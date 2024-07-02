阮穎嫻：全禁加味煙理據薄弱 慎防歧視青年及女性

其中有一項是引入完稅香煙標籤制度。如果本港全部完稅香煙的包裝都有標籤，會方便分辨完稅及未完稅香煙。現時有些白牌煙（俗稱「老鼠煙」）的香煙有拿到完稅證明，但事實上完稅的只佔小部分，大部分進口的同牌子香煙並沒有完稅。海關去到售賣點，難以分辨所售賣的哪一包煙有打稅、哪一包煙沒有打稅。結果，一批完稅香煙的證明可以入100批私煙。

現在海關要商販自己證明香煙已完稅，將舉證責任放到商販身上，加重他們風險，打擊生計，小商販只能求神拜佛，希望完稅的證明本身沒有作假，不然就會被騙，誤墮法網。鄰近地區有高仿護膚品的大廠，日本有些藥妝即使有標籤，仿冒廠商連標籤都仿了出來。不過，這個問題目前可以透過科技解決，QR code等電子標籤已可做到反追蹤。

「加煙稅」與「私煙增加」的關係

另一個重要問題是，加煙稅與私煙是否存有關係；政府的立場是「沒有關係」。最近，海關關長何珮珊講了一些有關打擊私煙的數字。慎重起見，我把記者會的錄影翻看了幾次，結果聽到非常有趣的論述。

當時何關長說：「海關全力打擊私煙，加強源頭堵截，2020年開始有明顯增加……當年並未有增加煙稅，因此私煙和加煙稅之間並無直接因果關係（註）。」她是想說，加煙稅不會加劇私煙問題。她亦指：「海關檢獲的白牌煙佔整體私煙檢獲量，由2023年5%，上升至今年首5月的17%，反映白牌煙有普及化迹象。」

從常理推斷，海關搜獲的私煙增加，有兩個主要因素：第一個是海關加強執法，第二是走私私煙數量增加。這兩種因素可以疊加，互不排斥。何關長說自2020年海關搜獲的私煙增加，她也說當時海關有加強執法，但我們無法觀察到走私私煙數量有否增加。所以，我們無法判斷當時海關搜獲的私煙增加，是否完全因為海關加強執法，抑或部分原因是非法私煙數量也增加了。

後來加了煙稅，海關繼續加強執法，而海關也搜獲更多私煙。同樣，由於無法觀察到走私私煙數量有否增加，我們無從判斷搜獲更多私煙的原因，是否完全因為海關加強執法。因此，何關長的討論，並沒有否定「加煙稅」與「私煙增加」存在因果關係。

謹防邏輯謬誤

打個簡單比喻——太陽會溶化雪糕；沒有太陽的時候，雪糕仍然溶化。所以，何珮珊的推論是，「太陽」與「雪糕溶化」之間並沒有因果關係。這當然是錯誤的推論；即使有其他原因可以令雪糕溶化，也不能推翻「太陽會使雪糕溶化」這個關係。

一般而言，我們不能單憑兩件事同時發生，就貿然推斷事情之間存在或不存在因果關係。稍一不慎，人們很容易犯下邏輯謬誤。政府的說法是，2019至2022年沒有加煙稅，但吸煙率下降，那是否證明了「加煙稅」與「吸煙率下降」並無因果關係？

我們一直強調，政府加煙稅會令煙民對正牌煙需求下降，轉而吸食私煙，這是經濟學的供求定律，近乎常識。一樣商品，無端端加價，買的人會減少，更多人會找尋替代品。另外，當局提議的禁煙進度過急、力度過猛，引起公眾反感，關注民意的立法會議員自然而然在議會內果斷地表示反對。

要有效禁煙 理應先禁傳統煙

與此同時，鑑於較多年輕人及女性吸食加味煙，醫務衛生局提出全禁加味香煙；醫衛局副秘書長李力綱直接表示，加味煙對於年輕人、女士有很大影響。局方的理據不但薄弱，更可能構成歧視，認為女性及青年沒有自制力、要受保護，因此剝奪他們傾向選擇的款式，留下中年男性煙民的品味。

明明統計數字表明，中年男性煙民才是吸煙最多的，要禁煙禁得有效，理應先禁傳統無加味煙。根據《主題性住戶統計調查第79號報告書——吸煙情况》，65%習慣每日吸煙者的第一口煙，明明是原味或普通煙。因此醫衛局的立場，阻止潛在吸煙者第一口煙吸加味煙，並不成立。

現在還要電子煙都全禁，連管有都打算禁。環顧全世界，同時禁止電子煙及加味煙的地方極少，只有包括位於非洲的埃塞俄比亞、佛得角及毛里求斯，以及斯里蘭卡。

很多先進國家是在電子煙合法的情况下，才禁止加味香煙。歐盟及加拿大都是分階段先禁水果味煙，再過幾年，待使用薄荷味香煙的煙民比率跌至單位數，才再禁薄荷味。最重要的是，在這些地方，電子煙是完全合法的；所以禁加味香煙，可能是將煙民轉做電子煙民的方法。

香港有一半煙民都使用薄荷煙，他們亦已經沒有電子煙作替代選擇。在非法私煙、白牌煙本來已經氾濫的情况下，假如禁止加味煙，後果不難預計。

註：2024年6月5日《星島日報》〈政府推10項短期控煙措施 禁排隊吸煙、禁向未成年人士提供煙草 引入完稅煙標籤制〉

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]