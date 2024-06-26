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2024年6月26日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：大學加費、高教發展、非適齡學生／文：陳景祥
聞風筆動：政府拼經濟 特首向再出發大聯盟「取經」／文：李先知
劉銳紹：二十七年彈夜月 不勝清怨卻飛來——香港回歸27年的漸變與突變淺析
李梓成：大學學費調漲之外
林美秀：家傭安身 僱主放心
羅崑：有為政府 為香港文創產業推進高峰
筆陣：大學加費、高教發展、非適齡學生／文：陳景祥
【明報文章】政府調整收費，輿論反應通常圍繞幾個問題：市民能否負擔加幅？會否掀起一片加風？政府對受影響的民眾有何協助措施？
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筆陣：大學加費、高教發展、非適齡學生／文：陳景祥
聞風筆動：政府拼經濟 特首向再出發大聯盟「取經」／文：李先知
劉銳紹：二十七年彈夜月 不勝清怨卻飛來——香港回歸27年的漸變與突變淺析
李梓成：大學學費調漲之外
林美秀：家傭安身 僱主放心
羅崑：有為政府 為香港文創產業推進高峰
聞風筆動：政府拼經濟 特首向再出發大聯盟「取經」／文：李先知
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