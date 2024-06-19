劉銳紹：情義心中幾多重 愁怨哪日才可終——兩岸和中澳又傾又砌 港大事件計中繼

（1）北京暗示兩岸暫不會開戰？

──據英國《金融時報》報道，習近平去年4月對訪華的歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「美國試圖誘騙大陸攻打台灣，但他絕不會上當」。據透露，習近平也向下屬官員發出類似警告。

如報道屬實，肯定是明智之舉、一大好事，預示兩岸的干戈危機暫可按下。這個判斷驗證了各界早前的理智分析：若兩岸兵戎相見，西方國家可能乘機發動金融戰，藉口凍結中國海外資產，中國多年的改革開放半途受阻，甚至毁於一旦；倘台灣沒有實質「獨立」行動，兩岸戰爭更會成為激化矛盾的內戰，大陸人民也會反戰，軍人會否動搖也是未知之數。所以如果習近平看透美國的陰謀而不上當，那就預示近期的兩岸摩擦只屬大陸維持政治張力的舉動（例如退役解放軍官駕快艇闖入台灣淡水河作試探，又如大陸壓縮對台經貿優惠），兩岸穩定仍然可期。

──兩岸分別慶祝黃埔軍校建校100周年，各有重點；大陸還舉行海峽論壇，重複兩岸統一政策。不過，其放話內容似乎只能通過國民黨，效果已大不如前。此外，國民黨早前在台灣立法院力推加強監督行政機關的法案，反映它也有作為「長期在野黨」的想法和準備，否則怎會「強化監督」？假如它日後重新執政，這豈不是自我掣肘？基於此，國共兩黨也從現實走向務實，徐圖後計。至少眼前不盲動，就是好事。

──但《金融時報》的報道也引起疑問：馮德萊恩聽到「習近平首次對外發表」這種論調，對歐盟也是喜訊，為什麼她沒有對外透露？《金融時報》可能近期才取得這消息，但來自何方？無論是誰放風，動機為何？不得而知。假如是中國間接放風，為什麼又在14個月之後才放？是否因為改變不了現實，於是務實放話？一切沒有答案，就讓各位思考好了。

外國還有一種猜想，這消息是否「大陸突襲台灣前的緩兵之計或瞞兵之計」？從現實角度看，這個可能性不高。若大陸真的突襲或快攻台灣，不是中了美國的計嗎？總之，任何決策切勿在閃念之間，目前重點是維持穩定（即使保留表面的政治張力），也是值得堅持的務實做法。

（2）中澳關係起伏 修好來之不易

──在此簡略回顧：1980年代澳洲提出「脫歐入亞」，主要與中國加強關係；1990年代我在坎培拉訪問澳洲時任外交和貿易部長Gareth Evans時，得知這政策將持久落實；但2010年代開始，兩國發生一些摩擦，其中兩大事件在澳洲政界引起關注。

（一）一些中國經濟犯跑到澳洲，中國派人追回，澳洲認為這是越境執法，後來通過外交層面與中國交涉。中國否認指摘，說只是「勸返」。澳洲傳媒稱「中國答應不再發生同類事件」，惟後來仍時有所聞。

（二）一名移民澳洲20多年、已改變中英文名字的華人返回大陸，中國稱「經面容識別機認出身分，故以『經濟逃犯』之名拘捕」。澳洲則認為理據不足，中國不能扣押澳洲公民。此事後來在澳洲國會廣泛討論，中澳關係開始惡化。

──從外交現實的角度看，各國均有自己的政治理念、主權意識和利害考慮。中國的綜合國力當時已不斷提升，但在澳洲人眼中則是「強大後的任性」，所以澳洲也尋求支撐點，才與意識形態和利益相近、以美國為首的西方陣營加強合作。可見，國際關係雖然首重利益和實力，少講道義，惟至少也要「留有餘地的不傷義」，才能維繫全局。

──如今中澳關係基於種種原因而好轉，去年澳洲對華出口佔其出口總額32.5%；中國也需要與澳洲合作，尤其是在軍事和南海問題上，更要減少澳洲與美國的聯盟作用（但難度頗高）。這些都是務實的決策，不宜只作為權宜之計。

（3）港大事件與中國特色

──港大管理層的矛盾擴大化和公開化，外界難以逐個細節分析，但可藉此觀察「中國特色」。近日矛盾雙方似有緩和迹象，校長張翔和校委會主席王沛詩一起拍集體照；校委會會議議程也盡量避免爭拗內容。內行人一看，李家超以特首身分介入，而不是用港大校監名義，即意味着背後的力量希望「擺平」。到底是什麼力量？無人能說清楚，但這種方法至少可以「暫時止咳」，對駕馭事態有利。

──不過這類方法也引發疑慮：背後帶出的政治信息是什麼？各方隱隱感到兩大問題：（一）眼前是調查研究和溝通勸喻，惟如果無效，跟着來的就是勸誡、告誡、訓誡和警誡。那麼，局中人是按照這些「誡」辦事？還是按照自己相信的「理」辦事？（二）高層根據什麼判斷事件來龍去脈？是各個具體環節的情理和程序？還是看當事人的態度？過去，圈內有一句順口溜：「上級權力出面，下級都要畀面；如果繼續擘面，誰也不留情面。」不知還存在否？

此外，按過去類似事件的經驗，最後結果不一定取決於哪一方做得對、貢獻大，而是看誰的行為錯得多，有否「影響大局」，會否「讓人有機可乘」，甚至「引入外力」。這些都是事件以外的元素，希望這次不會出現。

──這種由上而下的方法可以擺平內部矛盾，但能否解決長遠問題？假如這是解決問題的「中國特色」，那麼，規章制度的重要性和嚴肅性在哪裏呢？事實上，香港各大學過去較少出現爭議，都是校委會（或校董會）與大學管理層（校長）互相尊重，各方不會只側重或濫用手上權力。例如中文大學以前的鄭維健與劉遵義、鄭海泉與沈祖堯、梁乃鵬與段崇智，都能一步一步把大學推向高峰。今天各方須珍而重之。

──我有信心這次港大事件將得以解決。本文副題的「計中繼」，不是指有機心的計謀，而是指各方從長計議、計算利害之後繼續興利除弊。有關方面可以用這種由上而下的擺平或「壓平」方法，化解建制內部紛爭；但這類方法如放在處理民心問題，也許適得其反，盼能慎之。

──上述3個事例說明：解決危機須進退有度，靈活掌握各種變化，有錯誤馬上糾正和修改，而且不再犯。况且，耐性可以謀定而後動，忍性可以避免盲目衝動，持久性可以在不同階段調節行動，都是成功的要素。眼前，國際形勢確是風雲變幻不定，「情義心中幾多重？愁怨哪日才可終？」但對內，不管愁怨還是仇怨，也可以盡快結束，彼此的好夢才不會無疾而終！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]