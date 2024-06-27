陳帆川：最抗拒付費看新聞排行榜 英國居首

有關研究員詢問了目前沒有訂閱任何媒體的讀者，假設要付錢看新聞的話，其心目中的合理金額是多少。近七成英國受訪者表示合理金額是零；一成人說願意付1英鎊（約10港元）；一成半人願意付2至5英鎊。不願意付錢看新聞的德國和日本受訪者，分別佔68%和67%。最慷慨的受訪者來自北歐國家，不願付費的芬蘭和挪威受訪者各佔四成多。美國在是次調查處於中游，56%人不願付費。

是次調查亦以一個新鮮角度探討媒體訂閱制——很多機構強調訂戶人數節節上升，但有多少人付出正價？結果發現，最少受訪者付正價的是波蘭，近八成人並非付正價；其次是加拿大和澳洲，非正價訂戶分別佔54%和49%。付正價比例最高的受訪者，分別來自法國、丹麥和西班牙，各佔兩成多。付出訂閱金額中位數最高的國家是挪威，達25.5美元（約200港元）。

媒體業的3個現象

該報告同時指出了3個現象。第一是新聞訂閱制「贏者通吃」的局面。美國New York Times、法國Le Monde、西班牙El País等國家的最大報章，搶佔了大部分市場份額，很多中下游媒體仍然處於掙扎求存的困境。

第二是環球媒體的割喉式價格戰能否持續。大量媒體以1美元甚至更低的價錢吸引讀者試讀，他們會計入付費讀者的人數裏，但實際能夠轉化成長期訂戶的比例非常小，意味訂戶愈多，但盈利不一定愈多。

第三是「塘水滾塘魚」的問題。調查發現，17%受訪者正在付費訂新聞，這數字已連續3年沒變，即是要訂新聞的人都訂了，不訂的人就是不訂，業界難以說服餘下八成多的大眾踏出第一步去付錢看新聞，於是只能夠互相搶客，無法「做大個餅」。

香港不在上述調查之列。但如果你要付錢看新聞的話，你心目中的合理金額又是多少？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]