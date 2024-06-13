盧文端：盡快平息校政爭議 維護港大聲譽和香港利益

本人的基本看法有4點：其一，港大校政風波已經對港大聲譽和香港利益造成傷害，這是特區政府不能接受的，相信也是中央不願見到的；其二，香港正面對外部勢力的種種惡意攻擊，港大校政風波必須盡快平息，不能被人利用，妨礙香港穩定大局；其三，特區政府成立調研小組，顯示事件已經提升到有效管治的層面，如果有人不配合，就是跟特區政府對着幹，這是不能允許的；其四，衷心希望各持份者以大局為重，切不可再火上加油，而應攜手合作、解決問題、理順校政，讓港大繼續向前發展、再上新台階。

不能允許與特區政府對着幹

港大校政爭議已持續一段時間，不但港大師生、校友為之憂心不已，社會各界亦極之擔心損害港大校譽。港大不單是香港的最高學府，更是香港的驕傲——本月初國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布的「2025年QS世界大學排名」，港大位列第十七位，創下港大與香港歷來最高名次，充分體現香港高等教育的成績和優勢。這是一代又一代港大人拼搏奮鬥的功勞，也是港大管理層與校委會共同努力交出來的成績單，更是香港人一直呵護支持的成果。

行政長官李家超身為港大校監，對於港大校政風波高度重視，此前已經親身約見港大校長張翔和校委會主席王沛詩，提醒良好溝通和互相配合的重要；並指出政府資助大學是有要求，必須以大學利益為首要考慮。現在，特區政府成立調研小組，希望釐清事實、研究處理方法，有理有據，非常必要，體現了特區政府積極、有為、實幹的施政作風，值得肯定和支持。

這次政府成立調研小組並提出3個目標：（1）釐清事實及了解各方問題；（2）協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；（3）按調研情况提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議。

這3個目標清晰明確，出發點都是為了維護港大聲譽和香港利益，所有有關人士都有責任全面配合，不可自行其是、故意阻礙；否則，就是衝撞特區政府的管治權威，就是與特區政府對着幹，就是跟香港利益對着幹。

當前香港面對非常複雜的環境，一些西方勢力不斷攻擊香港的獨特優勢，在金融、司法等領域，已屢屢遭受別有用心的抹黑。如果港大風波被外部勢力利用，攻擊香港在教育方面的優勢，令親者痛、仇者快，破壞香港由治及興的穩定局面，那麼，對港大風波負有責任的人士，會變成香港的「罪人」。

必須指出的是，任何人都沒有資格和權力，以一己之見損害港大聲譽、妨礙社會穩定大局；不能允許任何人將自己的利益和面子，置於港大聲譽和香港利益之上。

相信中央不願見到校譽受損

這次港大校政風波，不僅李家超特首特別重視，相信中央有關方面也非常關注。原因很簡單：香港高等教育不單是香港引以為傲的「金漆招牌」，更是香港的核心競爭力之一。在教育質量、基礎研究、國際聯繫以至學術排名上，香港高等院校在全球都具有很強的競爭力，為香港和國家培育了大量人才。在香港加快融入國家發展大局、積極參與發展新質生產力的大背景下，香港高等教育將可發揮重要的作用。

而且，「十四五」規劃支持香港建設「八大中心」，亟需高質量人才和高水平的研究配合，香港高等院校角色舉足輕重。港大更是香港高校界的領軍人物，中央自然不希望見到港大陷入校政風波之中，損害校譽和形象。

香港當前的重中之重，是拼經濟、謀發展，全力推進由治及興。然而，港大校政風波與香港大局背道而馳，與香港民意背道而馳，與香港利益背道而馳。社會各界都期望有關各方應愛惜羽毛、相忍為港，支持配合調研小組的工作。我們也相信調研小組能夠找出真相、完善管治，令風波早日平息，讓港大可以集中精力做好教學研究，為香港、為國家做出更大貢獻。

作者是第十屆中國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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