伍美琴、李清揚：香港哪區最宜居 哪區居民最快樂——比較5個區域

地方感的產生，跟一個地方是否「好用」有關。一個地方「好用」，人方會常常去使用；用多了就會有感情，愛上了一個地方的人便會願意為它犧牲。而主觀幸福感方面，根據心理學家研究，我們的幸福感建基於我們能否駕馭環境，及在這個過程中可否與他人建立正向關係，感覺自己被接納、有成長和貢獻。由此可見，地方感與幸福感息息相關。

上述研究將香港分成5個區域，分別是市區（包括九龍和港島各區）、新界東北（包括沙田、大埔和北區）、新界東南（包括西貢區）、新界西北（包括元朗和屯門區）和新界西南（包括荃灣、葵青和離島區），並於2023年透過問卷形式，訪問了各區域共2002名香港市民。問卷探討受訪者對居所和所住社區各方面環境的整體滿意度，亦了解他們對所住社區的地方感和主觀幸福感。

新界東北東南居民滿意度較高

研究發現（表1），居住於新界東北和新界東南的市民，對城市環境多方面的滿意度都較其他區域高。這兩個區域的居民，對所住居所、社區環境質素、行人環境、休憩用地及康樂設施，以及社區設施的整體滿意度，均在5個區域之中居於首位。

相反，居住於市區、新界西北和新界西南的市民，對上述方面的滿意度均未如理想。其中，市區在多方面的表現尤其遜於新界東北。可是市區的居民對所住社區的交通滿意度，顯著高於新界4個區域；新界各區則有改善空間。而零售和服務設施方面，全港5個區域的居民滿意度大致相若。

新界東北居民有強烈社區歸屬感

地方感方面，研究將其分為3個層面：認知、情感與行為。3個層面構成整體地方感。研究發現，新界東北的受訪者在各層面全部獲得最高分。這表示新界東北居民從功能認知上，認為他們居住的地方是一個好地方，情感上喜愛他們的社區，行為上亦願意花時間和資源去改善社區，整體來說對社區有強烈的歸屬感。反觀香港其他區域，尤其市區和新界西北，受訪者各層面的地方感均較低分，代表居民沒有那麼喜愛他們的社區，歸屬感較弱。

至於主觀幸福感，亦由3個部分組成，分別是情緒、社會和心理，構成整體主觀幸福感。新界東北和新界東南的受訪者，在4個範疇的得分均為最高。這表示新界東北和新界東南居民在情緒上對生活較滿意，對個人與社會關係有正面評價，且心理上感到健康和充實，整體來說對生活經驗的評價是幸福、積極和正向的。而主要市區、新界西北和新界西南的受訪者，在各範疇的得分都較低，代表居民對生活經驗的評價在各層面上均較負面，身心靈健康較差。

助建立社區正面認知的因素

了解受訪者對城市環境的滿意度、地方感和主觀幸福感後，研究進一步利用整個樣本的數據，分析這些因素之間的關係（表2）。受訪者對城市環境各方面的滿意度跟不同層次的地方感，有輕微至中度的正面關係。其中，受訪者對所住居所、所住社區環境質素、行人環境、休憩用地和康樂設施，以及社區設施的滿意度，跟功能認知地方感、情感地方感和整體地方感的正面關係較強烈，顯示上述城市環境特徵對塑造居民的地方感，有很重要的影響。

換句話說，擁有舒適居所，住在社區和行人環境質素良好的地方，能享用充足的休憩用地、康樂設施和社區設施，均有助居民建立對社區的正面認知，使他們更喜愛所住地方，並促使他們為社區付出更多，從而幫助他們建立歸屬感和地方感。

促進居民幸福感的因素

而主觀幸福感方面，受訪者對城市環境各方面的滿意度跟各個範疇的主觀幸福感，有輕微的正面關係，代表良好的居住環境與充足的公共設施，對市民身心靈健康有一定的正面影響，其重要性不容忽視。例如：社區設施和鄰里聚會空間有助居民建立社會和人際關係，綠化充足的環境與城市設計使人愉悅，休憩空間和康樂設施鼓勵人們多做運動。這些都能夠促進市民情緒、社會和心理方面的主觀幸福感。

問卷調查的結果，十分值得我們反思香港城市規劃路向和前景。文章篇幅有限，有興趣更深入了解這個研究的朋友，可以參加6月27日的線上會議（註）。

註：研討會報名連結https://rb.gy/4gv6a5

作者伍美琴是中大城市研究課程主任、香港規劃師學會及英國皇家規劃師學會會士，李清揚是中大地理與資源管理學系研究助理

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[伍美琴、李清揚]