陳智傑：眾聲喧嘩 不如沉默是金？

資訊洪流下 從數碼世界抽身

如今舉目四看，人人皆有自己的「手機天地」，資訊洪流在人們低頭不語之中川流不息。然而，在低頭一族裏，可能已經有人感到物極必反，甚至「反璞歸真」。在學界的討論之中，有論者就漸漸關注是否有人嘗試由數碼世界抽身而出（digital disconnect）。

自上世紀80年代互聯網誕生以來，傳播科技理論便以「資訊高速公路」來形容網絡世界對社會資訊流通和傳播是何等重要——若趕不上這高速公路，便意味着落後於人、競爭力不足。及後的網絡社會理論，進一步闡述一個社會要如何成為世界資訊網絡的一部分，才能加入全球化的大家庭。

相反，假如因為科技落後、人為干預、市場力量不足、人才凋零等，而未能夠好好地跟全球的資訊網絡接上軌道，則個人、組織甚至是社會的競爭力，恐怕會追不上知識經濟的步伐。

在網絡社會的理論下，一個人或組織沒有接上資訊網絡，往往是數碼鴻溝（digital divide）的結果。財富分配不均失衡，是「社會階級差異」；數碼知識、資源、技術上的個人、組織或社會差異，便是「數碼鴻溝」。在數碼鴻溝的理解下，數碼知識和網絡既是重要資源，亦是一種社會權力；與之脫鈎，往往並非人們或組織的主動意願，而是在條件局限下迫於無奈的妥協。

故此在過往數十年的數碼政策，其中一個主要目標便是在發展智慧城市之時，亦要緩解數碼鴻溝所帶來的結構問題，令滯後於數碼時代的社群，至少都能亦步亦趨。而數碼教育的主要目的，亦是要培養下一代的數碼能力和素養，維持社會的競爭力。

喧嘩聲中 沉默可以令人舒坦

然而經過數十年發展，數碼世界和網絡社會亦漸漸對人類社會帶來不少挑戰。資訊爆炸，使部分人體會到資訊疲勞。大數據的運算加上人工智能，既讓我們感到未來世界的無限可能，但亦使人們有時對林林總總的消息、資訊甚至是詐騙「難分真與假」。

更令人感諷刺的是，數碼世界在推動人們的生產力時，亦放大了人性的弱點和黑暗。在以帳戶假名作為面具之下，惡意謾罵的成本大減；在社交媒體的龐大平台裏，人們總會找到與自己志同道合的小圈子去「圍爐取暖」；而網絡世界的表態壓力和杯葛威力，有時更甚於現實世界。

凡此種種，使如今與數碼世界「暫別」或脫勾，也許對精神健康或生活質素未必完全是壞事。在眾聲喧嘩中，有時沉默也是一種讓人舒坦的選擇，使自己遠離是非一點，減少被別人或人工智能推演法詮釋自己的機會。

暫別數碼世界 未必意味與社會脫節

從數碼世界抽身而出，方法很多：減少網絡對話、限制使用數碼平台的時間、回絕陌生人的「關注」和信息，以至是削弱自己的網絡「存在感」（不再放照片、不再更新動態、減少透露個人情緒等）。再進一步，便是刪除數碼身分，又或不再以數碼身分討論公共事務。要抽身而出，也要注意一些數碼條件：有些社交平台隱密度高，有些則不然；有些演算法傾向「圍爐取暖」，有些則是讓人們廣交職場、專業或公共領域的朋友。

暫別或告別數碼世界，並不一定意味當時人與社會脫節。人們大可從大眾媒體和新聞平台繼續接收社會消息，觀察輿論走向。

時代變，人們傳播信息的方式也會轉變。數碼世界日新月異，人工智能更是新鮮刺激。不過，傳播資訊的選擇權，相信始終仍在人們手中。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]