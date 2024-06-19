田方澤：不可能減少的教師工作量

學校的「市場」競爭

香港的公營及津貼學校，理念上是辦學團體各自按辦學方針，發展學校特色，也為地區的學童提供教育。然而同一地區的學校之間，難免有競爭關係——學校管理層要「交功課」，要於公開試取得佳績和爭取在社區的口碑，爭取更多優秀學生報讀；特別是在近年人口下降、收生不足的背景下，學校更需招收更多學生，避免「殺校」。此外，部分大辦學團體亦常鼓勵屬校之間競爭，學校管理層各師各法。

為吸引更多學生，尤其是優秀的學生報讀，除了透過家長和鄰里在社區帶來口碑，也不免多與區內小學與幼稚園聯絡、宣傳學校；或在校舍外懸掛橫額、在校刊或校務報告上展示學校的發展，提出不同「賣點」。

這些「賣點」，當然包括學生的學術成就，例如公開試成績、升學前途等；也有學校宣傳各種文藝、學術和運動比賽獎項，採用各種新教學法如電子學習，各類新穎活動如新興運動，近10年流行的STEM（科學、科技、工程和數學）教學；近幾年強調國民教育的狀况下，也有推出各類傳統文化、品德教育、內地交流、普通話活動等。務求顯示校園生活精彩豐盛。

落在學校網頁和宣傳資料的這些活動，都牽涉大量統籌、策劃和推動工作，參與和監督各種訓練和活動，以及各類實務行政例如招募導師、招標、申請款項，建設和改善校園設施等。這些工作，往往是幾名甚至一名教師在日常課堂和批改以外一手包辦。此外，在學童人口下降的時期，常有學校因為收生不足，安排教師到內地宣傳和招收跨境學生，導致教師工作量大增。

數十人的管理架構 卻如大企業複雜

千禧年推動校本管理後，學校增加了大量不同行政工作，在管理架構上更複雜，教師也需承擔更多不同的文書工作。

由於上文提出的推動各項措施，學校在各種活動和發展上，已有大量行政工作。在日常工作上，除了學科，也被安排進各種組別：最基本如訓導輔導有之，也有課外活動、學生事務、電子學習、學務考務、學校重點事項；學科在科主任以外，又可能按年級劃分不同的統籌、導師、管理教材等工作。結果，只有五六十名教師的學校，重重複複又創設了數十個組別，主任、統籌等各種職務，「全民皆兵」，填寫各類計劃、報告、檢討，文字工作無日無之。同工間偶爾笑說，純粹看組織架構圖，可能比不少大企業更複雜。

也因此，業界早已習慣，在教學以外身兼一些行政組別、課外活動職務，年頭年尾製作大量報告；個人或上司有事業心一點，都可能引入新活動，但舊有的卻少有取消，工作也因此積壓。

或需另一次教育改革

回到最初的問題——教育的目的是什麼？為學生爭取佳績是本業，關顧學生成長也是本業；學校行政、接受教育局問責、收生，是生死存亡，也是本業。當各類工作都是「本業」，就難免以教育之名層層堆疊。

這些問題，邏輯上是可以透過教育局鬆綁校外評核和增撥資源而改變，但具體操作不容易，當中亦牽涉辦學理念、家長和社區期望等千絲萬縷的事。實際需要的，可能是另一次教育改革，以及整個社會的觀念改變，並不容易。筆者也請諸君體諒教師工作繁重，希望各位同工教得健康。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]