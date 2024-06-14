周永新：從九龍城寨電影說起

電影引發市民對城寨的回憶

關於九龍城寨的歷史，過去有不少論述，近日亦有城寨居民回憶他們在城寨的生活。一時間，九龍城寨成為熱門話題。筆者想在本文補充的，是一些關於城寨居民生活狀况的資料，因為在上世紀70年代初，我在剛建成的新蒲崗裁判署任職感化官，那時負責的個案中，有幾個來自城寨；而為了做家訪，我有機會一睹城寨面貌。另外，1975年時，我轉到社會工作訓練學院擔任講師，當時香港救世軍在九龍城寨有辦小學和診所，他們想知道城寨居民對社會服務的需求，及他們可以如何改善服務，於是聯絡社工學院幫忙，我被委開展該項調查。

關於上世紀70年代九龍城寨的情况，我不敢說有認識，因為每次進入城寨，例如為了完成感化報告而做家訪，我都是約了當事人在城寨外圍集合，然後由他們領我到他們在城寨的家。至於救世軍那次調查，訪問由學院學生負責，我每次進入城寨都有救世軍同工相伴。

1975年在九龍城寨做調查

救世軍的調查完成後，我在《香港社會工作學報》1976年夏季那一期，發表了名為〈九龍城寨居民的生活狀况〉的報告。那次調查訪問了97戶九龍城寨居民，其中45戶曾接受救世軍在城寨內提供的服務，餘下52戶是他們的鄰居。大致上，調查所得資料應有足夠代表性——接受訪問的住戶平均人數是6.57，兒童是4.37人；雖然兩個數字都高於1971年人口普查的相關數字，但由於受訪住戶均有兒童成員，住戶人數較多是意料中事。

調查結果不在這裏細表，但整體上，城寨居民生活狀况與當時勞動階層十分相似——他們家中多有一至兩名工作成員，全家收入偏低（59.8%住戶收入介乎800至1399元）；為了增加收入，即使是沒有全職工作的家庭成員，例如主婦，只要他們有能力和時間，多會做兼職；而歲數較大的孩子會在家中照顧小弟妹。

入住城寨 因樓價或租金便宜

受訪的97戶之中，60戶在城寨居住超過10年；而他們入住的原因，48.3%是因為城寨樓價或租金較外面便宜；8.3%為了交通方便；其他的並沒有特別理由，「住落了就不想搬」。順帶一提，受訪住戶居住面積不像今天的劏房，一般有五六百呎，兩房一廳十分普遍。可能是城寨樓宇背靠背，不用打地基，也不用繳交差餉，租金較平之外，面積也可大些。

對外人來說，他們對九龍城寨的印象是髒和亂。一如上述電影描述的，黑社會分子在城寨內橫行無忌，黃、賭、毒無處不在，橫街窄巷好像迷宮，走在其中，頭上是雜亂無章的電線和水管（城寨內的電和水是從外面非法駁入），發臭的明渠令人作嘔。我在調查報告中曾引述當時一份英文報章對九龍城寨的報道：「這是一處滿載罪惡和邪欲的地方，黑暗的小巷永遠不見天日，住在那裏的好像等待死亡來臨。」這樣的描述真實嗎？我想這不過是外國人到訪九龍城寨一兩次後的觀感。

住在城寨的居民，雖厭惡城寨的髒和亂，但上世紀六七十年代的公共屋邨，情况不見比九龍城寨好到哪裏？我當時因工作經常到訪雞寮（即今翠屏）、牛頭角、黃大仙等公共屋邨；就算只走在屋邨的外圍，也常聞到惡臭，因屋邨的去水渠只鋪上鐵蓋，一旦淤塞便傳出臭味。况且垃圾房在每棟樓宇底層，垃圾常堆積如山。

黃賭毒 非九龍城寨獨有

九龍城寨的特色，就算在現代人心中，好像離不開色情場所、賭檔、販賣海洛英等的肆無忌憚。不過，這些特色是九龍城寨獨有嗎？那時候，我因工作到訪的公共屋邨，樓梯轉角處常見「道友」（吸毒者）「追龍」，屋邨的空曠地有人公然開賭，非禮事件見慣不怪。因此，黃、賭、毒並非九龍城寨獨有，上世紀六七十年代基層市民較集中的地區，例如官塘（觀塘舊稱）、深水埗、港島的灣仔，違法行為並不罕見。

九龍城寨又是否「三不管」？這裏真的全無法紀？我可以肯定地說，在1970年代初期，警察並非完全不管城寨內的違法行為。城寨內開業的診所，警察不會查察執業者的資格；偷竊搶掠如果涉及的金額不多，警察多視而不見；居民之間如有糾紛，警察會放任他們自己解決。不過如果事件弄至人命傷亡，警察必然介入。以上是我從裁判署警察口中得知的。此外，我相信九龍城寨可以容納黃、賭、毒等非法勾當，與當時貪污在警隊中盛行不無關係。

這樣，城寨居民對自身安全擔心嗎？擔心是有的，但他們知道城寨內的惡勢力不會「搞垮」自己搵食的地方。城寨如果不安全，誰還會入去「幫襯」那些「架步」？總言之，外人或許擔心「冇王管」，住在那裏的居民卻覺得亂中有序，於城寨居住可能比外面安全。順帶一提，因工作關係，我早認識城寨女傳道人潘靈卓（Jacqueline Pulltinger），她對傳教的熱誠令人欽佩；但她能夠在城寨「生存」，主要是由於她的英國人身分，惡勢力知道「對付她」沒有好處。

其實，城寨居民最擔心的是城寨發生火警，因為狹窄的街道妨礙救火，一旦自己的房子燒了，不僅沒有賠償，他們也不知到哪裏找到如城寨般這麼租金便宜、交通方面、地方寬敞的居所。而那時輪候公屋，等待十年八年十分平常。調查報告完成後，我總結說：「我們發現，九龍城寨居民的生活狀况，並非如公眾想像的這麼惡劣。事實上，他們與公共屋邨的居民有共同特質——他們勤懇地工作，掙取報酬維持自己和家人的生活；他們擔心失業、惡劣的居住環境和子女的教育。換言之，我們雖不否定九龍城寨存在各種罪惡（vices），但我們相信，住在城寨的居民與香港一般勞動階層並沒有分別。」

真誠告訴港人過去走過的路

最後，筆者想問的是：保留九龍城寨電影的佈景有意義嗎？我們不是已有九龍寨城公園嗎？那裏的城寨模型，及其他清拆時留下來的碑石，不是足夠我們對當日城寨情景的回憶嗎？坊間不是有眾多記述城寨歷史的書籍和舊日圖片嗎？電影佈景會增加市民和遊客對九龍城寨的認識嗎？

我認為更有意義的回憶，是藉着九龍城寨電影引發的熱潮，真誠地告訴市民港人過去走過的路，正如《獅子山下》所唱的，有唏噓、有歡笑。而九龍城寨居民所經歷的，如果有什麼啟發，就是港人為了生活，曾經忍受諸般辛酸和欺壓；惟為了自己和子女的未來，他們所能夠做的，是不懈地努力和奮鬥。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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