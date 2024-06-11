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狄志遠、黃俊瑯

狄志遠、黃俊瑯：網約車合法化 重塑智慧出行藍圖

【明報文章】政府早前表示正積極研究網約車合法化問題，預計今年7月公布初步調研結果，並於2025年上半年展開公眾諮詢，聽取各方意見之後制訂網約車規管方案。

政府應順應「智慧交通」大勢

網約車服務在香港已成氣候，有傳媒做民調，結果顯示86.7%受訪市民支持引入網約車平台；亦有媒體民調顯示92.7%受訪者支持Uber，反映出市民對網約車服務有殷切需求。

面對與日俱增的市場需求，香港的網約車政策亦需與時並進——政府應當順應「智慧交通」發展大勢，以改革創新精神，建立網約車行業監管體制，在維護公共利益的同時，為網約車營造良好的發展環境，推動行業規範有序發展。

在網約車牌照管理方面，當局應堅持「控制總量、逐步發放」原則，按照市場需求和行業發展狀况，合理地批出牌照，避免一次過大量發放對傳統的士行業造成太大衝擊。同時，政府應嚴格禁止網約車牌照買賣及轉讓，杜絕炒賣行為，確保牌照用於正常營運，避免重蹈現時的士牌價炒賣之覆轍。網約車牌照的投放，應在兼顧各方利益的基礎上循序漸進，既向傳統的士提供緩衝期，又為網約車合法營運預留空間。

在發展網約車的同時，政府亦可同時發展交通配備：

（1）建議將環保智能化和無障礙出行，作為網約車重點發展方向。截至2023年4月底，全港有18,163部的士，其中純電動的士僅5輛，佔比不足1%。為響應香港力爭2050年前實現碳中和的目標，政府應在網約車發牌、費用優惠等方面，對新能源車型給予適當政策傾斜。借鑑內地經驗，2023年大陸超過38%的網約車是電動車，新增新能源網約車達到74萬輛，佔全年新車總量87%。香港應該鼓勵網約車平台選用新能源車輛，創建綠色低碳的智慧出行。

（2）政府應重視無障礙出行服務。2021年香港65歲及以上人口達到145萬，佔總人口20.5%；預計到2046年，這個比例將上升至36%。目前，在香港逾1.8萬輛的士當中，可供輪椅上落之無障礙的士有4697輛，佔比25.9%。相比之下，倫敦、悉尼、紐約等國際都會之無障礙的士比例普遍更高。紐約市更承諾把50%的士改為可供輪椅上落，並提供相關培訓。香港應該汲取先進城市的經驗，在網約車發牌、營運補貼等方面，對無障礙車型給予更多支持。

完善法規 保障權益

保障網約車司機權益，對行業健康發展至關重要。特區政府應完善相關法規，明確規定網約車平台須向司機提供勞工保險、繳納強積金等配套政策，在勞資關係協調中尋求利益平衡點，建立和諧穩定的行業生態。

隨着5G、人工智能等新技術的廣泛應用，「智慧交通」已成為全球城市的發展共識。然而，香港在「智慧交通」基礎設施建設方面，還有待加強。目前，香港平均每9.7輛電動私家車爭奪一個公共充電樁，且缺乏專門的網約車落客點，導致接載乘客時經常需臨時在路邊停靠，影響交通秩序。

政府應高度重視網約車基礎設施不足的問題，加快在主要交通樞紐、商業區、旅遊景點等場所，設置網約車專用上落客點，並在停車場等地方增加充電樁，為網約車的優質發展提供有力支撐。

總括而言，改革網約車管理是順應「智慧交通」發展大勢的必然選擇。特區政府應按香港實際情况，廣泛凝聚社會共識，在控制總量與逐步開放、鼓勵創新與依法管理之間取得平衡，以智慧規管，打造開放包容的點對點交通發展環境。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、黃俊瑯]

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