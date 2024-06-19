明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：不可能減少的教師工作量

【明報文章】本月初筆者談及教師工作量難以規管的問題，到底有沒有解決方法？不是沒有，但似乎都難以實行。撇除教師基於專業意識、「以教育之名」的自願加班，增加工作量的具體因素，例如學校之間的「市場」競爭、教育局的管理和評核，以及學校的管理架構、教師薪級表結構等，千絲萬縷，牽一髮而動全身。區區苦無良方，姑且拋磚引玉，提出一些觀察。

學校的「市場」競爭

香港的公營及津貼學校，理念上是辦學團體各自按辦學方針，發展學校特色，也為地區的學童提供教育。然而同一地區的學校之間，難免有競爭關係——學校管理層要「交功課」，要於公開試取得佳績和爭取在社區的口碑，爭取更多優秀學生報讀；特別是在近年人口下降、收生不足的背景下，學校更需招收更多學生，避免「殺校」。此外，部分大辦學團體亦常鼓勵屬校之間競爭，學校管理層各師各法。

為吸引更多學生，尤其是優秀的學生報讀，除了透過家長和鄰里在社區帶來口碑，也不免多與區內小學與幼稚園聯絡、宣傳學校；或在校舍外懸掛橫額、在校刊或校務報告上展示學校的發展，提出不同「賣點」。

這些「賣點」，當然包括學生的學術成就，例如公開試成績、升學前途等；也有學校宣傳各種文藝、學術和運動比賽獎項，採用各種新教學法如電子學習，各類新穎活動如新興運動，近10年流行的STEM（科學、科技、工程和數學）教學；近幾年強調國民教育的狀况下，也有推出各類傳統文化、品德教育、內地交流、普通話活動等。務求顯示校園生活精彩豐盛。

落在學校網頁和宣傳資料的這些活動，都牽涉大量統籌、策劃和推動工作，參與和監督各種訓練和活動，以及各類實務行政例如招募導師、招標、申請款項，建設和改善校園設施等。這些工作，往往是幾名甚至一名教師在日常課堂和批改以外一手包辦。此外，在學童人口下降的時期，常有學校因為收生不足，安排教師到內地宣傳和招收跨境學生，導致教師工作量大增。

數十人的管理架構 卻如大企業複雜

千禧年推動校本管理後，學校增加了大量不同行政工作，在管理架構上更複雜，教師也需承擔更多不同的文書工作。

由於上文提出的推動各項措施，學校在各種活動和發展上，已有大量行政工作。在日常工作上，除了學科，也被安排進各種組別：最基本如訓導輔導有之，也有課外活動、學生事務、電子學習、學務考務、學校重點事項；學科在科主任以外，又可能按年級劃分不同的統籌、導師、管理教材等工作。結果，只有五六十名教師的學校，重重複複又創設了數十個組別，主任、統籌等各種職務，「全民皆兵」，填寫各類計劃、報告、檢討，文字工作無日無之。同工間偶爾笑說，純粹看組織架構圖，可能比不少大企業更複雜。

也因此，業界早已習慣，在教學以外身兼一些行政組別、課外活動職務，年頭年尾製作大量報告；個人或上司有事業心一點，都可能引入新活動，但舊有的卻少有取消，工作也因此積壓。

或需另一次教育改革

回到最初的問題——教育的目的是什麼？為學生爭取佳績是本業，關顧學生成長也是本業；學校行政、接受教育局問責、收生，是生死存亡，也是本業。當各類工作都是「本業」，就難免以教育之名層層堆疊。

這些問題，邏輯上是可以透過教育局鬆綁校外評核和增撥資源而改變，但具體操作不容易，當中亦牽涉辦學理念、家長和社區期望等千絲萬縷的事。實際需要的，可能是另一次教育改革，以及整個社會的觀念改變，並不容易。筆者也請諸君體諒教師工作繁重，希望各位同工教得健康。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

上 / 下一篇新聞