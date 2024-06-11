林緻茵：要提振消費，「今時今日只靠禮貌不足夠」

不過，旅客在選擇目的地時，「該地方的人有沒有禮貌」，是多重要的考慮因素呢？學校教導小朋友要有禮貌，似乎是最基本的教育。這種正規教育是長年累月的，肯定比起為期幾個月的禮貌運動有效。那麼，用了這1.35億元之後，我們應期望帶來哪些改變？

禮貌對旅客來說多重要？

「全城禮貌運動」的源起，似乎是針對兩個問題：第一，愈來愈多港人北上消費後大讚體驗好，有到深圳消費的朋友就說，一枱客有兩個侍應「服侍」，讓人賓至如歸；第二，有內地網民指香港商店員工給他們的體驗是不耐煩、高傲、回答隨意，禮貌運動是為了改善內地客對香港的負面印象。

不必否定的是，禮貌能夠提升一個地方的吸引力；港人經常遊日，大讚的也是當地服務質素。不過，「禮貌」雖是加分因素，但卻不是一個地方吸引力的本質。一個地方本身沒有吸引力，再多的禮貌，都不會令旅客光臨。

舉一個例子：香港有一間為人熟悉的茶餐廳，出名「高效率」，客人用餐最多15分鐘，就會被侍應趕走，但它又偏偏一直好生意。有人罵侍應態度惡劣，惟有人卻認為這種服務（包括侍應與客人之間極有效率的「短問短答」）就正是香港特色。有人甚至笑指，侍應一旦變得文質彬彬，這餐廳便不再有吸引力。他們認為，這餐廳的服務態度從來不是重點，只要炒蛋夠滑、奶茶香濃，他們已經滿足。

由此可見，產品本身有特色、在其他地方找不到，是它吸引力的主要來源；「禮貌」是其次。相信喜歡北上或到外地消費的港人，也很重視當地的產品與活動是否有特色、是否夠多元化、是否價廉物美。

禮貌運動能改變旅客觀感嗎？

關於禮貌，近日較多爭議的是的士業界，故的士行業也發起禮貌運動。一些本來已有禮貌的司機，或本來表現不算親切但又未至於沒禮貌的司機，或會響應禮貌運動，提供比平時好的服務。然而，令遊客印象最差的，卻不是上述的司機。最影響香港形象的，必定是「黑的」、拒載、針對旅客濫收車資的害群之馬。筆者試過在山頂纜車站截的士，開門後司機見不是外國遊客，二話不說就開車，不做筆者的生意。

這些最影響遊客體驗的司機，會響應禮貌運動嗎？相信不會。「黑的」、拒載等問題，只能夠以機制和政策解決。偶爾一次的禮貌運動，並非問題的答案。

零售業面對的困境

荷李活道一帶很受遊客歡迎，周末周日更吸引大量旅客「打卡」，但商舖有否因此而受惠？上星期，筆者路經荷李活道一間售賣本地設計品牌的服裝店，見櫥窗展示的衣服相當精美，於是入內逛逛。店員相當有禮貌，對服裝設計和用料也相當有研究。問及有否受惠於荷李活道一帶的人潮，店員說人多對生意沒有太大幫助，因重新開關之後，香港主要接待的都是內地客；而內地客多數在淘寶買衣服，對一些中價的衣服未必有興趣。該店的市場主要是歐美日韓和本地客人，但近年內地客以外的遊客人數驟減，他們失去了一些重要客源。

可見，這些因消費群體改變而受影響的商舖，與禮貌運動沒有太大關係，因為再好的禮貌，都不會為他們帶來顯著的影響。這類店舖，是否會被視為不切合當下的市場狀况？為回應消費群體的轉變而令特色減退，是否香港唯一的生存方法？

同為大灣區的城市之一，那邊廂的澳門予人的印象，是旅遊業暢旺、歌舞昇平。澳門今年首季GDP（本地生產總值）實質增速達25.7%，可謂十分驚人。但生意好，不代表澳門就沒有煩惱。

澳門經濟的兩極化

近日有一些談及澳門的評論文章，指當地的結業潮已引起政商界關注。結業的主要是中小型商戶，傳統旅遊區（例如官也街）的商舖也不例外。除「澳車北上」、網購普及等原因之外，澳門的賭場酒店業務與民生地區經濟失去了「共生」關係。過去，旅客會外出購物，賭場與酒店員工都會回到自己的民生地區消費；但自從「賭場度假村」蔚然成風、名牌手信在度假村內一應俱全之後，遊客已不願離開酒店設施。自此形成了經濟兩極化的現象，即酒店興旺、街舖冷清。

值得香港留意的是，澳門外勞總人數已大概相等於本地僱員人數的一半，而很多外勞並非居於澳門，他們消費的地點自然不在澳門。外勞湧入，亦會對澳門本地僱員的工資和消費力產生影響。

比起禮貌 更需留意結構問題

香港外勞的佔比當然不及澳門，惟政府推出多個輸入外勞行業計劃已一年。今年勞動節前後，有不少報道指有部分行業已出現減薪和本地勞工求職困難的情况。這些報道是否屬實、減薪等在個別行業是否已形成普遍現象，絕非單純的勞工權益問題。長遠而言，假如現象成為趨勢，必然會影響本地勞工的消費能力。此外，透過各個輸入人才計劃移居香港的同胞，會否比土生土長的港人更習慣在香港工作、在內地消費？人口改變，對香港整體的消費模式會產生怎樣的影響？

就目前香港面對的結構性問題，以及未來的潛在問題，當局是否正在做長遠打算？文體旅局正在推禮貌運動和盛事。至於商務及經濟發展局，局長丘應樺坦言沒有就港人北上消費做研究；就訪港旅客消費模式改變等問題，局長沒有正面回應是否有研究正在進行中，只是指出大灣區建設的工作取得成果了。

從澳門的經驗可見，大灣區融合雖然整體有利，惟每個城市都各自需要解決因融合而帶來的獨有問題。澳門經濟二元化，以及工資與大灣區「趨同」的現象，正在提醒香港要有預視能力，以及更全盤的政策思維。至於香港客源改變的問題，也屬結構性，難以透過暫時支援措施解決。市道低迷、港人北上消費、遊客消費模式改變等問題，自香港恢復開關之後，已差不多持續了一年。無論如何，解決方法都不能停滯在「禮貌」層次。尤其當其他地方的服務業已達到更高水平，香港今天的「禮貌運動」，只能夠是追落後。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]