冼卓嵐：個人資料外泄電騙增 提醒風險免市民受騙

已推電話卡實名制

騙案卻似有增無減

執法部門也有嘗試從教育入手，讓公眾知道騙徒可能會用什麼方法作案、有什麼預防方法等，較為人所知的應該是警方的「提子」吉祥物。但筆者仍是覺得「你有張良計」，騙徒也有他們的「過牆梯」，以下分享近期朋友遇到的電話騙案情節。

中午時候，朋友收到一個看似十分正常的本地電話致電，電話裏攔截詐騙電話的程式也沒有反映出問題，所以接聽了那通電話。電話的另一邊，用正宗的普通話、以我朋友的中文全名告知他，其微信的某某服務早前開通了，如果繼續使用將每月扣除過千元，打電話來是要確認是否使用服務。在對話過程中，對方能夠清楚知道該朋友的電話號碼甚至住址。朋友情急之下將電話掛斷，怎料對方以另一個本地電話號碼回撥，繼續剛剛的對話，稱如要取消費用高昂的服務，就需要跟着他的指示。朋友知自己從來沒有用過微信，突然靈機一動，指要續用那個價值不菲的服務。對方頓時好像「斷線娃娃」般不懂反應，之後就以髒話斥罵朋友，事情也告一段落。

以上個案，只是冰山一角。筆者身邊有不同行業和背景的朋友也收過類似電話，而這些詐騙電話的共同點，都是能夠清楚提及事主全名、電話和住址。不幸中的萬幸是，騙徒的故事欠缺說服力，所以不少人都知道這是騙案。但如果下次騙案的故事更真實，也許會有些市民跌入陷阱，蒙受損失。

另一個比起以往騙案不同的是，騙徒好像掌握了一大部分香港人的個人資料，當中包括住址。筆者留意到，最近幾個月都有不少資料泄漏的事情發生，當中有私人企業，也有政府部門。筆者不能夠肯定，這些新增的電話騙案是否與大量資料泄漏有關，惟這個可能性是有的。再者，愈多個人資料落在不法分子手上的話，騙案的成功率也會愈高。

雖然政府已就部分資料外泄事件懲處相關承辦商，但市民被騙的風險並未降低，因為當資料外泄，就不能夠收回。有見及此，筆者有個小小的意見，希望當局能夠考慮一下。

建立資料外泄風險評估網站

其實現時市面上已有一些網站讓公眾評估風險，只要輸入自己的電郵或電話號碼，就能知道相關資料有沒有在一些渠道曾經被泄漏。但現時相關網站只可提供一些較簡單的查詢，若公眾想評估其他個人資料例如身分證號碼或地址等有否外泄，市面上能提供的網站少之又少，或是需要付費服務。

有見及此，筆者在此有個大膽意見——由政府牽頭建立個人資料外泄風險評估網站，讓市民了解自己是否已經在風險中；當面對詐騙時，亦能提高警覺。

向涉事承辦商罰款

出資設風險評估網站

過去數月都有不同政府部門的系統疑似發生個人資料外泄事件，倘事件屬實，有關承辦商有可能被罰「停賽」，即不能參與未來一段時間的投標，更嚴重的可能是「除牌」或罰款。

筆者在此建議，若日後再有外泄事件發生，相關罰款應該用作建立風險評估網站，除了節省公帑，更可以向系統承辦商增加壓力，務求盡可能將有關政府系統做到「滴水不漏」，避免罰款。

科技日新月異，最新的科技落入不法分子手上，就會令普羅大眾當災。唯有令公眾了解到自己身處的風險，方能夠避免誤墮騙徒陷阱吧。

作者是民主黨資訊科技政策發言人

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[冼卓嵐]