管浩鳴：提升競爭力 方能拼經濟謀發展

香港競爭力面對四方面挑戰

第一，香港特區能夠以一國兩制方式存在，其中一個重要原因是香港有活躍的股票市場。股市是金融中心的主要象徵，若香港股市一路沉寂下去，會嚴重挫折國家的戰略部署。過去香港股市之活躍，主要不是靠印花稅平，而是因為有國際資金捧場；而國際資金願意來港，原因是當時中國概念當炒。現在中國成了西方抵制的對象，歐美資金在政府壓力下已被迫減少涉足與中國相關的投資。

此外，全球貿易環境的變化，也對香港競爭力構成挑戰。中美貿易摩擦和其他地區的貿易保護主義措施，對香港作為貿易樞紐的地位產生了一定的壓力。

第二，香港過去作為國際金融中心的優勢之一，是其自由的資金流動。然而在嚴格規管下，目前本港金融機構，特別是商業銀行營運的合規成本頗高，拓展個人理財和財富管理業務受到的約束較大，一定程度抑制了本地銀行業拓展多元化業務的能力和國際競爭力。因此，香港有需要因應近年資產管理業務、基金業務發展放慢的趨勢，檢討一下監管有否過度、有否鬆綁空間。

第三，香港作為受高度政治化環境影響的地方，多年前的社會不穩定，對本港競爭力和商業環境造成了不確定性。不過，在訂立了《基本法》第23條及《港區國安法》後，更應集中精力拼經濟、謀發展，社會需盡快離開歷史的陰霾，齊心向前，發掘更多新質生產力，免令投資者卻步。

第四，一個地方就算有財力，亦需靠人力來推動經濟。本港人力短缺是不爭的事實，加上香港存在老齡化現象，情况並不健康。筆者認為，香港需要有更多多元文化和高素質的人才資源，吸引來自世界各地的專業人士和企業家。這種多元性和創新思維，有助推動香港的競爭力。

瑞士洛桑國際管理發展學院早前公布最新的《2024年世界競爭力年報》，香港排名升兩位，由去年的全球第七，升至第五，排名高過美日韓。該權威的世界競爭力排名數據，是對「香港玩完」論的最有力否定，更是對香港發揮自身優勢、融入國家發展的有力肯定。

總體而言，香港在法制、稅收政策、國際投資與貿易等領域仍極具優勢；但在物價和本地經濟等方面，則有很大的提升空間。香港物價昂貴不是第一天才出現，而低稅制的確是能夠吸引投資者的其中一個主因；但外來投資者來港開設公司及生活，亦需計算整體成本。水漲船高，投資者是懂的。

倘環境過於平靜 人或會缺乏進步機會

有云「水至清則無魚」，意指水太清的話，則魚無法生存。當環境或條件過於平靜、沒有挑戰或競爭時，人們可能會缺乏成長和進步的機會，或許會缺乏活力、變化。魚為了生存，哪裏有食物，就去那裏；如果這個清澈的水域沒東西吃，便需靈活走向尋找機會、尋找生存空間。

同樣地，如果政府缺乏創新和變革的氛圍，可能會失去競爭優勢，無法應對變化和挑戰。競爭是一個推動進步和發展的力量，只有在有競爭、壓力和變動的環境下，方能激發出更大的潛能和能力。

筆者認為香港特區在一國兩制下背靠祖國、聯通世界，是全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市，現在應該更主動尋求新質量改革，促使創新和改進，提高效率和質量，推動市場發展和繁榮。筆者相信，只要社會各界協同合作，發揮「獅子山下」精神，攜手合力提升本港競爭力，並對高物價、老齡化等問題及早採取應對措施，香港的國際競爭力一定會有所提升。

認清困難 做好答卷

過往香港曾經紙醉金迷、「魚翅撈飯」，藉着當時股市的蓬勃發展，令一部分市民富起來，有人氣亦有財氣。當時市民肯花錢消費，競爭力亦十分強勁。那麼，今日香港與昔日香港的經濟應該對比一下，現在有什麼是可以加強來創造機遇？有什麼是就算做了亦徒勞無功？希望將來成為什麼樣的香港？當局有沒有通盤考量，如何營造理想的營商環境及宜居城市？掩耳盜鈴不可取，亦不應為之。不如讓大眾認清困難，一起努力做好這份答卷。

作者是立法會議員、法政牧師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[管浩鳴]