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劉銳紹

劉銳紹：六月飛霜因鄒衍 四面湖光絕路岐——用平常心觀察不敏感的「六四」35周年

【明報文章】六月飛霜因鄒衍

四面湖光絕路岐

三萬里河東入海

五月人間膏火煎

這是借《史記》、張蠙（唐）、陸游（宋）和釋正覺（宋）的作品而成的集句詩，藉以悼念「六四」35周年。首句的鄒衍是戰國齊國人，應邀助燕昭王治國，但因讒言下獄，傳其哭聲引致六月飛霜；第二句的「岐」通「歧」，傷痛美景成為絕望歧路；第三句來自愛國文人陸游，隱喻壯志入海；第四句是佛界悲天憫人之語。只要抱着平常心、同理心、冷靜心和毅恒心，悼念「六四」是人之常情，並不敏感，泰然處之即可。

（1）反應過敏 只有反效果

──今年「六四」承接過去幾年收緊，令人感到政治氣壓低處未算低。容或官方認為有其需要，因外界關注黎智英案，47人初選案部分被告正在候判，還有「小彤群抽會」案（《基本法》第23條通過後首例），所以「敏感」。不過，可以有減低敏感的處理方法，例如決定何時立案。也許官方要突顯政治張力，於是，客觀效果不是淡化敏感，而是激化敏感、刺激民情。

──官方表示市民仍可悼念「六四」，但不能煽動仇恨和不滿。可是悼念與「煽動」的界線和話語權只體現官方權力，無法自由地體現公民權利。再看內地，官方在「六四」後一年就由「觀察反應」變為禁止悼念，對「六四」死難者家屬的壓力隨來。香港日後在「兩制」下悼念「六四」的空間如何？有待觀察。

──近年官方敏感性大增，市民反應則更成熟，平靜待之，心熱相傳，以柔對剛，反而突顯官方「為需要而動」。既然如此，官方不宜趁勢加壓，相反應伺機減壓。

──只要實事求是看問題和努力解結，「六四」並不敏感。其實不同年份的「六四」，也發生過跟中共有關的事情。1919年6月2至4日，北洋政府在「五四運動」後發動第二次鎮壓和大搜捕，當時中共還未成立，但後來成為創始人之一的張國燾和黨員夏秀峰（「五四」學運領袖）均因「演說、抗議和思想」等罪被捕（詳見葉曙明《重返五四現場》）。1925年6月4日，共產黨人瞿秋白（後來被蔣介石下令槍決）在「五卅慘案」後創辦中共第一份日報，名為《熱血日報》（與香港年前出現的《熱血時報》只是一字之差）。歷史何其巧合，只是角色轉移，令人感慨。關鍵是掌權者能否努力避免重複痛苦的歷史？才能真正的興利除弊。

（2）神經過敏的連鎖效應

──官方收緊，往往製造更神經質的效應。請先看我的詩：

念恩猶重俠女風

梅枝傲雪映天宮

艷顏絕代胭脂扣

芳華續世女兒紅

同舟失卻嬌銀杏

翁家再現俏黃蓉

美譽豪情驚天地

玲玉傳聲萬古通

此詩每行首字，連起來是「念梅艷芳同翁美玲」。有建制派朋友看了，馬上罵我「兩大罪狀」：（一）「俠女風」、「傲雪映天宮」實是故意引人記憶梅艷芳反對「六四」鎮壓；（二）「同舟失卻嬌銀杏」有「舟」、「杏」、「同」3字，實是隱喻鄒幸彤，替她鳴冤。

我失笑了，平心靜氣地說：翁美玲是演活女俠黃蓉的藝人，但芳華早逝，其家人把她生前的畫拍賣籌款，我請梅艷芳作為首位買畫的善長，才會寫下這詩。當時還未發生「六四」，我更不認識1985年才出生的鄒幸彤，怎可能提早寫詩暗喻？「同舟失卻嬌銀杏」，是指演技好的藝人隱退，藝壇失色；若硬要說是誰，那就說黃杏秀和蘇杏璇吧。

──我談及此事，只想說明官方的「戰鬥思維」經常在日常生活中製造無端糾紛和爭議，就像中上環輝煌快餐店的「塗鴉事件」一樣。所以，官方必須「上樑正」而避免「下樑歪」。

（3）如何處理新舊態勢

──上述例子說明，中國政治的規律和文化仍未與現代化社會趨同。「上有好者，下有甚焉；上有精神，下有精神病；上級打噴嚏，下級當地震」，這些都是自製病情。到底是上級壓力導致下級反應過敏？還是下級因素加劇上級緊張？我想，兩者都有，形成上下交替地向下旋，死結因而更牢。

解決這問題，重點是上級認清方向和改變。過去35年，官方對「六四」的定性一度由「反革命暴亂」改為「政治風波」，但在2021年又升級為「嚴重政治風波」。定性按時勢而變，外界如何建立信心？

──有言論認為學生和群眾在「六四」前不懂進退，錯失很多機會。但官方何嘗不是如此？還封殺了很多契機。如今不妨再提解結建議，官方不要再讓良謀善策在指縫中溜走了。例如，《光明日報》前記者戴晴曾提出類似南非消除種族仇恨的「真相與大和解」；內地學者提過包括「階段民主論」的八大民主學說；我也提過「先行照顧死難者家屬」（詳見本版2022年6月1日〈六月孤魂無處訴 四時花草有恨凝〉和2023年6月7日〈淚煎血煉炎黃骨 雨潦風熬大地情〉）。容或官方有其考慮，但難道真的沒有半點建議可用嗎？

──有言論指現時國際形勢複雜，外國加速顛覆中國。我不一概否定此說，惟必須分清：內地和內部窒礙才是「六四」未能解結的主要原因，外國勢力只是趁機漁利的次要問題。倘抓小放大，或以小掩大，甚至借外打內，不是捨本逐末嗎？還會頭重尾輕和增加內耗，以致危如累卵，外國勢力不是更開心嗎？

──按目前情况，「平反六四」短期難以實現，但要撲滅「六四」的記憶和影響也不可能。有關方面大搞「冲喜活動」，也抵不過民間悼念「六四」的心內情懷。這種態勢將維持下去，要數以年代計算，再視形勢而定。

──悼念「六四」的公開和集體活動在港被禁，但必然和已經出現「槌擊水濺，遍地開花」效果。英文版的「六四」話劇《5月35日》已在外國公演。在台灣和海外悼念「六四」的活動更多，以英國為例，過去只在少數大城市出現，如今已擴展到約20個大中城市（因已有港人組織），規模不一，卻語境相同。這有如當年中共黨員被國民黨打壓時跑來香港，繼續發揮文化先鋒作用。歷史重演，地點不同而已！

可見，增加器量，解結為上。不再六月飛霜，否則四面楚歌！不要六神無主，否則四大皆空！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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