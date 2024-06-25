狄志遠：接受批評 承擔問責 解決創傷

在今年6月13日的立法會特首互動交流答問會中，我認同李家超特首在總結發言時表示：「政府重視意見，不論支持的、反對的、鼓勵的或批評的……我們經常有不同的意見，這是差異，有這些差異很正常，很多時候更加是好事，讓我們將差異辨得更通更透。」

這番說話，代表特首對於不同意見的接受度。那麼，政府各個部門也應該跟隨這個態度，把「廣納諫言」的原則落實。

問責＝禁忌？

從回歸以來香港實施政治委任制度，各政策局長是問責官員，要為各政策負上政治責任。在完善選舉制度之後，加上強調行政主導，問責官員需要承擔推動民生政策發展的重要職責。因此，官員要提升執行政策和接受意見的力度。但我們從坊間看到本屆政府有幾個很重要的案例，在公眾利益可能受到損害的情况之下，並沒有任何解釋及交代。

（1）數碼港泄漏市民個人資料事件：去年的數碼港泄漏個人資料事件，到今天已經9個月，當中涉及超過1.3萬名香港市民的重要個人資料，而數碼港董事局表示會成立專責小組調查及跟進，惟沒有全面向公眾交代相關工作情况，也沒有就相關事件向公眾承擔責任，只是「強烈譴責網絡攻擊」和「對受影響者或產生的疑慮表示抱歉和慰問」。

（2）垃圾徵費政策：上一屆立法會通過垃圾徵費方案和政策，通過多年的努力，今年理應實行；可惜，相關政策局到最後在一片批評聲音之中，被迫擱置，有不少評論都認為今次失敗是官員執行失當。一個重要的環保政策不能夠落實，那誰應該負起責任呢？

以上案例反映，政府未能夠真正體現問責制。雖然事件牽涉重大社會利益，但事情最後都是不了了之。我認為，政府必須提高對重大社會議題的回應力度，既要聆聽民意，也要承擔政策得失的責任，這才符合市民的問責期望。

要行政主導 但切忌行政霸道

一直以來，我們提倡政府要接納社會多元意見，尤其是通過委任社會裏不同政治光譜、不同聲音的人，加入不同的政府委員會，從而吸納不同持份者的意見及提議。無論是選舉還是公眾參與，社會一直以來都強調「五光十色」，這樣才是最符合香港多元利益的社會現况。

我期望，特區政府會以專業和謙卑的態度去落實行政主導；否則，一念之差下就會變成行政霸道。

民心回歸 共同努力解決「創傷後遺症」

在社會和政府的努力之下，近年社會狀况回復平靜和逐步發展，當局也強調現時是「由治及興」的階段。不過在這個階段，政府要努力爭取「民心回歸」，讓我們萬眾一心去推動社會再向前。香港的確在2019年承受了嚴重創傷，但我們相信香港人的本事——只要政府能夠廣納民意、接受不同聲音，必定可以令民心回歸，徹底解決這幾年的政治「創傷後遺症」。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]