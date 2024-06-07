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2024年6月7日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：表態奇觀與爭取人心 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：政府斡旋王沛詩張翔 冀日內有結果 ／文：李先知
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楊震：美國的亞洲執念
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筆陣：表態奇觀與爭取人心 ／文：葉蔭聰
【明報文章】前不久，台灣樂團五月天在北京鳥巢開演唱會，主唱阿信（陳信宏）在台上說：「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的！」引來全場歌迷歡呼，上了內地互聯網熱搜。
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筆陣：表態奇觀與爭取人心 ／文：葉蔭聰
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