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梁幸兒、楊穎敏

梁幸兒、楊穎敏：把握垃圾徵費暫緩契機 以行為科學定減廢策略

【明報文章】都市固體廢物收費（垃圾徵費）暫緩生效；之後何去何從，仍未有定案。政府稱希望公眾能夠利用空間討論並改善方案。

說到底，垃圾徵費的本質並不在於收費，而是旨在改變市民處理垃圾的習慣，達至全城減廢。筆者從事有關行為科學的研究，希望藉此機會以學術角度探討，除了徵費之外，如何以教育及提供誘因，推動市民繼續減廢。

減廢教育 須具針對性

教育是改變行為的其中一個關鍵。本港社會推行環保教育已有相當長的日子，很多市民都知道堆填區飽和迫在眉睫。但根據政府提交立法會的廢物收費「先行先試」報告顯示，為何仍然有四成半市民表示遵從垃圾收費「十分困難」或「困難」？

當然，有人還是否定這個問題的存在，但「裝睡的人叫不醒」，再多花資源去教育他們，意義不大。筆者反而看見一個現象：身邊一些平時身體力行自備購物袋和水樽的人，一講到垃圾徵費，只有懷疑與懷疑，難道他們從此推翻對環保的那些宗旨？非也，細問之下，原來他們不知道如何在生活的每個細節實行減廢，同時也對回收品的末端處理抱有疑問。

此正是垃圾徵費的瓶頸所在。日後政府推行減廢教育時，應該集中資源教導市民如何做好乾淨回收，以及正確使用各種回收設施，先在環境意識較高的群體中建立好回收文化。

回收獎賞雖小 仍有效誘發改變

教育是什麼？是不是花資源印製精美海報、小冊子、單張，然後分派給市民，市民就會乖乖跟着做？筆者是老師，十分清楚即使學生收到筆記，不代表他們會閱讀。如果將筆記設計得清楚易明，當然會有幫助，惟如果筆記的內容不會被考核（即是「不計分」），大部分學生根本不會閱讀——「計分」就是誘因。

就行為科學角度而言，可總結3類對此誘因有不同反應的學生。第一類學生做到「求學不是求分數」，他們為了追求學識而閱讀筆記，無論筆記內容計分與否，他們都會去讀。第二類學生知道筆記的內容有用，但「身體很誠實」， 在「食玩瞓」後還有時間才去看。第三類學生否定筆記內容的重要，覺得筆記對學習並無幫助，甚至筆記放哪裏都記不起來。行為科學認為，「計分」對第二類學生最能夠發揮刺激行為的作用。

如果將上述例子套用在環保教育，第一類市民，就是那些無論垃圾徵費會否推行，都會自動自覺地做分類回收。第二類市民的內心支持減廢，但身體卻出現「下次先做啦」的行為。第三類市民不相信減廢的理念，又或者因為實際生活上的各種限制，所以沒有付諸行動。

綜觀這3類市民，向第二類市民提供誘因，例如儲分或換領超市禮券等，引導他們學習並實踐分類回收，是最有效誘發他們的行動力。而第二類市民正正是社會的主流。筆者在「綠在區區」計劃的觀察所得，即使垃圾分類是多麼複雜的一件事，但是不少市民為了得到獎賞，會變得願意學習如何正確分類垃圾。縱然這些獎賞看似很微小，惟往往提供到足夠動力讓人習得一些新習慣。

順帶一提，無論是教育還是給予誘因，必須考慮施政的「目標人物」。大家可能認為，面對龐大的廢物問題，區區超市禮券這種小恩小惠沒有吸引力。但是，提出這個評論之前，請先問問家中的長者或外傭（如果有的話），對這種小獎賞有興趣嗎？

垃圾徵費變善款 未必奏效

坊間有指如果政府把出售垃圾袋所得之利益，捐贈到受市民歡迎的慈善機構，可以提升市民對垃圾徵費計劃的接受程度。對於這個建議，筆者不敢苟同，原因是附加費（surcharge）是利用令市民感到「肉赤」（pain of paying）的方式去減少某些行為。筆者的學術研究指出，當附加費被用作慈善用途，在某些市民眼中，就如同把附加費加上「光環」。當附加費不再令人「肉赤」時，其效能會因此減低，有違垃圾徵費的原意。

作者梁幸兒是中大商學院市場學系講師，楊穎敏是中大商學院市場學系副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁幸兒、楊穎敏]

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