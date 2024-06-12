明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
張炳良

張炳良：範式須變（二）：一國兩制怎樣走下去？

【明報文章】2019年動亂至今近5年，香港實行了新的政治秩序，惟未完全走出陰霾，不少人對前途心有忐忑。國家主席習近平2022年「七一」重要講話強調，必須長期堅持一國兩制，並保持香港的獨特地位和優勢，拓展國際聯繫。這既不讓人就2047年「50年不變」後怎麼辦大做文章，也否定了香港特區進入「一國一制」的論調。

一國兩制不變，但基礎已不同；舊矛盾仍在，又添增新變數。美中角力及中西衝突的地緣新常態下，香港命運緊扣國家，備受西方邊緣化。往下去究竟是無可奈何的，還是朝氣勃勃的「一國兩制2.0」？

變與不變

一國兩制原建基於延續回歸前香港已知、已有的一切，並大抵上寫進《基本法》，獲廣泛（包括國際）認同，「不變」的論述突出。從國家全局看，代表矛盾統一下的制度創新，若「兩制」良性互動，能釋放無限的活力和可能性想像，有利國家的改革和現代化發展。

但不變之中仍需有變——去除殖民地心態，建立結合本土承傳及國族認同的特區「香港人」身分，並具長遠視野推進經濟轉型、發展社會與文化特色。任何城市均不能固化，因社會和經濟會老化，也須追上時代和回應外圍形勢。可是回歸後香港保守有餘而想像不足，未有好好把握創制空間，不善於變。

不少人停留於回歸前的管治及發展邏輯，以為「凍結」過去就能繁榮永續，於變與不變之間猶豫徘徊；部分人「怕失去」的心態嚴重，輕易懷疑「變」有陰謀。基本法被看成束身衣而非與時並進的「活憲法」，須打破的不單是利益的還有思維的藩籬。

回歸已逾四分之一個世紀了，經歷超過一代人。今天大環境不若從前，主旋律已改，中央官員要求特區管治者「思變謀變應變求變」。社會上亦已接受「變是硬道理」，尤其是政治和國安方面，卻又怕矯枉過正，致「嬰兒跟洗澡水一同倒掉」。也有人怕只按官意不求民意，或只顧短利而忽視長遠。

所以，變要有道——什麼堅持不變？哪些需變（以利發展、得民心）？變需底氣，亂後尤需整合分裂的社會，求同存異，凝聚動力。變乃求革新，故需有完整的改革論述，準確認清（再認識）當下香港的強弱機危，明白民之所求所憂，並把握好平衡的藝術，特別是站穩國家與擁抱國際之間，以及維護國安與保障自由人權之間。過猶不及，水清則無魚。

如何兩制

兩制有別，必存張力。回歸早期港人多視「兩制」為壁壘，在「井水河水互不侵犯」的簡化比喻下，與內地／國家似互不相干。這既不符憲政現實，也無助於鞏固香港在國家整體發展中的角色，只以香港為中心，視融合為功利，而忽略榮辱與共的有機關係，讓內地感到「主權回歸，人心尚未回歸」。

中央原對香港抱有信心和信任，但經歷基本法第23條初次立法失敗、普選爭議擴大、議會政治惡質化，以及本土分離主義抬頭，愈來愈擔心香港亂、不愛國。特區民主與愛國本可相輔相成，卻被處對立。與內地融合乃必然趨勢，可互利互補；但香港經濟轉型乏力，日趨依賴中央惠港政策，並過於靠「北水」及內企內客去支撐局面。

主流論述接受「經濟一國」，但仍有人以為經濟與政治可簡單切割，以為高度自治則中央不管（甚至不能管）香港。當然，若香港治理得宜、經濟頭頭是道、社會不出亂子，中央也不用去細管，惟實情卻每况愈下。且內地經濟崛起及外在形勢劇變下的板塊移動，已使「兩制」關係的基礎異於回歸時。

2019年動亂乃內外矛盾和潛在情結的一次大爆發，破壞力強，原來想像的港人治港及民主實驗失敗了。中央不再相信只靠港人能夠治好香港，運用其全面管治權。「一國兩制2.0」下對高度自治的考驗，不單在於中央用權和介入的分際，更在於逆境當前香港能否維持獨特、善用另制空間、敢為天下先、敢做弄潮兒，在經濟及社會治理上再放異彩。

過去香港處處參照英美，現以內地為師之風漸盛。他山之石，可以攻玉。但香港始終乃複雜的城市（中聯辦首任主任姜恩柱曾形容為「難讀的書」），不能硬搬外來的一套，必須發展配合本土條件的發展模式。關鍵在於如何港人治港，決定於人的因素。

身分焦慮

回歸後香港一直受身分政治所困擾。一些人尤其新生代，對「一國」觀念及「兩制」張力尚未適應，感到不自在，有時顯得傲慢，有時感到徬徨。部分港人客體心態未改，對於融入國家，有時流於表面。亂後中央首重國家及政權安全，愛國及國安乃基本盤；但單此兩條，不足以使香港由治及興、能內地城市所不能。香港是靜下來，惟氛圍繃緊，不利於發揮敢闖敢想之活力。

不少評論着眼於港人相對於內地的身分焦慮。其實內地新生代何嘗不是以跟早輩不一樣的他者觀，去看香港這片國家異土。今天內地年輕世代的中國想像，是富起來、強起來的國家；而香港新生代經歷的，是由盛世走向平凡的城市。鋒芒漸失、價值感滑落之下，港人身分更趨迷惘，由自大走向自卑。近年「小香港」情結作祟，有待走出自信危機。

2019年很多青年反政府、反體制，須好好檢討動亂的深層因由以助解結，並吸納曾經激進的青年。新世代仍存猶豫，也在思考。據香港青年協會《香港青年趨勢分析2023》，近年受訪青年對一國兩制有信心的比率有所回升，但至2022年仍只達37.7%，視個人自由重於社會秩序的升至44.4%；其「青年創研庫」新近調查發現，近七成受訪青年認為國家發展與自己相關，不過仍有41.7%自評為「旁觀者」。

移民潮再起，政府向外搶人才、吸勞工，人口結構在變，影響不止生產力，也及社會面貌和心態，進入新的過渡。留下的遠比離開的多，移入者料多不止當過客。若能夠像從前香港般來自五湖四海皆一家，共同拼搏開拓，具自信塑未來，香港會另有一番天地。關鍵在於促進「持份者社會」，既拼經濟也不忘民主建設，擴大參與，強化歸屬感。

香港作用

歷史上香港的命運從來離不開中國。英治後期港人善於走位、搞掂（「can do」），創出不少港式傳奇。香港特區本乃一國兩制的亮點，其「存在」意義（raison d'être）體現於華洋混體（hybridity）、中西中介、企業精神、自由開放、聯通世界、海納百川之特色，發展出超乎比例的體外經濟和文化力量。現處轉折，這些元素仍否重要、能否持續？

重振香港，一切不能想當然，或無可奈何而為之；需韜光養晦、精心經營、解放思想、調動各方積極性，思考長期的追求。若消費北上、經濟讓北水主導乃加強融合下的現實，那香港之所長及為國增值之處（內地城市難以取代）何在？香港要打破依賴，憑競爭力和治理表現，去展現一個與內地制式不同、絢麗多姿、面向世界的前沿都會，這樣才值得內地人常來感受不一樣的特區氛圍，做到終極的「香港無處不旅遊」。

中央不會讓一國兩制失敗，必支撐香港。香港的經濟未來看國家經濟長遠前景；中國經濟盛衰關乎全球發展，目前之失衡待政策調整到位終會過去，中西制度衝突須找新的均衡。香港經濟上不會「玩完」，但要贏得世界重視，就要展示乃背靠而非只依附內地經濟，具固有優勢且助中國大陸發展與開放，重建使命感（purposefulness）。

金融股匯、創新科技、資產管理、國際盛事等固可矚目；但香港的內涵吸引力，仍須繫於尚自由、跨文化、五光十色、不單一化、中外匯聚，不單是國際金融中心，也是百花齊放的思想資訊樞紐，最大挑戰乃在地緣對立中尋找「再中介」角色。這個中介性不是承接英治時期的立足西方世界而連接中國大陸，而須植根於現代化中國而善於連接世界，明白國家，也了解世界。

一國同源，兩制分異統一，「港人治港」不是一般的城市管理。一國兩制如何走下去，端賴國家意志，也決定於港人的生活態度。

（編者按：上篇刊2024年5月6日《明報》）

作者是前運輸及房屋局長（2012-2017）、香港教育大學前校長（2008-2012，時稱香港教育學院），現為教大公共行政學顧問

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張炳良]

上 / 下一篇新聞