中國依然要尋求和平的外部環境。中國獨立自主的和平外交政策，本就脫胎自和平共處五項原則；近年來提出的「新型大國關係」及「構建人類命運共同體」等理念，與之一脈相承，在促成沙特阿拉伯與伊朗和解等外交行動中也體現其精神。作為新興大國，踐行和平共處五項原則，有利於消減自身實力增長所帶來的外部防範與遏制，給他國以「定心丸」，有利於營造和平、友好的國際環境。

對世界而言，當前多國政客的選擇，背離了和平共處五項原則，致地區國家失去和平與發展機會，帶來的是動盪、衝突、仇恨與流離失所。與70年前相比，取代殖民主義的是霸權主義；「不坐在餐桌上，就會出現在菜單上」的邏輯，使「入侵」、「脅迫」、「施壓」成為新常態。全球南方國家在世界舞台上的聲量漸大，但全球治理距離公正、合理的善治目標，依然遙遠。

70年前，在處理與社會制度不同的鄰國關係時，周恩來首次完整提出「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」五項原則。這一原則從亞洲走向世界，成為現代國際關係基本準則和國際法基本原則。

之所以能夠得到廣泛認同，在於和平共處五項原則的精髓是所有國家主權一律平等，摒棄弱肉強食的叢林法則，為和平解決國家間歷史遺留問題及國際爭端創造了新方式，並通過互利合作，穩固和平根基。其求同存異的思維方式，讓不同社會制度、意識形態和發展水平的國家，都可以建立互信友好的關係。

和平安寧非從天降 乃人為選擇

國際政治在倒退；任其滑行，後果終將由各國共同「埋單」。恢復和平共處的道路並不容易，惟其理想、原則和路徑，依然是破解當今世界「和平赤字」、「治理赤字」、「發展赤字」的鑰匙。中國將堅持走和平發展道路寫進了憲法，在核大國中唯一承諾不首先使用核武器，也沒有海外駐軍，有基礎、有文化基因，亦有必要傳承和平共處五項原則，促進各國對話與相互理解，攜手避免國際政治進一步滑向對抗、衝突與分裂。

近幾天，十分觸動筆者的一則消息是，在蘇州「6．24持刀傷人事件」中挺身而出阻止暴行、保護日籍母子的胡友平女士不幸傷重離世。日本駐華大使館降半旗致敬，蘇州市民自發獻花悼念。和平與安寧從來都不是從天而降，而是一種選擇、是人為的守護，它超越國界。胡女士所展現的人性之光，亦是世界的和平之光。

作者是時事評論員

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[歐陽五]