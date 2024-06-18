阮穎嫻：垃圾徵費失敗 誰之過

筆者記得以前有些官員常說，推行政策要有社會共識。雖然不太清楚他們是否言行一致，包括準確量度社會共識、成功凝聚社會共識，以及基於社會共識去實行政策等，但起碼他們知道先要凝聚社會共識，政策才能夠順暢推行。在推行政策之前，政府與不同政黨、壓力團體、利益團體會面傾談，互相「搓波」，就是要達到共識，令推行時大家互相協助，鬧的鬧少兩句，或「小罵大幫忙」。

但近兩屆政府，往往不是處理好共識才通過政策，而是先通過，再解決教育、宣傳、執行問題，造成施政風險。

建制政黨工商界有責

這次政策推行失敗，建制派政黨有責任。我在《明報》的文章引用過研究數據（〈民間力量潰散 垃圾徵費推行困難〉，2024年4月23日），顯示建制派選民比較缺乏環保意識，因此在立法會投票通過議案的建制派議員，有必要透過他們的政黨地區影響力，去教導市民為什麼要支持垃圾徵費，尤其是他們的支持者，但明顯力量不足。

工商界也有責任。政府其中一個暫緩推行垃圾徵費的原因，是工商界不支持——他們說現在香港經濟差，垃圾徵費對商舖、企業百上加斤。但立法會裏有功能組別，目的就是要反映不同界別的聲音。既然工商界不支持，代表他們的議員當年卻在立法會投下贊成票。法例草案於2021年8月26日通過，時值新冠疫症時期，當時經濟不見得好。他們投贊成票，令政府誤判，以為垃圾徵費得到社會支持；投完票之後倒戈，這些行為陷政府於不義。

另外，是環保團體與政府的關係。做宣傳教育，除政府之外，環保團體就是最大推手。而環保團體，例如綠領行動，光是就都市固體廢物收費試驗項目，在2021/22年度被發現曾經收過環境及自然保育基金超過200萬元（註1），這還不計其他年度的項目，計及的話就多達1300萬元（註2）。所以他們有收錢去幫政府做宣傳，但他們的宣傳並沒有起太大作用。

環保團體在垃圾徵費上一路支持政策，並同時是反對政策之市民的「箭靶」，與政府可謂同一陣線；惟環境及生態局長謝展寰去年卻說環保「容易被人拿來炒作，甚至作為反政府的藉口」（註3）。現在環保團體不斷攻擊政府暫緩執行，不變的是環保團體，變的是政府，不知算不算「藉着環保議題反政府了」。

再者，環保部門官員解說政策的能力有待提升。大家都記得，環保署時任助理署長胡勁欣被問及地拖要如何丟棄，她竟然叫市民可以用鋸把地拖鋸開兩嚿，然後丟掉，才合乎法律。這個說法實在引人發笑，在網上被人揶揄。至於有人拍片表示指定膠袋質素差，放重物會穿，環保署的反應卻是嚴厲譴責，批評是抹黑、是假消息，揚言會報警處理（註4）。

公眾怕誤墮法網 疑問非無的放矢

一個環保徵費政策，涉及700幾萬人，無可避免造成市民生活上的不方便，每個人都要合作才做得好，市民當然會關注。大家害怕誤墮法網，會提出疑問，而上述問題也是現實生活會碰到的情况，不見得是無的放矢。

環保署長徐浩光今年初接受傳媒訪問時表示，市民對垃圾徵費條例「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。如此「戰狼」方式，認定是市民不合作、市民玩嘢。官員帶頭挑起市民怨恨，將心比己，市民為何會好好合作呢？

賞罰分明 方可增加市民對政府信心

官員面對市民提出質疑時的反應，可以看出他們不太重視聽取民意；直到最後要無限期暫緩，才以「民意不支持」作為下台階。經常說外地為什麼可以成功推行環保政策，舉出的例子不外乎日本、韓國、德國、台灣。不約而同地，他們全部都是行民主政制。如果強行推行，執政黨必然損失選票。所以當他們要推行，都要確保民眾可以接受；否則，他們的官位和議席就泡湯了。

香港則有所不同——官員和議員受不受市民支持，甚至政策推行成功與否，與他們的仕途似乎關係不大。如何令政府有誘因聆聽民意，是一個重要課題。

中國大陸各級官員如果施政失誤，會降職受罰。香港、澳門特區行一國兩制，官僚屬於「港澳系統」，他們的升遷賞罰，與大陸官場的制度似乎不一樣。中國有關政治信任的研究，都是人民對中央政府的信任較高，地方政府的信任較低。其中原因，就是由上而下的問責，令做錯的官員承受過失，因此中央政府英明，獲得國民愛戴。賞罰分明，方能提高市民對政府的信心。

註1：《環境及自然保育基金2021-2022年度受託人報告書》，2022年11月16日提交立法會

註2：環境及自然保育基金資料

註3：〈專訪謝展寰：嚴打衛生黑點 部門增存在感〉，2023年7月10日《文匯報》

註4：〈環保署譴責假消息抹黑指定袋質量〉，2024年1月21日政府新聞公報

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]