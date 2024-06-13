明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
羅健熙

羅健熙：港大風波——「管治」不止關乎是否有權

【明報文章】港大最近成了新聞焦點：校長張翔與校委會主席王沛詩的衝突愈加劇烈，兩人毫不忌諱。難聽點說是撕破臉面，公開互相批判（鬥？），成為很多人眼中十分懸疑的情節。

懸疑，是因為他們不像之前中大校董議員對中大校長段崇智及其副校長般，中大那邊目標清晰，市民看得明白；港大這邊，市民缺乏背景資料，而交鋒的兩人本來又看來是來自同一陣營，究竟因何事會弄得如此白熱化，實在耐人尋味。

難得地，感到不明不白的，看來也不止市民。政府對於港大的情况也好像未能掌握，沒有「押注」任何一方；但大學校長與校委會主席的衝突要勞煩特首公開做「和事老」，還竟然不給任何面子，在與特首見面前後繼續吵罵，你出個聲明，我出個回應，措辭亦愈加強烈，蔚為奇觀。本周二政府宣布成立小組「調研」、「協調」；兩人會否因此收斂、收口，尚待觀察。

港大變泥漿摔角場

我是港大畢業生，雖然過去10多年經歷種種不同風波，對這「母校」已持續失望，但既是畢業生，也總會關心它的名聲。最近的發展把港大變成泥漿摔角場，也真超出我的想像，突破底線。

張翔於2018年經校委會通過聘任並簽約5年，接替馬斐森出任港大校長；2021年獲校委會一致決定延長合約5年至2028年，校委會時任主席李國章對其稱讚有加。王沛詩2017年開始擔任港大校委會成員，於2022年1月接替李國章任校委會主席。張翔獲校委會一致延任5年時，王沛詩已是校委會成員。

兩人衝突浮面，是在去年底。多宗針對張翔的告密資訊出現，校委會成立專責小組跟進調查；同時亦有傳言指兩人對大學管理的想法不同，有人建議設立「校委會主席辦公室」等，王沛詩接受訪問時否認。經過半年調查後，今年4月小組認為「不足以確立」對張翔的指控；張翔隨即發聲明表示「還我清白」。怎料，隨後又爆出校委會疑似繞過校長委任多名暫任副校長的風波，張翔稱事前不知情、校委會不符程序；王沛詩指校委會有權任命，各執一詞。

經幾天醞釀，張翔陣營似乎得到一些建制派頭面人物加持，羅范椒芬、蔡素玉、張家敏等發出給特首的公開信，指他們對王沛詩的管理能力失去信心；校委會成員之一的石禮謙，亦明言反對校委會向全校師生校友發出指控張翔管治下「不符程序、不合常規現象」的電郵。

王沛詩畢竟是立法會建制派「班長」廖長江的妻子，又身負幾個重要公職（例如監警會主席、最低工資委員會主席等）。羅范椒芬、蔡素玉等如此直接和嚴重的批評，不能輕看。有趣的是，相關各方都說自己是為了香港大學、是為了大學的管治；校委會的電郵更煞有介事地說不是因為「私人恩怨」。

以「管治」為名的舉措

這個年頭，常常都聽到人說「管治」。由港協暨奧委會及旗下的體育總會，到港大、中大，到社工註冊局，不同的新聞中都時常聽到，好像香港很多地方都有「管治」問題般。是的，每個機構都必定可以找到很多可以持續改善管治的地方，也因此總是可以找到大量問題去指控別人。但例如港大這次爭議，市民是否真的相信是因為雙方都很重視「管治」，而與對方起衝突？

而且，以「管治」為名，卻又做出一連串看上去也嚴重影響機構管治的舉措，例如中大3名議員校董在被指不尊重校方、又引來其他持份者質疑聲之中，照舊提出校董會改革方案予立法會通過；或港大校委會據稱自行委任暫任副校長，而未與校長協調等。這些做法，跟良好管治均背道而馳。

或許他們都覺得過程不重要，結果才是王道，而且他們「有權」這樣做。但「管治」從來都不止是有沒有權的問題，這個只是最低層次的基本條件。在社會管治與機構管治當中，除了沒有越權，如何確保程序公義、尊重不同持份者、充分討論、公開透明問責等，都是不能或缺的元素，否則不論結果如何都無法取信於人。就算假設校委會對張翔的指控都是真的，這次的處理也賠上了校委會和學校聲譽，也同樣地將校委會低下的管治能力展現人前。

政府能否拆局 或成管治能力縮影

我對於政府委派「調研」、「協調」小組，無很大期望。港大兩人都是有社會地位的成年人，他們若要停止泥漿摔角，根本不需靠人提醒；寸步不讓是他們有意識的選擇。至於校委會內其他成員的取態也同樣耐人尋味，我亦希望聽聽他們對此事的理解和做不同決定的理據。當然，礙着公眾觀感和政治壓力，雙方或許都要配合，暫時把事情壓下來，惟這種「畀面派對」式的停火，完全無助未來的大學管治；勉強把他們都留在各自的崗位上，只會為未來衝突埋下地雷。

張翔的合約到2028年；王沛詩的校委會主席任期雖然只至今年底，但過去通常未滿6年均會續任。政府是否可成功拆局，或許亦會是其管治能力的縮影。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]

上 / 下一篇新聞