張炳良：範式須變（三）：管治若園藝 不讓行政主導變行政孤立

國際上不同政體，莫不以追求善治與問責為治理改革的持續目標。2019年動亂之後中央重塑特區政治秩序，強調提高治理能力，有特別針對性。那過去的治理體系有否失效？

治理體系是否失效

九七回歸，延續英治晚期所謂行之有效的行政主導體制，肯定政務官精英的能力，原公務員制度全套過渡。那時就「港人治港」有一定的共識，類社會契約，包括賢能管治、市場為本、法治社會、程序公義，並循序發展民主達至雙普選。同時不乏制衡行政的機制——獨立審計、議會監察、資訊開放、人權保障、司法覆核等，公民社會及媒體高度活躍，多元政見競爭共存。故縱使政制並非完全民主，但實質的開放與問責程度及治理表現媲美先進國家，別具特色。

不過回歸並未經歷真正去殖，不少人停留於之前的管治及發展思維，居安思危意識不足，常在變與不變之間徘徊。但平情而論，儘管挑戰折騰頻仍，尚可交出相對出色的治理成績表——按世界銀行全球治理指標，直至2019年之前與新加坡並居亞洲前列，總體表現優於經合組織（OECD）富裕國家的平均水平（註1）。國際學者有形容新加坡為「非自由的民主」（illiberal democracy），那香港可算是「自由的有限民主」而管治有效的體制了。

為何回歸後管治日陷困頓？主因並非行政失敗，而是政治失衡失序。「官僚病」普世皆見，香港也不例外，但政府效率比英美澳加等地為高，曾致力於管理改革。官僚精英以為可延續及再生產行政能量而疏於政治的經營，2002年實行司局長政治委任制後未見改善，多了政治化妝但官本位文化未改，政治與行政缺乏有機整合。政府有權無票，議會及政黨有票無權，2010年代泛民走向偏激，議會拉布、社會內耗、改革停滯、責任政治失落，2019年反修例演變成癱瘓政權。

由亂轉治，首重國安與忠誠。幸好制度韌性猶存，亂後行政復元較快，惟原有治理倫理和體制邏輯備受批判，有把一總失效歸咎公務員懶政或「染黃」、政務官欠缺擔當，把行政主導不振歸咎選舉政治及議會政黨化（包括泛民的抵制）。選舉改制，大幅收窄地區普選成分，以排除任何干擾破壞；為保障行政主導而弱化議會；為防範泛政治化而變得怕政治，或欲去政治。舟靠水載，政寓於民。若疏導與整合社會政治的機制不彰，只重鞏固行政權，靠中央監察和介入，難以鍛煉好「港人治港」應有之體質。

不能想當然

今行政可完全主導立法和決策，議會再無反對派，議事效率加速，但不等於完全不受牽制及可迴避問責。政府積極制訂各項政策宏圖，官員注重表現，反應快了，動用公共資源並不吝惜，立法會也對撥款大開綠燈，但不能盡想當然。單肯花錢不保證效果必達；政府有為，不能取代市場動力或漠視經濟現實，也不能假設政府內部已能想透一切，只剩執行的技術問題。治理上doing things right（辦好事） 及doing the right things（做對事），屬不同層次的要求。

重大政策若涉中央決定及國家安全，如《基本法》第23條立法，順利快速通過，政府毋須憂心游說。惟不少決策涉及移風易俗（如環保、抗疫、禁煙）、生態系統改造（如旅遊、創科），更多的影響個人、業者或社區利益，不是簡單的是非對錯，而是利害取捨、抓大放小的平衡藝術。議員們自覺須配合／遵從行政，但不會全不作為，不少在經濟民生及行業議題上頻「落單」。若說官僚避險，需議員盯緊，那可靠什麼機制去提升議政能力，確保議員也負責？

決策忌蹉跎，致初心受疑、原有社會支持散失。垃圾徵費籌劃經年且已立法，卻須急煞車，暴露不少問題。回歸後基建及房屋發展項目，受制於不斷加碼的城規、環評及地區諮詢等要求，讓人批評程序凌駕結果。拆牆鬆綁才能為施政「纖體」，不過精簡程序仍須顧及效率以外如成本效益、分配公平及長遠公共利益等基本價值。單求速度不及其餘，為求表現致短期行為，也會造成惡果。最近珠海市1號線有軌電車通車3年多便要停運拆除，乃一顯例（註2）。

魔鬼在於細節

現屆政府突出「以結果為目標」，展示坐言起行。香港公共行政不乏目標管理的傳統，早如1970年代起，按麥肯錫（McKinsey，時譯麥健時）顧問報告書實行項目為本的政策管理；1990年代起，各政府部門及公共機構制定「服務承諾」；1997年首任行政長官董建華確立「目標為本的管理」；與每年度施政報告一同公布的施政綱領，於各政策項目範疇詳列措施與指標。惟光有願景及目標不夠，因為魔鬼在於落實（delivery）的細節。

執行既須科學（分能分工、知識資訊、活化流程），也涉藝術（克服官僚主義、界別利益，化消極為積極等），應付各類短期行為和社區鄰避心態（NIMBY），以及全球皆見的大型基建滯後和超支風險。影響公務績效的除行政流程外，更涉政治、經濟、法律、人力、民情以至外圍因素，不能完全科學量化，或靠KPI（關鍵績效指標）、成立大量專組。協調不足，固易縱容部門主義、各自為政，但過多統籌也會造成架牀疊屋、頂層超負荷，既逆「扁平政府」的管理原則，也易模糊責任。

科技日新月異，但現代社會風險處處，天災人禍及不可預計事故不止，氣候變化和地緣政治加劇。逆境多變，乃治理須面對之新常態，執行力需與環境緊密互動。決策和執行方案，要避免政府和建制圈內groupthink（集體迷思），造成與民間的認知鴻溝，官有官急，民有民怨，行政主導過頭反成行政孤立。

管治若園藝

新制下行政權威不受挑戰，反政府、煽仇恨已屬非法，街頭抗議也變稀有，對立媒體倒閉，但政府仍憂慮「軟對抗」，處處防民。2021年立法會選舉及2023年區議會選舉，30歲及以下年輕選民的地區投票率只得6%至9%，政治疏離心態普遍。特區似較易去管，但施政是否便順暢無阻，若肯實事求是，並非盡然，亦不必然，民心脆弱則底氣不足。

治大國若烹小鮮，須不文不火，治港何嘗不是？管治若園藝，需陽光風雨沃土、灌溉施肥適度。現代治理需行政卓越與政治智慧結合、官產政社協同，不迷信行政型政府，不追求虛妄，以為民主選舉必達善治，嘴巴或拳頭治國失敗的例子多的是；但民主制衡可讓公權力謙卑，不善掌握民心卻剛愎自用則問題也大。

新加坡的管治成效，近年備受國際及內地推崇，它是怎樣治理得看來頭頭是道？前總理李顯龍總結該國經驗，歸功於社會凝聚、長期規劃及政治穩定與信任三大因素，讓國民自豪，對政府能力有信心。新加坡行普選型議會民主制，長期一黨獨大，但執政黨具強烈憂患意識、追求賢能、不甘平庸、不單靠行政強勢，而是每次選舉後修正政策及修復體制的步子快而準，讓民意得起作用；近年刻意容納議會反對派（註3），表現執政自信。

香港經歷了上世紀的行政化、專業化，至回歸後政治化（甚至泛政治化），現再行政化。但硬實力外，治理也需軟力量。「治」不單「止亂復序」而已，更須重建「治」背後的社會凝聚和共識。由治及興，「興」靠拼經濟，「治」靠爭民心、擴參與，讓港人重拾自豪。

註1：共有六大指標——發聲與問責、政治穩定及無暴力、政府有效性、規管質素、法治，及控制貪腐。2018年香港在「發聲與問責」的評分為61.17（100為滿分），高於新加坡的41.26；但2019年後香港此項評分急挫，由該年51.21分跌至2022年（最新）35.27分。

註2： 「澎湃新聞」，〈停運3年後珠海有軌電車宣布拆除：成本高、客流少、無法發揮規模效益〉，2024年5月7日。

註3：1980年代新加坡引入非選區議員制（NCMP），若反對派在大選中選區全敗，或合共獲勝少於該數，仍可以透過NCMP使其佔國會一定議席，憲法現規定NCMP最多達12席；2020年大選後確認主要反對黨官方地位。

（作者按：上兩篇刊2024年5月6日及6月12日《明報》，本篇為終篇）

作者是前運輸及房屋局長（2012-2017）、香港教育大學前校長（2008-2012，時稱香港教育學院），現為教大公共行政學顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張炳良]