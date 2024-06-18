尚海龍：山海城港村 無處不旅遊

「放開」整個香港

「香港無處不旅遊」，意味着本港要中門大開，接受各種不同品味、不同志趣的遊客，各取所需，自由探索。不光靠傳統的「賣花讚花香」宣傳策略，而是讓遊客「自我尋花香」。旅遊既可以是享受，又可以有愈來愈多體驗，只不過享受是體驗的其中之一。尋找不同體驗，方是旅遊的真諦。只到傳統景點、品嘗傳統美食，並未能體驗本港吸引力和魅力的全部，所以我們更加要推廣「香港無處不旅遊」。

且看目前對內地的香港網紅景點，多不是官方推薦的，比如遊客為拍攝堅尼地城海邊風情，讓斜坡上一個籃球場成了網紅點，讓一個海邊咖啡廳常年爆滿；誰又會想到鰂魚涌益昌大廈、益發大廈，居然成了攝影家的「朝聖地」；而何文田巴富街路牌，居然一度成了網紅點，恐怕港人至今仍然一頭霧水、不明所以。至於香港大學校園常常遊客多到人頭湧湧，就更不在話下了。這不正是「香港無處不旅遊」的最佳寫照嗎？

因此，未來的旅遊發展應該強調香港深度遊，以「山、海、城、港、村」融為一體，將整個香港「放開」，讓全球旅客在香港每個角落尋幽探秘、自得其樂。

香港固然有豐富多元的自然和文化資源， 都是發展深度遊所不可替代的寶貴資產，麥理浩徑和地質公園已經舉世聞名；然而，我們是否還應該在傳統的迪士尼樂園和海洋公園之外，創造新的另一個不可替代的現代體驗？大家都聽過《三體》電影和電視劇，引動了全球網民對科幻的熱烈討論。目前科幻產業發展潛力巨大，數據顯示，2023年中國科幻產業總營收達1132億人民幣。香港政府和科技界是否可以打造「夢想科幻樂園」呢？以吸引年輕遊客，提供獨特科幻體驗，領跑國際旅遊地位。

不能寄望立竿見影 要長久打造「香港品牌」

要實現「香港無處不旅遊」，需要對旅遊相關產業營運、效益有更新的概念。「香港無處不旅遊」不能寄望像打針一樣立竿見影，但卻是深遠長久地打造「香港品牌」，從而最終令所有人都獲益無限倍數的「紅利」。這就是意味着不能再用「來一個，賺一個」的傳統思維去計算效益，甚至有些行業短期還要繼續忍受壓力。

「旺了香港，才能旺我的店」，我可以在此舉一些例子。

例子一：按照內地攻略來麥理浩徑露營走一回，是極低消費，市區店舖賺不到他們的錢；但只要客人愛上香港，下次再來，一般就會帶人來，然後不再是行山，而是去市區，甚至將來是上學、工作，以至生活。他們的消費和影響，將會是幾何級數增長。

例子二：會展中心接待的是商務客人，每人消費再多都有個限度；但他們會形成好多倍的訂單「紅利」，而訂單在未來可以帶來其他客人的商旅紅利、消費紅利，以至投資紅利，同樣都是幾何級數增長。

換句話說，香港四大經濟支柱之中，旅遊業的GDP（本地生產總值）佔比最低，但其他3個支柱（金融服務、貿易物流、專業服務）卻離不開旅遊（商旅）。綜合計算，旅遊業的GDP佔比可以變成最高。可見，「香港無處不旅遊」原來在戰略上是極為重要。

當然，我們的基本功一點都不能含糊：自由開放、治安太平、民情友善、制度井然，仍然是「香港無處不旅遊」的最根本保證和底線。而要實現「香港無處不旅遊」，政府就必須有全盤規劃，通過全民共識，全力以赴營造好客之都，最終方能事成。

作者是立法會議員

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[尚海龍]