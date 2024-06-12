與其耽溺於過去，對在香港的我們而言，更重要是秉持承擔，續向前行（to move forward with commitment）。

《港區國安法》中列明，法院有依法維護國家安全的責任（duty）。同時，法院有責任依據法律公平公正、無畏無偏地審理案件（包括涉及政府的案件），也有責任維護個人權利和自由。

我們應該有充分的信心，在首席法官張舉能的領導下，法院將繼續有效地履行其職能。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；文章標題為本報編輯所擬，文內重點黑體為本報編輯所加）

作者是香港終審法院首任首席法官（1997-2010）

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[李國能]