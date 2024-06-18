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歐陽五

歐陽五：「東方荷李活」下一站是哪裏

【明報文章】近日，兩部亦舒小說改編的電視劇《玫瑰的故事》、《承歡記》在內地先後播出，一時成為熱議話題。亦舒的內地「粉絲」眾多，筆者記得2017年亦舒小說《我的前半生》首次搬上內地屏幕，國泰港龍航空還以此為噱頭在內地舉辦「跟着亦舒遊香港」主題活動，吸引客源。

金庸誕辰百年，中環愛丁堡廣場的金庸筆下人物雕塑群，每日可看到眾多內地遊客流連拍照。而內地，浙江海寧的金庸故里，每天也湧入大量遊客參觀緬懷。

香港仍有獨特文化優勢

人們常說香港文化「黃金時代」不復，而事實上，對於內地乃至整個華人圈，香港文化的魅力仍無可取代。上世紀，香港無論在影視、音樂、文學、時尚等方面的影響力，都可輻射整個亞洲。香港在全球華人心目中，是毫無疑問的「文化高地」、「精神碼頭」，甚至「港風」一詞，有着獨一無二的指代對象。筆者看來，如今香港仍擁有獨特的文化資源和文化優勢，只是「東方荷李活」若要再放異彩，要尋找新的角色。

香港可以成為經典IP（intellectual property）的孵化者。時至今日，金庸、亦舒仍是「流量擔當」，可見香港文化「黃金時代」IP的分量。香港文化博物館在去年和今年舉辦張國榮、梅艷芳特展，吸引大量遊客，其中不少來自內地、海外。近期在香港中央圖書館舉辦的「南來作家手迹遺物展」，有不少內地遊客專程來看張愛玲手稿。再看現今香港的「網紅打卡點」：舊油麻地警署是TVB迷的朝聖地；中西區文物徑則聚集了一批文學青年，追尋張愛玲、蕭紅、戴望舒曾經的足迹。

應尋找新的城市故事

作為中外文化薈萃之地，香港的獨特人文歷史，造就了一大批城市故事和文化符號，有待專業人士進一步挖掘、孵化。

近年特區政府加大對文化創意產業的資金投入，並出台多項政策，支持文化跨業界、跨地域合作，同時逐步完善亞洲知識產權交易平台的建設，希望未來可以形成一整套發掘、發展、應用、交易IP的系統，為孵化經典IP提供便利條件。

香港也應尋找新的精神內核和城市故事。近年，香港本土文化在大眾媒體呈現較少。近期電影《九龍城寨之圍城》票房表現不俗，剛上映不久，影片平台YouTube、B站上就湧現大量博主「解密昔日城寨」，這成功勾起外界對香港本土文化的興趣。香港或可趁熱打造新的城市文化符號。

文旅方面，香港也告別了「購物天堂」的刻板印象。如今內地父母帶孩子來港旅遊，未必會去迪士尼，更多的會去香港故宮文化博物館、M＋當代視覺文化博物館，甚至一定要去香港醫學博物館、香港生物多樣性博物館等小眾博物館，或者去麥理浩徑親子徒步。

成為文化中轉站的新機遇

香港應展現城市文化的多樣性：有國際化、有本土特色、有人文科學、有自然景觀，以培育新的文化標識。

香港也應是中西文化的中轉站。香港從開埠以來，始終是中西薈萃之地，交流溝通始終是其使命。上世紀中葉，香港曾是轉口貿易貨物的中轉站，後來又成為海內外資金的中轉站。如今，香港應看到成為中西文化之中轉站的新機遇。

在康文署各項優惠政策之下，香港不少表演有票價優惠。不少內地朋友發現，同一個演出，香港的票價低內地30%左右。例如今年初《只此青綠》在香港演出，最貴票價僅620港元；而在內地城市演出，大多地方的最高票價為880人民幣。筆者有內地朋友就專程到香港來觀看。同時，香港也吸引了大量高水平的國際演出。

此外，各類國際性的文化藝術展覽拍賣，也選擇長期在香港落戶，例如Art Basel（巴塞爾藝術展）等。香港已成為世界第二大藝術品交易市場，僅排在美國紐約之後。昔日的「購物天堂」，如今成為看劇看展的盛宴。

「十四五」規劃支持香港發展中外文化藝術交流中心，為香港文化復興提供了新機遇。挖掘經典IP、充分發揮文化「中轉」作用，未來的香港不但是「東方荷李活」，也可以是「東方百老匯」、「東方佛羅倫斯」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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