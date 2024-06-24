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楊震

楊震：普京的外交戰線出擊

【明報文章】俄羅斯總統普京成功連任後，在外交戰線上開始出擊：6月18至20日，普京先後國事訪問朝鮮和越南。這是普京繼2000年7月首次訪朝之後，再次訪問該國；也是他自2017年以來再度訪越，並且是他第五次訪問越南。那麼普京此次訪問這兩個亞洲國家，有什麼樣的戰略考慮呢？

普京訪問朝越 首要考慮地緣局勢

首先是地緣方面的考慮。俄烏衝突之後，美國加緊了對俄羅斯的地緣包圍，特別是瑞典加入北約之後，俄羅斯面對的地緣政治環境更趨惡化，波羅的海變成了「北約湖」；如有必要，北約完全可以封鎖波羅的海。自彼得大帝時代就對俄至關重要之波羅的海出海口，在300多年後面臨被關閉的風險。

此次普京訪問朝鮮和越南，並謀求加強與這兩個亞洲國家的關係，地緣方面的考慮是放在第一位。朝鮮半島是海權勢力與陸權勢力的利益交匯碰撞之處，地理位置相當重要，是世界地緣政治三大熱點地區之一。在俄烏衝突爆發後，俄朝關係急劇升溫，雙方在軍事領域的合作達到了新高度。俄羅斯試圖借助朝鮮對美國在東北亞的戰略佈局發起新挑戰，不僅利用朝鮮的軍事力量對美國實施牽制，還企圖利用朝鮮對冲韓國，使後者這個即將加入AUKUS（澳英美安全伙伴關係）「第二支柱」的重要國家（不僅在軍工產能方面對美國來說是重要補充，也是美國海軍未來最重要的海外維修基地）走上整軍備戰的道路，最終成為美國的戰略包袱。

而訪問越南，則更多是出於對海權的考慮。冷戰期間，美國著名地緣政治學家布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）對海洋是持這樣的認知態度：「第一，美國迄今只有控制海洋才能阻止歐亞中央大陸及其重要的邊緣地區，落入到歐亞大陸佔統治地位的蘇聯手中。第二，如果蘇聯有朝一日控制了整個歐亞中央大陸，也就能夠有效地對美國在大西洋和太平洋的控制權提出挑戰。第三，如果蘇聯有朝一日取得海洋控制權，那就將使美國變成孤立無援而且日益脆弱的國家。」冷戰結束後，控制海洋仍然是美國霸權的基礎。

越南位於連繫印度洋和太平洋的南海，與馬六甲海峽和孟加拉灣距離都不太遠。倘俄方實現在越南相當程度的海軍力量存在，足以對美國的海洋霸權形成有利牽制；在特定情况下，甚至有令美國面臨孤立無援風險的可能——畢竟美國是一個孤懸海外的北美洲國家。

其次是國際秩序的考慮。冷戰初期，蘇聯對美國領導的國際秩序是持支持態度。然而隨着北約一次次東擴，感覺被愚弄的俄羅斯自然咽不下這口氣。俄烏衝突就是俄羅斯反抗並試圖顛覆美國主導的國際秩序的嘗試；而普京訪問朝鮮，則是這種嘗試的又一環。

可預見俄朝將強烈衝擊國際秩序

據朝鮮官媒朝中社報道，在國事訪問朝鮮前夕，俄總統普京於朝鮮《勞動新聞》發表文章說，美國向世界強加所謂「基於規則的秩序」，這從本質上說是基於「雙重標準」的全球新殖民主義獨裁做法。據俄羅斯塔斯社6月19日報道，普京與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩當日在平壤簽署《全面戰略伙伴關係條約》。普京在與金正恩會談後表示，俄朝簽署的全面戰略伙伴關係條約，是將兩國協作提升至新水平的突破文件；條約規定，當任何締約方遭受侵略時，另一方將向其提供援助。普京表示，安全問題和國際議程在此次他與金正恩的會談中佔據重要地位，俄羅斯不排除根據全面戰略伙伴關係條約，與朝鮮發展軍事技術合作的可能。可以預見，未來俄朝兩國將會在反霸的旗幟下，對現行國際秩序發起強烈衝擊。

對美國的心理暗示

再次是對大國關係的考慮。當前的美俄關係，毫無疑問是處於對立階段。這種對立的程度，與冷戰期間美蘇爭霸有類似之處，都是盡可能為對方設置陷阱，並在時機恰當的時候予以對方重擊。當前美國政壇的頭等大事便是總統競選，現任總統拜登毫無疑問是普京非常厭惡的，因此通過外界影響迫使其不能連任，對俄來說非常重要。通過訪問朝鮮和越南（尤其是朝鮮），在美國大選期間共同實施一些使其如芒刺背的行動，是俄方的重要目標。需特別指出的是，二戰以後美國在亞洲遭受的最大軍事挫折就是在上述兩個國家。俄方的這種心理暗示，想必對美國決策層已經產生影響。

最後是出於經濟方面的考慮。就經濟結構而言，俄羅斯是典型的資源型國家。越南近年來輕工業發展迅速，朝鮮則擁有一定基礎的重工業。俄越、俄朝之間，有較強的經濟互補性。需要特別指出的是，朝鮮發展農業亟需的物資，就是俄羅斯盛產的石油，因其農業機械和農用物資都需要石油。未來俄羅斯可以通過加強經貿關係，從越南進口輕工業產品，提高民眾生活水平，並向朝鮮出口石油和天然氣，加強雙方在軍工領域的合作，促進其自身經濟利益。

綜上所述，普京的此次出訪，總體而言是外交領域的一次強力出擊。其效果如何，也許歷史會給出答案。

作者是上海政法學院東北亞研究中心副主任

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[楊震]

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