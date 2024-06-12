周棨洭：點對點交通未來發展：傳統的士去與留？

事實上今日的士與網約車之爭裏，最大爭議是牽涉到牌主利益。據香港的士交易所數據，的士牌價從2015年中的723萬元，已跌至最新的307萬元。有的士群組盛傳的士牌已跌穿300萬元，甚至250萬元也無人承接。的士牌照處於已經「炒燶」的狀况下，同時面對不可抗逆的網約車市場發展，究竟政府會否出手拯救？在現時庫房緊張的時候又如何拯救？

傳統的士服務質素參差，一直為人詬病；政府將推行專營的士，以車隊制方式，透過車行推動提升的士服務質素。推行專營的士是政府對的士業界之「最後通牒」，未來網約車的管制是嚴打或放寬，取決於專營的士車隊組成後，的士服務於短期內有否明顯改善。

「不可抗逆」的網約車市場

發展網約車市場在國際上大勢所趨，不論是本地乘客還是國際旅客，基本上都已習慣用網約平台叫車。再者，網約車市場的發展，與新能源汽車等高科技產業息息相關，當中無人駕駛車輛已在某些國家及地區發展起來，網約平台是無人駕駛車輛不可或缺的部分。不能忘記的是，國家給予及付託香港發展成為國際創科中心，香港是否有能力否定網約車市場的發展呢？

就現時網約車平台，法例上未有任何管制措施，包括近期「放蛇」行動都只影響平台上的司機，反映現時對於規管網約車平台的立法有較急切需要。筆者建議網約車平台必須向政府申領牌照，令當局能有效對平台提供的服務、價錢及旗下汽車，在公共交通安全等方面作規管。

網約車大都只向運輸署作一般普通私家車輛登記，未必符合商用車輛的驗車標準，及未受商用車和第三者保險保障。以往的士均有指定品牌及型號，因此相對容易做標準化的汽車檢驗；網約車則未有指定車款。因此於執行上，筆者認為政府可仿效其他類近本港情况的國家及地區的實施辦法。

的士業應棄舊思維

的士司機須通過資格考試，當中地方及路線試題亦相當嚴格；網約車司機則未經任何測試，對於經正常程序之的士司機不公，市民也相對較沒保障。故筆者建議，政府可將現行的士司機牌照合併為的士及網約車司機牌照，現行的士司機可直接免試取得駕駛網約車資格，而其他網約車司機則需參加考試，及格後方能駕駛。

總言之，筆者認為的士業界確實對香港過往數十年的公共交通運輸有重大貢獻，其需要蒙受重大損失，確實不是社會希望看到的；但同時業界應團結起來，摒棄舊思維，共同努力，以「以客為本」精神服務大眾。若放寬網約車管制，的士牌價無可避免會下跌，但政府的角色及責任，是否應該幫投資者托價保值？而托價保值又是否對公眾利益有其必要？值得社會深思！

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

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[周棨洭]