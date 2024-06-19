明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
江家銘

江家銘：控煙措施彰顯政府決心

【明報文章】醫衛局早前宣布一系列短期控煙措施，旨在將吸煙率從目前的9.1%，於2025年降低至世界衛生組織建議的7.8%。相較於過去主要依賴增加煙稅的方法，這次的調整措施更加全面和積極，顯示政府在保護市民免受吸煙危害方面的決心。

筆者之前曾撰文評論未完稅煙（私煙）的問題，談及有不少基層社區的病人坦承慣常吸食私煙，而目前罰則和執法力度不高，未能夠對他們構成阻嚇。新政策引入完稅煙標籤制度，區分已完稅和未完稅煙，以提升執法成效，並大幅度提升管有及買賣私煙的罰則，正是尋求改善這個情况。要令增加煙稅這控煙手段達到最大成效，杜絕私煙非常關鍵。

全禁電子煙 執行難度較大

近年在世界各地漸趨流行的另類吸煙產品（電子煙），令吸煙行為再次「正常化」。這些產品的風險和害處與傳統香煙相似，尤其對年輕人來說，甚至更具吸引力和誘惑力。因此全面禁止這些產品的存在，對保護公眾健康至關重要。

2022年實施的新法例，只是禁止進口、推廣或售賣電子煙；市民管有及使用，並不違法。政府認為經過兩年多適應期，目前是適當時候推行下一步。新措施將全面禁止管有另類吸煙產品。

筆者完全明白電子煙的害處，亦認同將其全面禁止，能夠有效改善年輕人吸食電子煙的情况。但筆者認為在執行上難度較大，因為即使沒有充分科學數據的支持，電子煙仍然在部分西方國家如英國等，被推銷成比傳統香煙「安全」，亦是「有效戒煙」的方法。筆者最近在倫敦，見到售賣電子煙的商店開到成行成市，吸食電子煙的習慣逐漸變得根深柢固。香港是國際大都會，每天都有成千上萬的商務遊客進出各個關口。政府需要致力提醒旅客有關禁煙令，以免旅客因認知不足而誤墮法網。

政策並非「剝削市民權利」

日前立法會討論控煙政策，有議員批評政策「剝削市民權利」，筆者絕不同意。尼古丁是一種容易令人上癮的物質，短期的吸煙就足以引起成癮。減少市民尤其是青少年接觸煙草，正正是為了維護他們的選擇權，因為一旦上癮，他們就不再有任何選擇。美國疾控中心2020年的研究清晰指出，20歲或以下開始吸煙的人，比21歲之後才開始吸煙的人，對尼古丁的依賴較嚴重，而戒煙成功率則偏低。這數據顯示，阻止年輕人成為煙民是長遠控煙政策的重要一環。禁止加味煙和實施統一的警示包裝，能消除品牌設計帶來的吸引力和宣傳效果，令公眾更清楚認識到煙草產品的危害及健康風險。政府還可以禁止在零售店舖展示煙草產品，減低未成年人受到煙草產品引誘的機會。

除了降低煙民數目，減少市民受二手煙影響亦是控煙政策的另一個重點。二手煙增加患癌症、嚴重肺部疾病、心臟病和中風的風險。對於本身患濕疹或哮喘等敏感症狀的市民，即使短暫接觸二手煙，亦足以令其病情惡化。新的控煙措施會禁止排隊時吸煙，及擴大法定禁煙區，進一步保護市民免受二手煙危害。當在公眾地方吸煙的行為愈來愈不被接受，吸煙者亦會自然地減少在這些地方吸煙。這些地方是人們的生活場所，市民應該擁有一個清新的環境，促進他們的健康和福祉。

最後，強化宣傳和教育活動，是成功實施控煙政策的關鍵。這些活動可以提高公眾對煙草產品的意識，使人們更了解吸煙對健康的危害，並提供戒煙的支持和資源。政府可以採用例如人工智能的新科技，或與網紅合作，針對不同年齡者和社群開展宣傳及教育，以確保廣泛的覆蓋面和影響力。

可提高購煙最低法定年齡

當局曾提出考慮禁止向某年份之後的出生者賣煙，但指考慮到此做法爭議大，需要更多時間去討論及規劃執行細節。筆者明白政府擔心政策會遇上法律挑戰，例如被指年齡歧視。筆者認為可以採取較少爭議的做法——將購買煙草產品的最低法定年齡，提升至21歲甚至更高。

總括而言，面對煙草這個在歷史上已經植根過百年的問題，需要用循序漸進的方法解決。這些短期措施，將有助減低吸煙對大眾健康的傷害，保護公眾福祉，並減少煙草相關的醫療負擔。同時，這些措施還將打擊非法煙草市場，加強對煙草產品的監管，並提供更好的戒煙支持。在長遠控煙政策方面，政府需要迎難而上，以最終達至「無煙香港」的目標。

作者是執業醫生、香港家庭醫學學院院士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江家銘]

上 / 下一篇新聞