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陳帆川

陳帆川：媒體如何以新穎方式叫人課金

【明報文章】英國《衛報》是罕有地單靠讀者零碎捐款而收穫盈餘的國際媒體。它們數年前進軍美國，如今近三成捐款來自北美，其一年多之前才加盟的負責人直言：「我們籌集資金的方式，跟我以前做過的公司完全不同。」

該報在10年前全球媒體紛紛數碼轉型之際，認真研究應該實施「收費牆」還是維持免費。結果它們走上跟其他大媒體截然不同的路，堅持免費開放所有內容，對捐款的讀者沒提供任何優待，貫徹左翼理念，不讓深度報道成為有錢人的專利。

該報美國版董事總經理Steve Sachs接受資深媒體人Richard Tofel訪問時說，美國有深厚的慈善事業文化。據他們調查，當地近七成人願意付費看新聞，而英國僅得約五成。

不過當他2022年入主《衛報》開拓新市場時，還是對集團的收入分佈大感訝異。其他非牟利新聞機構近八成捐款均來自電郵宣傳，而該報的電郵收入僅佔7%，「我只想到兩件事：第一，天哪，我們93%收入來自網站，無人知道這是如何做到的；第二，電郵只得7%？開玩笑吧？它起碼要翻3倍。」

他說，該報編輯室對「賺錢」的承擔，也是同類媒體罕見。他們有一名資深編輯直接跟讀者盈利團隊對口，編輯部和商業部每天看報告，追蹤前一日的捐款數字，以及什麼文章和平台帶來最高收入。

《衛報》的募捐欄目

他們最成功的募捐產品，是名為「Epic」的通告欄，設在每篇文章末端，按讀者的閱讀習慣微調，花樣多變。欄頂顯示你在過去一年看了多少篇文，下面有幾段文字募捐，強調該報背後沒有財團，單靠讀者捐錢才能免費發布高質報道。「Epic」有時會變成「編者的話」，附上編輯大頭照，解釋他們最近忙什麼大新聞、拿了什麼新聞獎等。

Sachs認為，讀者不會理會業界面對的業內問題，例如facebook削減新聞派送、數碼廣告大跌等；要說服他們無條件支持，必須表達一個非常清晰的理念。另外，想要賺錢，首先就要捨得花錢，聘請專才管理整個募捐策略，而且要跟編輯室合作無間。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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