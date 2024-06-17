鄧寶山：從適足住屋權 看取締劏房的原則及執行

有關建議終得到政府的正面回應，行政長官於2023年施政報告提出「取締劏房」的建議，並成立解決劏房問題工作組，制訂有關政策及推行細節。過去多個月，工作組與不同政黨及專業團體會面，交流對有關課題的意見，並商討如何落實有關政策。可惜的是，蒐集意見的渠道不足，市民難以表達意見，特別是最受影響的劏房居民，他們的意見及擔憂未得到應有重視。

隨着工作組向行政長官提交報告在即，市民均期望政府能夠廣納民意、不應閉門造車，並期待政府的方案能徹底解決劏房問題，改善基層市民的住屋質素。

適足住屋 不止「有瓦遮頭」

筆者認為，近期一些專業團體提出的方案及有關討論，多集中於技術層面，強調合規劏房的最低要求，卻沒有從宜居角度及居民的實際需要考慮有關標準。故此，從適足住屋權思考取締劏房的原則及執行，能夠更全面照顧居民的需要，並保障居民住屋權利。

《世界人權宣言》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》均承認適足住屋是基本人權；其他國際人權公約也承認或提及適足住屋權或其中的部分要素。第二屆聯合國人類住區會議上通過的《人居議程》，明確重申各國和政府要全面及逐步實現適足住屋權的承諾。

「適足住屋」不止是「有瓦遮頭」及四面牆，而是有尊嚴及安全的居住環境，亦不應完全以商品視之。適足住屋權提出7項標準，筆者嘗試以這些標準討論取締劏房須恪守的原則及執行細節。

（1）住屋權保障（legal security of tenure）。在取締劏房的政策實施時，需確保居民不會流離失所，政府必須有明確及具透明度的安置措施，讓街坊安心之餘，也能知道他們的住屋出路，確保他們的居住狀况不會因為政策的執行而變差。政府應預留部分簡約公屋及過渡房屋單位作安置用途，並應遍及各區，以滿足居於不同地區的劏房戶需要。政府應公布有關單位的數量及所在地點，也要訂立清晰的申請方法及手續，確保住戶搬遷時可以無縫交接。

應訂劏房登記制

（2）服務、材料、設備和基礎設施的供應／基本服務與設施（availability of services, materials, facilities and infrastructure）。現時很多劏房無法達到法例最低要求，例如採光及通風、消防安全、衛生標準等。政府在決定單位是否要被取締時，須全面檢視單位是否符合法例要求，責成業主對違規單位做改建及執修，並需入則，以證明單位已滿足法例規定，方能繼續經營；執修時限應根據單位的潛在風險，釐訂先後緩急次序。當局應訂立劏房登記制度，劏房業主必須於一年內完成登記，政府可根據業主提供的資料及實地巡查，判別單位需要執修改建的急切程度，有序地完成所有違規劏房的取締工作。

（3）可負擔性（affordability）。取締劏房有機會令劏房供應減少，從而推高租金水平，使租戶難以負擔。因此，取締劏房應同時訂立起始租金，控制劏房租金維持在合理水平。此外，在取締劏房政策實施後，經改建及執修的單位，不論面積和設施應比原有劏房為佳，以致租金也有機會提升。

然而，差估署及「政策二十一」有關劏房的調查報告均顯示，樓面面積20平方米或以上的劏房每平方米月租中位數，較樓面面積7平方米以下的劏房每平方米月租中位數，低約50%，反映單位面積增加，其呎租應會減少，未必如想像中會令租金升幅顯著增加。配合起始租金，應有助調節租金水平。

（4）宜居程度（habitability）。對於分間單位的最低面積標準，有專業團體提出應不小於100平方呎。這類建議大多從技術層面出發，認為單位若要合乎現行條例要求，及具備足夠空間放置必要設施和滿足廚廁分隔距離，單位面積需最少100平方呎。

最低面積標準 應不小於20至26平米

然而，這類建議沒有考慮劏房家庭的生活情况及需要——街坊除了生存，也要生活。狹窄的居住環境既影響日常作息及家務勞動的安排，也影響家庭成員的相處及互動。住所能夠令居住者感到安全、私隱受保障、有喘息及緩衝空間，應是最基本及卑微的要求。再者，根據統計處、「政策二十一」及差估署調查報告，劏房面積中位數介乎11至11.5平方米（118至124平方呎），可見100平方呎的要求，只與現時劏房戶惡劣居住情况不遑多讓，無助改善住屋質素。

2021年政府發表的《香港2030＋》提出以提高人均居住空間到20至22平方米（215至237平方呎）為目標；當局亦自2022年起規定，所有於政府賣地計劃和新修訂地契／換地申請下的私人房屋單位之最低面積為26平方米（280平方呎）。根據有關標準，並參照韓國、澳門、倫敦等地的面積標準，筆者建議分間單位的最低面積標準應不小於20至26平方米。

（5）住屋機會／無障礙（accessibility）。在現行非長者一人公屋配額及計分制下，單身人士上樓遙遙無期。而現時居於劏房的住戶中，單身者約佔四成，取締劏房對他們的影響相對明顯。政府必須檢視現時針對單身者的房屋政策，短期內應增加單身人士宿舍，以應對取締劏房衍生的安置需要。此外，政府亦應與市建局及其他團體商討，增加市區單身者的租住單位，同時亦應改革《牀位寓所條例》，擴闊條例的適用範圍，堵塞逃避條例規管的漏洞。長遠應檢討非長者一人公屋配額及計分制，讓有住屋需要的單身者能夠更快上樓，改善居住環境。

（6）地點（location）。現時超過六成劏房集中於九龍區，安置單位的選址宜因應受影響住戶的分佈及數量，提供鄰近居所，以免過分影響住戶原有生活狀况。現時部分位於新界的過渡房屋項目，周邊社區設施嚴重不足，令項目入住率偏低，居民亦面對不同困難。

筆者建議政府選擇有合適配套的過渡房屋項目單位作安置用途，也一併完善現時的安置政策，提供更多地區選擇，及改善臨時收容中心和中轉屋的居住環境。

聆聽居民意見 顧及生活需要

（7）文化環境／文化共融（cultural adequacy）。劏房主要集中於市區，居住其中的有不同年齡、背景及族群的人，他們都因各自獨特的原因而選擇在市區狹小的居住環境生活。隨着取締劏房政策的推行，連帶持續的市區重建工作，可以預視市區舊區面貌將經歷翻天覆地的改變。居民在面對社區轉變的過程中，能否繼續保持其生活方式及文化表達，社區是否有空間讓基層家庭覓得安身之所，當中涉及社區規劃和長遠發展，影響居民福祉。政府要提供適當支援，也要聆聽居民意見，確保市區更新顧及居民的生活需要。

筆者樂見取締劏房政策的推行，也關注政策帶來的影響。故政府必須審慎制訂有關政策，並有足夠配套支援劏房居民，以免令他們的居住環境惡化。筆者期望政府有足夠決心，徹底解決積習多年的劏房問題，令劏房成為歷史。

作者是劏房問題政策研究員

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[鄧寶山]