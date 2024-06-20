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陳帆川

陳帆川：蘋果加入AI競賽 媒體勢被消音

【明報文章】蘋果公司宣布為旗艦產品引入人工智能（AI）功能；一直處於被動狀態的Google料將繼續加快應用AI，避免現有用戶直接透過微軟和蘋果AI搜索而流失用戶。這場科技競賽的首個輸家，可能是一直捱打的新聞媒體。

專門關注媒體市場的英媒Press Gazette，聯同搜尋優化公司Authoritas，調查了Google正在試行的「人工智能概述（AI Overviews）」功能。該調查發現，當用戶在Google搜索新聞關鍵字時，近四分之一結果都會呈現由AI所撰寫的概述，將新聞網站連結擠到結果頁的下方。長此下去，新聞網站的流量將會大跌。

他們向6家新聞集團收集了約500個帶來最高流量的搜索關鍵字，包括「旅遊更新」、「即時新聞」、「Britney Spears」等，於5月在美國Google網站檢視搜尋結果，發現24%的結果頁頂端都呈現一篇「AI概述」；最頻繁產生「AI概述」的關鍵字是星座、健康與地理題目，例如當搜尋健康相關的新聞關鍵字，逾五成結果都呈現「AI概述」。

Google「AI概述」功能 擠下新聞網站連結

用AI寫文章，最為人詬病的是內容容易出錯。該調查舉出了一個例子：當搜索「BBC主播列表」，「AI概述」列出的多名主播皆屬已故或離職；而真正準確的、由新聞媒體撰寫的列表，被擠到搜尋結果頁的下方位置，用戶需向下滑兩至三次才能讀到。

綜合調查結果，「AI概述」欄目將原先排在第一的網站連結，平均往下擠了980個像素（pixel），即大約整整一頁。雖然Google強調，「AI概述」也會附上網站連結，而且點擊數字更高，不過他們拒絕公開數據。而是次調查發現，很多「AI概述」根本連一個網站連結都沒有。

Authoritas表示，在Google搜尋結果排第一的網頁，一般吸引近四成搜索者點擊；至於排在第五的網頁，點擊人數已跌至僅得5%，因此媒體擔憂，被「AI概述」擠到結果頁下方的新聞連結，將會流量暴跌。

負責調查的專家指，「AI概述」功能在數周前受到廣泛批評之際，僅於4%的搜尋關鍵字出現；但當風頭一過，如今又重新出現在約一成關鍵字的搜尋結果頁面。Google絕對有能力為所有搜尋結果呈現「AI概述」；至於何時正式推出，可能是一個公關問題，也可能只是時間問題。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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