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歐陽五

歐陽五：天公不作美 人類更應攜手

【明報文章】最近打算北上消費、旅遊的港人，或許會比較猶豫。無他，天公不作美。

有親友在廣東或比較關心時事的朋友大概有了解，近期廣東暴雨頻繁，尤其梅州等地，災情嚴重，可以說是觸目驚心。

不僅僅是廣東，離香港較近的廣西、福建等地，最近也遭遇暴雨災情。而北方的山東、河南等省份則持續高溫乾旱，已經影響到農作物的夏收、夏種。即使內地這些年經濟科技發展迅速，防汛抗旱能力也較以往有大幅提升，但在大自然的威力面前，仍不禁令人感慨人類的渺小。

「千年一遇」天氣 似變成「年年遇」

其實，最近幾年極端天氣幾乎席捲全球，高溫、乾旱、洪澇等等，使人類「水深火熱」。各種「百年一遇」、「千年一遇」的氣象災害，似乎變成了「年年遇」。譬如當下，美國東部地區連續受到「熱穹頂」（heat dome）現象影響，逾1億人收到高溫預警；印度因高溫已至少有143人死亡；更有報道稱，逾千名信眾在沙特阿拉伯麥加朝覲期間，因高溫喪生。

據世界氣象組織最新預測，2023至2024年助推全球氣溫升高和極端天氣事件的厄爾尼諾現象，已顯示出結束迹象，但拉尼娜現象極有可能在下半年出現。

科學家一再警告，全球氣溫上升，有可能引發更嚴重的氣候變化和極端天氣，每升溫0.1攝氏度都事關重大。在嚴峻的現實面前，國際社會已經達成共識，即人類必須共同應對氣候變化挑戰。於是，才有了2015年《巴黎協定》。這其中，既有各國的「自主貢獻」和減碳目標，還有發達國家對發展中國家在資金、技術和能力建設方面的幫扶承諾。

世所公認，《巴黎協定》的達成，與中美兩國的氣候合作及帶頭作用密不可分。平心而論，最近幾十年內地經濟、社會發展確實驚人，但生態環境破壞付出的代價也不小。曾幾何時，首都北京的霧霾、沙塵暴，屢屢成為世界新聞頭條，甚至遭到日韓鄰國抱怨。

但近年來北京也的確下大力氣推進生態環境治理，並取得積極成效，天更藍、水更綠。這一點，相信時常往來內地和香港的朋友都有目共睹。

地緣衝突不斷 轉移世界關注點

為應對氣候變化挑戰，中國還向國際社會做出了力爭2030年前碳達峰、2060年前碳中和的承諾，這實際上是將用歷史上最短的時間，完成全球最高的碳排放強度降幅。而且在踐行過程中，中國人真的實現了「綠水青山就是金山銀山」，譬如與清潔能源息息相關的電動汽車、鋰電池、太陽能電池等，已經成為內地外貿當中引人矚目的「新三樣」。

只可惜，時移世易。當前的全球局勢，與近10年前達成《巴黎協定》時，已迥然不同。尤其在疫情之後，世界經濟復蘇乏力，俄烏、中東等地緣衝突不斷。儘管多個國際組織頻頻呼籲，人類未來面臨最大的風險不是武裝衝突而是氣候變化，但關注的焦點已經轉移。

在此情形下，歐美等發達國家尚且自顧不暇，於是對全球氣候治理看似表現積極，卻口惠而實不至。譬如直到2022年，發達國家才首次兌現約1000億美元幫助發展中國家應對氣候變化的承諾，比原定時間晚了兩年，還欠帳超過3000億美元。

美歐遏華 削弱全球氣候治理合作

更有甚者，對於中國實現綠色轉型發展的成果，美國和歐盟採取的不是合作態度，而是遏制和打壓，譬如以「產能過剩」為名，對中國電動汽車加徵關稅。實際上，按照國際能源署等國際機構的預測，無論是光伏、電動車還是鋰電池，全球市場需求都遠遠沒有滿足。那麼美歐這種做法，到底是出於貿易保護主義，還是與中國的戰略博弈，抑或兼而有之呢？但無論如何，美歐此舉，都將極大地削弱全球氣候治理國際合作的有效性，極大阻礙實現《巴黎協定》所確立的全球溫控目標。

根據世界氣象組織的最新報告，我們已經日益逼近《巴黎協定》所設定的氣候變化風險閾值上限。聯合國開發計劃署近日一份調查顯示，全球80%受訪民眾希望採取更強而有力的氣候行動。在全球氣候治理的關鍵節點，各國更應攜手合作，而非互相拆台。否則，豈不是只管自己吃飯，卻砸子孫後代的碗？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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