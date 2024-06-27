羅健熙：「現在是坐監呀！你以為住酒店？」 未來懲教的想像

原本H-unit內的約40名在囚者，每天只能夠在囚室外活動一個小時，其餘23小時都會被鎖在囚室內。所長認為，長時間把在囚者關在囚室內，並不能協助他們更生；反之，若他們有較多自由及與其他人相處的時間，他們會對自己的行為更負責任，並且協助他們在獄中及出獄後的生活。他把H-unit的警衛撤離（仍有警衛在H-unit之外，亦有人長期監察閉路電視），而且開放囚室大門，讓他們在H-unit的公共空間生活，例如打籃球、聊天、打電話等；但前提是，在囚者仍須遵守監獄內的規定。

實驗過程不是一帆風順，各式各樣的摩擦、爭端、世代矛盾等持續發酵，也有違規情况出現，亦有人因嚴重違規而被調走等。紀錄片亦常會捕捉到，在囚者因為不想重返長期鎖在囚室內的情况，會努力尋找方法處理H-unit內的問題，學習與其他人相處等。

坐監並非要令人進一步受苦

我一直相信，給予在囚者更大的尊重和信任，比起一味的監管控制，會令「更生」更容易發生。我亦對世界各地較人性化的監獄或懲教系統和他們的成效，有持續的興趣。

上述片集裏的拘留設施，本身就十分不理想，一天只有一個小時活動時間，其餘時間都被關在囚室內。在這樣的環境中，很難有什麼正面思想，或對未來有什麼冀盼。開放囚室讓他們稍為自由地跟其他囚友交流，或有自己的某種生活，本來就不應該是什麼驚天動地的大事。它的特別，在於跳出了原本既有的想像與模式，容讓與原本模式截然不同的做法醞釀；實際上改變的幅度，反而是後話了。

很多時候，社會對在囚人士的觀感都十分刻板，對他們的情况比較冷漠，甚至有時候，只是有人建議改善監獄環境，都會被一句「你估住酒店呀？」或「佢坐監定享受呀？」便帶過了，根本無法進入討論。

的確，坐監不需要是享受，但坐監的懲罰是失去自由，而不是要令人進一步受其他苦。而且，若我們相信懲教系統的最大功能是除了懲罰之外，還包括協助更生，就值得繼續思考用什麼模式、有什麼配套，可以達至這樣的效果。

香港的更生人士再犯率（獲釋後兩年內因干犯新罪行而再被判入懲教院所服刑的百分比），由2000年的接近40%，下降至近年21%至25%左右。這在世界不同國家／地區中，都是頗出色的數字。不過，該數字於2016年（以獲釋年份計算）下跌至24.8%後，往後5年都在20%至25%之間徘徊，看來遇上了再減少的瓶頸。每4至5名更生人士當中有一人會重犯，相信不是任何人樂見，也使我思考如何可以再減低釋囚再犯而入獄的機率？有沒有其他地區的例子可以參考，集百家所長？

參考外地經驗

月前看到日本一則新聞：日本全國的監獄在4月開始不再直呼在囚者的姓名，而要在姓名後面加上「san」，而在囚者對監獄管理人員的稱呼亦由「sensei」變成「san」（簡單點說就是加上尊稱，兩者在稱呼上較為對等），由稱呼上的互相尊重做起。

挪威哈登監獄（Halden Prison）是近年較受注目的懲教設施。它的建築設計不像一座監獄，在囚者與監獄管理人員也不止是「犯人」與「獄警」的關係——他們一起生活、吃飯、打球、做瑜伽，希望營造平和氣氛，減少戾氣。該獄中也有不同手藝可以學習，例如修理汽車、平面設計等。

根據獄長的說法，他們的理念是在囚的人最終會回到社區，而你希望回到社區的是充滿戾氣的，還是平和的人？所以，該監獄的重點是更生，確保在囚者出獄時有地方居住和工作。他們也特別重視在囚者的家庭網絡，設有特別房間讓在囚者經申請下，可以與家人一起在那裏好好相處一天半天。

在不同地方的懲教設施中，都有類似的「家庭探訪」安排。他們認為家庭生活對在囚人士的更生有很大幫助，可使他們的生活更有盼望，在獄內的行為、態度更加積極。除了讓家人到獄中與在囚者一同過夜，也有一些是提供通訊便利，例如設立監獄內的電郵系統或特定的電話系統，讓在囚者可以更恒常地與外界（特別是家人）保持聯繫。

社會發展迅速 怎令在囚者不脫節

社會一直在發展，懲教設施的硬件也許無法不停升級而總有其限制，不過在軟件上仍有很多可以配合改善的想像。我不時都會想：如果有人被監禁20年而即將要出獄了，他出獄之後的適應會是如何？他懂得使用互聯網嗎？知道現在如何搵工嗎？懂得使用智能手機嗎？社交媒體要從頭開始，朋友又從哪裏來呢？

以上都是別處做得最好的一些案例，在香港也許不會全部可行；但在方向上，我相信那些都是可以讓在囚人士更加擁抱更生計劃的嘗試。另外，在科技極速發展、資訊量和速度都爆炸的現代社會，如何能夠令在囚者不與社會脫節，可以快速融入出獄之後的社會，相信也是比以往更為迫切的關注點。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]