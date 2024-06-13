羅健熙：港大風波——「管治」不止關乎是否有權

懸疑，是因為他們不像之前中大校董議員對中大校長段崇智及其副校長般，中大那邊目標清晰，市民看得明白；港大這邊，市民缺乏背景資料，而交鋒的兩人本來又看來是來自同一陣營，究竟因何事會弄得如此白熱化，實在耐人尋味。

難得地，感到不明不白的，看來也不止市民。政府對於港大的情况也好像未能掌握，沒有「押注」任何一方；但大學校長與校委會主席的衝突要勞煩特首公開做「和事老」，還竟然不給任何面子，在與特首見面前後繼續吵罵，你出個聲明，我出個回應，措辭亦愈加強烈，蔚為奇觀。本周二政府宣布成立小組「調研」、「協調」；兩人會否因此收斂、收口，尚待觀察。

港大變泥漿摔角場

我是港大畢業生，雖然過去10多年經歷種種不同風波，對這「母校」已持續失望，但既是畢業生，也總會關心它的名聲。最近的發展把港大變成泥漿摔角場，也真超出我的想像，突破底線。

張翔於2018年經校委會通過聘任並簽約5年，接替馬斐森出任港大校長；2021年獲校委會一致決定延長合約5年至2028年，校委會時任主席李國章對其稱讚有加。王沛詩2017年開始擔任港大校委會成員，於2022年1月接替李國章任校委會主席。張翔獲校委會一致延任5年時，王沛詩已是校委會成員。

兩人衝突浮面，是在去年底。多宗針對張翔的告密資訊出現，校委會成立專責小組跟進調查；同時亦有傳言指兩人對大學管理的想法不同，有人建議設立「校委會主席辦公室」等，王沛詩接受訪問時否認。經過半年調查後，今年4月小組認為「不足以確立」對張翔的指控；張翔隨即發聲明表示「還我清白」。怎料，隨後又爆出校委會疑似繞過校長委任多名暫任副校長的風波，張翔稱事前不知情、校委會不符程序；王沛詩指校委會有權任命，各執一詞。

經幾天醞釀，張翔陣營似乎得到一些建制派頭面人物加持，羅范椒芬、蔡素玉、張家敏等發出給特首的公開信，指他們對王沛詩的管理能力失去信心；校委會成員之一的石禮謙，亦明言反對校委會向全校師生校友發出指控張翔管治下「不符程序、不合常規現象」的電郵。

王沛詩畢竟是立法會建制派「班長」廖長江的妻子，又身負幾個重要公職（例如監警會主席、最低工資委員會主席等）。羅范椒芬、蔡素玉等如此直接和嚴重的批評，不能輕看。有趣的是，相關各方都說自己是為了香港大學、是為了大學的管治；校委會的電郵更煞有介事地說不是因為「私人恩怨」。

以「管治」為名的舉措

這個年頭，常常都聽到人說「管治」。由港協暨奧委會及旗下的體育總會，到港大、中大，到社工註冊局，不同的新聞中都時常聽到，好像香港很多地方都有「管治」問題般。是的，每個機構都必定可以找到很多可以持續改善管治的地方，也因此總是可以找到大量問題去指控別人。但例如港大這次爭議，市民是否真的相信是因為雙方都很重視「管治」，而與對方起衝突？

而且，以「管治」為名，卻又做出一連串看上去也嚴重影響機構管治的舉措，例如中大3名議員校董在被指不尊重校方、又引來其他持份者質疑聲之中，照舊提出校董會改革方案予立法會通過；或港大校委會據稱自行委任暫任副校長，而未與校長協調等。這些做法，跟良好管治均背道而馳。

或許他們都覺得過程不重要，結果才是王道，而且他們「有權」這樣做。但「管治」從來都不止是有沒有權的問題，這個只是最低層次的基本條件。在社會管治與機構管治當中，除了沒有越權，如何確保程序公義、尊重不同持份者、充分討論、公開透明問責等，都是不能或缺的元素，否則不論結果如何都無法取信於人。就算假設校委會對張翔的指控都是真的，這次的處理也賠上了校委會和學校聲譽，也同樣地將校委會低下的管治能力展現人前。

政府能否拆局 或成管治能力縮影

我對於政府委派「調研」、「協調」小組，無很大期望。港大兩人都是有社會地位的成年人，他們若要停止泥漿摔角，根本不需靠人提醒；寸步不讓是他們有意識的選擇。至於校委會內其他成員的取態也同樣耐人尋味，我亦希望聽聽他們對此事的理解和做不同決定的理據。當然，礙着公眾觀感和政治壓力，雙方或許都要配合，暫時把事情壓下來，惟這種「畀面派對」式的停火，完全無助未來的大學管治；勉強把他們都留在各自的崗位上，只會為未來衝突埋下地雷。

張翔的合約到2028年；王沛詩的校委會主席任期雖然只至今年底，但過去通常未滿6年均會續任。政府是否可成功拆局，或許亦會是其管治能力的縮影。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]