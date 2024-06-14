邱量知：流感屢奪幼童命 豈可坐視不理

本港兒童流感疫苗接種率近年雖然有上升，醫務衛生局當記一功，惟力度、速度皆有不足，甚至遜於澳門，未能夠全面保護弱小幼兒。衛生當局是時候思考一下，如何擺脫因循做法，解決「同針不同人」的情况，突破疫苗接種瓶頸。

幼兒接種流感疫苗比率 未如理想

早前，有醫生、藥劑師及幼兒教育團體聯合呼籲政府，宜大力推動兒童流感疫苗接種。本港衛生防護中心數字顯示（截至今年5月26日），高危的6個月至未滿6歲的幼兒接種比率，僅接近五成，情况未如理想。

筆者身邊不乏幼兒教育工作者，當中不少對校園流感問題大感頭痛，皆因新冠過後，大家對傳染病都聞之色變；只要校內有兩三宗個案，便有一大堆防疫工作堆在眼前，甚至要轉改網課或停課，對校內工作影響甚巨，引來家長微言。教師夾在公共衛生與學生進度之間，左右做人難。

新冠疫後，雖然防疫打針意識已有提升，但若針對幼兒需要，父母看見骨肉受針刺之痛，亦有不忍。因此醫學界早前提出，宜在幼稚園及小學推行噴鼻式流感疫苗，主因有二：一是因為歐洲國家數據證明，能夠提高兒童流感疫苗接種率，有先例可循；二是本港因循沿用針劑疫苗多年，數據上已見瓶頸，正是轉換思路、另覓他法的合適時機。

無獨有偶，早前香港大學公布一個為時3年、訪問逾千人的研究，發現新冠疫情令家長對於安排子女接種流感疫苗更見猶豫。而新冠疫前，有五成一家長傾向選擇針劑流感疫苗，三成七傾向選擇噴鼻式流感疫苗；經歷新冠疫情後，其取態發生明顯變化，選擇針劑流感疫苗的下跌至只有四成四，選擇噴鼻式流感疫苗則上升至五成。

香港大學的研究同時指出，對流感疫苗持猶豫態度的家長，有超過六成認為噴鼻式流感疫苗更容易為兒童接受，理由是噴鼻接種方式既更為方便，亦可減低兒童對整個接種過程的恐懼。

「同針不同人」 難建免疫屏障

無疑，政府為照顧不同年齡組別人士的需求，已引入噴鼻式和注射式兩種不同類型的流感疫苗。不過現時學校外展免費接種計劃，卻存在疫苗種類和劑量分配不均的問題。若其他未滿18歲兒童及青少年有意接種噴鼻式減活流感疫苗，則需自行參與疫苗資助計劃，到私家醫生診所或外展場地接種，不過只能於求診後才得到政府資助，頗見費時失事；又或者安排私家醫生到校接種，但一般醫生會額外收費。

事實上，種種限制對於提高學童流感疫苗接種率，造成一定困難。小學生同樣有接種需求，他們也理應享有同等的健康保護權利。這種「同針不同人」情况，容易令政策出現不公，同時亦影響整體接種率，難以建立免疫屏障。

政府須檢視現行接種計劃

從公共衛生角度看，政府有必要進一步檢視現有的接種計劃，適度擴大適用對象，確保無論幼稚園、小學或中學學生，都能夠按個人意願及生理情况，選擇接種合適疫苗。

筆者亦建議仿效英國做法，到校接種計劃開放噴鼻及針劑兩種流感疫苗，供家長及學童選擇。同時，基於家長、教育人士甚至前線醫護人員往往對噴鼻式流感疫苗不甚認識，加上習慣一貫做法，自然會蕭規曹隨，醫務衛生局應該加強對噴鼻式疫苗的宣傳教育工作，加深認識，破解迷思，讓他們在具備足夠資訊下做選擇。

眼見有兒童因流感而受苦、入院，甚至死亡，筆者相信每一個成人、每一個教育工作者、每一個政府中人，均應反思目前做法是否有進步空間。稚子何辜，改變從來未為晚也。

作者是英國倫敦國王學院公共政策碩士

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[邱量知]