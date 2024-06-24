黃偉豪：AI國際政治與中美關係——對立、武器化和失控

完善AI管治 刻不容緩

即使是對於AI科技感到最樂觀的人來說，AI對人類的未來也有兩面：一方面是帶來無窮利益與機會，但另一方面卻可能造成極大危機和風險。因此，國際社會近年出現了很多有關「AI管治」（AI governance）的討論。

「AI管治」是指為確保負責任且合乎道德地使用AI技術而制定的原則、框架和政策，它涉及對AI系統的監管和監督，以確保其開發、部署和使用符合社會價值觀、尊重人權，並最大限度地減少潛在風險和危害。

從AI技術的發展角度來說，AI管治能夠愈早完善便愈好。AI的技術發展，大約可以分為3個階段：第一是「狹窄AI」（artificial narrow intelligence，或ANI），即是AI只有在某些工作上做得比人類好；第二階段是「通用AI」（artificial general intelligence，或AGI），即是AI的能力跟人類完全一樣，在任何工作上皆可與人類媲美；最後一個階段是「超級AI」（artificial super intelligence，或ASI），AI的能力已全方位超越人類。

目前的AI科技，仍然是處於第一個「狹窄AI」階段，但已引起了社會上很多顧慮和爭議。可想而知，若我們步入第二個階段「通用AI」，AI對社會造成的震撼與迴響，便會更加嚴重。所以，有效的AI管治是愈早愈好、愈快愈好。

AI武器化 已是公開秘密

不過，即使我們仍然是處AI發展的第一個階段，但將AI武器化、把AI用於戰場上，已成為了一個公開秘密。今年6月中在意大利舉行的G7（七國集團）會議，教宗方濟各破天荒參與，成為歷史上第一個參加G7會議的教宗。在會議上，教宗所關心的重要議題之一，正正是AI被武器化。可是他主要討論的是「致命自主武器系統」（lethal autonomous weapons systems，或LAWS）引發的道德問題，即是AI在沒有得到人類允許之下，去自主傷害其他人類甚至奪去其生命。

雖然LAWS仍未被正式使用，但使用AI在戰場上幫助殺人，已經成為一個事實。其中一個例子，便是用AI技術幫助軍用無人機處理數據、分析戰場情况、盡快制訂作戰策略，及找到攻擊目標，使無人機成為更加具有威脅和更有效率的殺人武器。即使最後做攻擊決定的是人類而不是AI，但這並不能顯著減低AI對人類帶來的傷害。在俄烏戰場上，無人機便是主要的攻擊武器。

如果將來台海發生戰爭，相信無人機也會在戰場上擔當重要角色，成為現代戰爭不可或缺的工具。而在最新一次美國售賣武器給予台灣的清單上，也加入了超過1000架無人機，包括在烏克蘭戰場上曾經使用的自殺式無人機。

在AI有可能對人類共同命運造成威脅的時代，做好AI管治，是一件刻不容緩的事。但面對國際局勢緊張、中美關係愈趨對立的時候，AI管治自然面對愈來愈多困難和挑戰，日漸變成一個不可能的任務。造成以上情况的背後原因很簡單——做好AI管治，必要得到全球各國特別是AI發展大國的合作，各自做好本分，遵守承諾，不得把AI用在邪惡的用途上，包括不利用AI開發對人類有殲滅性結果的武器，以減低對人類的威脅。

二戰歷史或重演

可是，在一個各國充滿競爭和計算，甚至有機會爆發戰爭的國際形勢裏，各國不但不會合作，甚至加強自己國家的實力，包括軍隊的實力，而且在AI管治上針鋒相對、背道而馳，情况一如在第二次世界大戰期間，美國與德國的陣營各自發展核武器，最後原子彈便是因為這個國際形勢而誕生，造成無可逆轉的惡果。不幸地，同樣的情况有可能歷史重演，促使AI變成各國爭霸的戰爭武器和殺人工具。

在目前中美關係緊張和日益對抗的形勢下，由於雙方也是AI的發展大國，擁有AI最尖端科技，也形成了一個誰能夠掌握AI最新技術，誰便能掌握天下大局的趨勢。

筆者最近在一個有關數碼政府和管治的國際會議上，發表了一篇學術論文（註），比較中國大陸與台灣的AI發展及策略。文章透過分析兩者官方AI文件的內容，得到的結果是，跟台灣不同，中國大陸除了使用AI發展經濟和改善內部管治之外，也十分強調透過AI加強自己的國家實力，以成為超級大國。其實早在2017年，大陸國務院便發表了一份名為《新一代人工智能發展規劃》的文件，公開訂立一個宏大目標，要在2030年把中國大陸變成全球AI創新大國。

世界趨陣營化 AI易失控

中美雙方也努力成為全球AI的領袖，統領其他國家。在歐美陣營中，組織了名為「人工智能安全高峰會」（AI Safety Summit），第一次會議於去年11月英國舉行，今年5月在韓國首爾召開第二次會議。這個高峰會的缺陷是，包括傾向是富裕和發展國家的俱樂部，而且經歷兩次會議，也未能夠達至任何具約束性的共識。其中一個主要原因是，美國作為一個AI發展大國，並不想AI的發展被約束。中國也在2023年發表了《全球人工智能治理倡議》文件，希望在歐美模式之外，建立另一條道路和選擇。

在中美關係由合作轉向競爭下，AI被利用作非和平用途的機會便愈大。目前人類真正要擔心的，不是AI「覺醒」、有獨立於人類的思考，而是AI被人類利用作戰爭工具。在世界走向兩大陣營的時代裏，要在AI管治上達到全人類的共識，便愈是困難；AI的發展，也愈容易失控。

註：Wilson Wong, Natalie Wai-Man Wong, and Charles Hinnant. 2024. Adoption without Transformation: AI and Digital Transformation in China and Taiwan. In Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 807-814.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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