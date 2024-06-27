明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
羅健熙

羅健熙：「現在是坐監呀！你以為住酒店？」 未來懲教的想像

【明報文章】最近在Netflix看到一套叫《自由大放送：真實監獄實驗》（Unlocked: A Jail Experiment）的紀錄片影集。該紀錄片追蹤美國阿肯色州小岩市一個拘留所（Pulaski County Regional Detention Facility）的所長Eric Higgins，在其中一個監獄設施中（H-unit）推行的一個實驗。

原本H-unit內的約40名在囚者，每天只能夠在囚室外活動一個小時，其餘23小時都會被鎖在囚室內。所長認為，長時間把在囚者關在囚室內，並不能協助他們更生；反之，若他們有較多自由及與其他人相處的時間，他們會對自己的行為更負責任，並且協助他們在獄中及出獄後的生活。他把H-unit的警衛撤離（仍有警衛在H-unit之外，亦有人長期監察閉路電視），而且開放囚室大門，讓他們在H-unit的公共空間生活，例如打籃球、聊天、打電話等；但前提是，在囚者仍須遵守監獄內的規定。

實驗過程不是一帆風順，各式各樣的摩擦、爭端、世代矛盾等持續發酵，也有違規情况出現，亦有人因嚴重違規而被調走等。紀錄片亦常會捕捉到，在囚者因為不想重返長期鎖在囚室內的情况，會努力尋找方法處理H-unit內的問題，學習與其他人相處等。

坐監並非要令人進一步受苦

我一直相信，給予在囚者更大的尊重和信任，比起一味的監管控制，會令「更生」更容易發生。我亦對世界各地較人性化的監獄或懲教系統和他們的成效，有持續的興趣。

上述片集裏的拘留設施，本身就十分不理想，一天只有一個小時活動時間，其餘時間都被關在囚室內。在這樣的環境中，很難有什麼正面思想，或對未來有什麼冀盼。開放囚室讓他們稍為自由地跟其他囚友交流，或有自己的某種生活，本來就不應該是什麼驚天動地的大事。它的特別，在於跳出了原本既有的想像與模式，容讓與原本模式截然不同的做法醞釀；實際上改變的幅度，反而是後話了。

很多時候，社會對在囚人士的觀感都十分刻板，對他們的情况比較冷漠，甚至有時候，只是有人建議改善監獄環境，都會被一句「你估住酒店呀？」或「佢坐監定享受呀？」便帶過了，根本無法進入討論。

的確，坐監不需要是享受，但坐監的懲罰是失去自由，而不是要令人進一步受其他苦。而且，若我們相信懲教系統的最大功能是除了懲罰之外，還包括協助更生，就值得繼續思考用什麼模式、有什麼配套，可以達至這樣的效果。

香港的更生人士再犯率（獲釋後兩年內因干犯新罪行而再被判入懲教院所服刑的百分比），由2000年的接近40%，下降至近年21%至25%左右。這在世界不同國家／地區中，都是頗出色的數字。不過，該數字於2016年（以獲釋年份計算）下跌至24.8%後，往後5年都在20%至25%之間徘徊，看來遇上了再減少的瓶頸。每4至5名更生人士當中有一人會重犯，相信不是任何人樂見，也使我思考如何可以再減低釋囚再犯而入獄的機率？有沒有其他地區的例子可以參考，集百家所長？

參考外地經驗

月前看到日本一則新聞：日本全國的監獄在4月開始不再直呼在囚者的姓名，而要在姓名後面加上「san」，而在囚者對監獄管理人員的稱呼亦由「sensei」變成「san」（簡單點說就是加上尊稱，兩者在稱呼上較為對等），由稱呼上的互相尊重做起。

挪威哈登監獄（Halden Prison）是近年較受注目的懲教設施。它的建築設計不像一座監獄，在囚者與監獄管理人員也不止是「犯人」與「獄警」的關係——他們一起生活、吃飯、打球、做瑜伽，希望營造平和氣氛，減少戾氣。該獄中也有不同手藝可以學習，例如修理汽車、平面設計等。

根據獄長的說法，他們的理念是在囚的人最終會回到社區，而你希望回到社區的是充滿戾氣的，還是平和的人？所以，該監獄的重點是更生，確保在囚者出獄時有地方居住和工作。他們也特別重視在囚者的家庭網絡，設有特別房間讓在囚者經申請下，可以與家人一起在那裏好好相處一天半天。

在不同地方的懲教設施中，都有類似的「家庭探訪」安排。他們認為家庭生活對在囚人士的更生有很大幫助，可使他們的生活更有盼望，在獄內的行為、態度更加積極。除了讓家人到獄中與在囚者一同過夜，也有一些是提供通訊便利，例如設立監獄內的電郵系統或特定的電話系統，讓在囚者可以更恒常地與外界（特別是家人）保持聯繫。

社會發展迅速 怎令在囚者不脫節

社會一直在發展，懲教設施的硬件也許無法不停升級而總有其限制，不過在軟件上仍有很多可以配合改善的想像。我不時都會想：如果有人被監禁20年而即將要出獄了，他出獄之後的適應會是如何？他懂得使用互聯網嗎？知道現在如何搵工嗎？懂得使用智能手機嗎？社交媒體要從頭開始，朋友又從哪裏來呢？

以上都是別處做得最好的一些案例，在香港也許不會全部可行；但在方向上，我相信那些都是可以讓在囚人士更加擁抱更生計劃的嘗試。另外，在科技極速發展、資訊量和速度都爆炸的現代社會，如何能夠令在囚者不與社會脫節，可以快速融入出獄之後的社會，相信也是比以往更為迫切的關注點。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]

上 / 下一篇新聞